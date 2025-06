Android 16 est là, voici ce qui va changer sur votre smartphone dès aujourd’hui

Android 16 débarque plus tôt que prévu et transforme l’usage du mobile au quotidien. Notifications en temps réel, appels plus clairs et multitâche façon ordinateur : la mise à jour change la donne. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle version majeure.

Chaque nouvelle version d’Android apporte son lot d’ajustements, mais certaines éditions marquent plus que d’autres. C’est le cas d’Android 16, qui est désormais disponible sur les appareils Pixel compatibles, du Pixel 6a au Pixel 9 Pro, en passant par le Pro Fold 9 et la Tablet. D’autres modèles suivront dans les semaines et mois à venir. Cette année, Google a choisi de proposer les nouveautés plus tôt qu’à l’habitude, dès le mois de juin.

Android 16 introduit des améliorations sur plusieurs fronts. L’objectif est de simplifier l’usage des smartphones ou tablettes au quotidien. L’un des points clés concerne les notifications, avec des informations affichées en temps réel et mieux regroupées. L’audio profite aussi d’ajustements pour les utilisateurs d’aides auditives. Côté tablette, le multitâche est plus flexible, inspiré de ce que l’on trouve sur les ordinateurs.

Android 16 regroupe les notifications, facilite les appels et optimise le multitâche sur tablette

Parmi les nouveautés, on trouve l’arrivée des “mises à jour en direct” dans les notifications. Cela permet de suivre une commande ou un trajet sans ouvrir d’application. Android 16 regroupe aussi automatiquement les messages d’une même appli, ce qui rend l’affichage plus clair. Pour les personnes équipées d’aides auditives, le système permet désormais de basculer sur le micro du téléphone lors des appels, afin de mieux entendre dans les environnements bruyants. Des commandes spécifiques sont également accessibles depuis les paramètres.

Les tablettes sous Android 16 gagnent en souplesse grâce au nouveau mode multifenêtre de type bureau. Il devient possible d’ouvrir plusieurs applications, de les déplacer ou de les redimensionner librement. D’autres fonctions arriveront plus tard dans l’année, comme les raccourcis clavier personnalisés ou le menu de débordement de la barre des tâches.

Voici un résumé des principales nouveautés de Android 16 :