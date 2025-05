Android 16 transforme l’écran de votre Pixel pour cette raison que vous allez adorer

Google déploie une première bêta discrète qui modifie l’apparence des appareils Android. Plusieurs éléments de l’interface évoluent, dont l’écran d’accueil des smartphones Pixel.

Lors de la conférence Google I/O 2025, l’intelligence artificielle était au centre de toutes les annonces. Mais rien n’avait été dit sur Android 16, dont la sortie est pourtant prévue pour juin. Google a finalement lancé dans la foulée la première bêta d’Android 16 QPR1, une mise à jour qui arrivera peu après la version stable. Compatible avec les Pixel 6 et modèles plus récents, celle-ci donne un aperçu du futur Pixel Drop, attendu à l’automne. Ce programme apporte généralement des nouveautés spécifiques aux appareils de la marque.

Android 16 QPR1 Bêta 1 intègre les nouvelles lignes du design Material 3 Expressive, avec une interface encore plus arrondie et des menus plus lisibles. Les notifications, le multitâche et les paramètres rapides gagnent en clarté. Les tuiles sont plus personnalisables et l’affichage gagne en souplesse. Mais une autre nouveauté attire particulièrement l’attention : Google a discrètement modifié le Pixel Launcher, l’écran d’accueil par défaut de ces smartphones.

Google réduit la taille du widget “En un clin d’œil” pour libérer de l’espace sur l’écran d’accueil

Découvert par Android Authority, le widget “En un clin d’œil”, présent en haut de l’écran d’accueil des Pixel, a souvent été critiqué pour sa taille imposante et son absence d’options de désactivation. Avec Android 16 QPR1, Google en propose enfin une version plus compacte. Cette réduction libère une ligne complète sur l’écran, permettant d’ajouter davantage d’icônes ou de widgets. Lors du redémarrage après installation de la bêta, un message signale cette nouveauté avec un message enthousiaste, comme “Bonne nouvelle ! Votre écran d’accueil dispose d’un nouvel agencement.”

Le changement ne concerne pas seulement l’écran principal. Sur l’écran de verrouillage aussi, ce dernier est réduit, probablement pour faire de la place aux futurs widgets de verrouillage qu’Android 16 va bientôt supporter. Même si Google ne permet toujours pas de le supprimer, cette évolution représente un compromis entre utilité et personnalisation. D’autres ajustements liés à l’organisation des applications, aux icônes et à l’agencement global de l’écran sont également en cours. La version finale de cette mise à jour est attendue pour l’automne 2025.