Android 16 améliore la batterie des téléphones et prépare un grand changement pour leur paramètres

Android 16 Beta 3 apporte deux nouveautés majeures. Un nouvel outil permet enfin de connaître l’état de santé de la batterie de son smartphone. En parallèle, Google prépare une refonte visuelle des paramètres pour une navigation plus intuitive.

Les smartphones modernes évoluent constamment, que ce soit en matière de performances, d’autonomie ou d’interface utilisateur. Google cherche à améliorer Android en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et en repensant certains aspects du système. Avec Android 16 Beta 3, deux changements importants se dessinent : une meilleure gestion de la batterie et un design revisité pour l’application Paramètres.

Les batteries perdent naturellement en capacité au fil du temps, mais jusqu’à présent, il était difficile d’évaluer cette dégradation. Android 16 Beta 3 introduit un nouvel écran affichant l’état de sa santé. En parallèle, Google travaille sur une refonte graphique des paramètres pour rendre leur navigation plus claire et plus intuitive.

Android 16 affiche la capacité de votre batterie et prépare un design plus clair pour les paramètres

Le nouvel écran de gestion de la batterie, intégré aux paramètres, permet d’évaluer la capacité restante par rapport à l’état d’origine. Cette transparence aide les utilisateurs à mieux comprendre l’évolution de celle-ci et à adapter leurs habitudes de charge. Android 16 propose aussi des conseils pratiques pour prolonger sa durée de vie, comme éviter les températures extrêmes ou les charges complètes trop fréquentes. Ces recommandations pourraient aider à préserver l’autonomie des smartphones, un point crucial alors que la plupart des modèles récents n’en ont plus d'amovibles.

Par ailleurs, Google teste une refonte visuelle des paramètres. Ce nouveau design, encore en développement, introduit des cartes individuelles pour chaque option et des indicateurs visuels pour signaler les sous-menus. L’objectif est de rendre la navigation plus fluide en facilitant l’accès aux réglages souvent enfouis dans de multiples sous-menus.

Cette refonte pourrait aussi préparer le terrain pour de futures fonctionnalités encore non dévoilées. Pour l’instant, cette interface n’est pas encore disponible dans la Beta 3, et sa date de déploiement reste inconnue. Toutefois, Android 16 avance rapidement dans son développement, et sa version stable pourrait arriver bien plus tôt que prévu cette année.

