Android 16 et 17 vont enfin améliorer les applications sur les smartphones pliants et tablettes, les devs n’auront pas le choix

Google s'apprête à transformer l'optimisation des applications pour les grands écrans avec Android 16 et 17. Les développeurs devront suivre de nouvelles règles pour adapter leurs applis aux téléphones pliants et tablettes.

Les téléphones pliants et les tablettes continuent de gagner en popularité, mais l’optimisation des applications pour ces grands écrans reste un défi. De nombreux programmes ne sont pas encore adaptés pour exploiter pleinement ces formats. Google a relancé ses efforts avec Android 12L pour améliorer la compatibilité de ces derniers, et avec Android 16 et Android 17, le géant du web va encore plus loin. Ces nouvelles versions obligeront les développeurs à optimiser leurs applis afin de répondre à une tendance qui s’accélère avec les innovations concernant dans les appareils pliants.

Android 16, attendu pour le deuxième trimestre 2025, introduira des fonctionnalités permettant aux applications de mieux s’adapter aux différentes tailles et orientations d’écran. En 2026, Android 17 imposera des règles encore plus strictes en supprimant la possibilité pour les développeurs de verrouiller une application dans une orientation spécifique ou un ratio d’écran. Ces changements obligeront les applications à mieux exploiter les grands écrans, en évitant des interfaces mal ajustées ou des barres noires peu esthétiques.

Android 17 obligera les développeurs à optimiser leurs applications pour les grands écrans

Ces nouveautés arrivent au bon moment, alors que les téléphones pliants évoluent rapidement. Après les modèles pliants classiques comme les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, les constructeurs explorent maintenant des concepts encore plus audacieux, comme les smartphones à écran tri-pliable. Samsung travaillerait sur un Galaxy Z Fold tri-fold, un modèle qui pourrait se déplier jusqu’à 10 pouces grâce à une deuxième charnière. Ce type de format nécessite des applications parfaitement optimisées pour utiliser l’espace disponible, que ce soit en mode paysage, portrait ou multitâche.

Pour accompagner cette évolution, Google fournit aux développeurs des outils comme Espresso ou Jetpack Compose. Ceux-ci leur permettent de tester leurs applications sur différents formats d’écran. Ces changements ne profiteront pas seulement aux smartphones pliants, mais également à des fonctionnalités comme Samsung DeX, où les applis optimisées en mode fenêtre offriront une meilleure fluidité. Avec Android 16 et Android 17, la société répond aux besoins d’un marché en pleine transformation, et pousse les développeurs à s’adapter aux nouvelles attentes des utilisateurs d’appareils à grands écrans.

Source : android developers