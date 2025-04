Sur Android 16, vos applications vont s’installer plus rapidement, voici pourquoi

Avec Android 16, Google va changer la manière dont sont installées nos applications. Grâce à un nouveau procédé, le temps nécessaire à l’opération devrait s'accélérer. Voici son fonctionnement.

Il était une fois Android

La nouvelle mouture du système d'exploitation mobile de Google est presque prête. Alors que la bêta 3 d'Android 16 est sortie il y a un peu moins d'un mois au moment d'écrire cet article, on continue d'en apprendre plus sur les changements que la firme va y intégrer. Ici, il ne s'agit pas d'une fonctionnalité révolutionnaire qui va provoquer un effet “waouh”, mais d'une modification invisible dont l'effet se fera pourtant ressentir régulièrement.

Le but est que les applications Android mettent moins de temps à s'installer sur nos mobiles. Si vous possédez un modèle puissant, vous n'avez normalement pas eu à vous plaindre de lenteur à ce niveau-là. Mais pour celles et ceux qui possèdent un smartphone d'entrée voire de milieu de gamme, Android 16 devrait changer la donne. Pour y parvenir, Google va jouer sur les artefacts des applications. On vous explique.

Android 16 va accélérer l'installation des applications sur nos smartphones

En résumé, un artefact d'application est un fichier créé lors de l'installation d'une appli depuis le Play Store. Il sert généralement à charger les applis plus vite et plus efficacement. C'est le smartphone qui s'occupe de générer le ou les artefacts. Le temps qu'il met pour le faire dépend donc en grande partie de sa puissance, d'où le sentiment de lenteur pour certains. Sur Android 16, cette opération va se passer dans le cloud, ce que Google appelle simplement la “compilation cloud“.

Ainsi, les artefacts nécessaires seront chargés depuis des fichiers téléchargés du Play Store au lieu d'être créés par le smartphone. L'avantage est que la rapidité d'exécution est alors liée à la vitesse de la connexion Internet de l'utilisateur. La fiche technique de l'appareil n'entre plus en ligne de compte. Il faudra bien sûr attendre de faire des tests en situation pour mesurer l'impact réel de ce système. Rappelons que si les prédictions sont justes, nous devrions voir débarquer une version stable d'Android 16 dès le mois de juin 2025.