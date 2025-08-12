Vous n’allez pas reconnaître Google Docs sur Android avec son nouveau design, le voici en images

Ça y est, le nouveau design Material 3 Expressive est arrivé dans l'application Google Docs. L'occasion de redécouvrir son interface à laquelle il faudra vous habituer. Elle peut dérouter au début.

En règle générale, l'arrivée d'une nouvelle version d'Android s'accompagne d'une période d'adaptation pour les utilisateurs. Pas tant pour maîtriser les fonctionnalités introduites par la mise à jour, mais pour apprivoiser le design parfois très différent de l'ancien. Quand Android 16 est arrivé en juin 2025, cette étape n'a pas eu lieu. Et pour cause : le design Material 3 Expressive censé marquer son identité n'a pas été déployé au niveau du système.

Google a fait le choix de le distiller par petites touches en mettant d'abord à jour ses applications. Toutes ont droit à un relooking, même si certaines l'ont eu plus tôt que d'autres. Après, par exemple, l'application Contacts au début du moins d'août, c'est au tour de Google Docs de passer au Material 3 Expressive. Il va sûrement vous falloir un peu de temps pour retrouver vos marques, mais rassurez-vous, ça reviendra vite.

Découvrez le nouveau design Material 3 Expressive de Google Docs sur Android

L'un des premiers changements à noter et aussi celui que l'on peut totalement manquer si l'on y fait pas attention. Lorsque vous ouvrez un document Docs dans l'application, l'icône signifiant son chargement prend une forme mi-circulaire, mi ondes. Il est visible sur la capture d'écran la plus à gauche ci-dessous. Les plus grosses transformations se situent cependant au niveau de l'interface de modification du document, comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran centrale.

Les zones rectangulaires aux bords arrondis, les fameuses “pilules”, sont de la partie, de même que le nouveau bouton d'accès aux listes déroulantes (non visible ici). Notez que les changements sont également présents dans les autres applications de la suite bureautique Google sur Android. L'exemple le plus flagrant étant la zone de saisie de texte en “pilule” dans Sheets, à droite ci-dessus. Il est possible que vous ne voyiez pas encore le design Material 3 Expressive de votre côté, son déploiement est en cours.