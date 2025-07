Vous ne raterez plus jamais la moindre livraison avec cette nouveauté Android 16 en approche

Android 16 QPR1 (beta) active les Live Updates, un nouveau type de notifications dotées d'une barre de progression. L'intérêt de cette nouveauté, est qu'elles restent affichées même lorsque l'écran est verrouillé. De quoi suivre en un coup d'oeil la progression d'une commande ou d'un colis.

Si votre smartphone est déjà sous Android 16, on a une bonne nouvelle : une nouveauté majeure de l'interface est en train d'être testée dans la dernière bêta QPR1 du système d'exploitation. Similaires aux Live Activities sur iPhone, les Live Updates sont des notifications interactives. Toutes les applications peuvent en théorie les proposer.

Mais elles sont surtout destinées aux services de livraison, et autres plateformes générant des commandes. Très concrètement, ces notifications persistent sur l'écran de verrouillage (même en mode Always On) tant que la progression de ce que vous attendez n'est pas achevée. Progression indiquée par un message, une barre de progression, et éventuellement une date ou une heure.

Elles peuvent proposer des boutons qui permettent d'interagir plus rapidement avec le service. Tout cela fait de ces Live Updates des incontournables une fois que l'on commence à les utiliser. Elles permettent en effet de simplement suivre tout ce que vous attendez d'un simple regard, en un quart de seconde. Et de ne jamais rien oublier, au passage.

La dernière bêta d'Android 16 facilite le travail des développeurs qui souhaitent l'implémenter avec de nouveaux modèles clef en main. Ce qui suggère encore une phase de développement de quelques semaines, avant une mise à jour Android 16 stable à venir (ou une activation côté serveur) qui introduira complètement ce nouveau type de notifications.

En tout cas sur les smartphones Google Pixel. La firme a d'ailleurs confirmé l'arrivée des Live Updates sur ses smartphones “plus tard cette année”. Reste à savoir maintenant quel sera le pa prise en charge initiale par les applications que vous utilisez le plus. Selon nos confrères de Android Authority il est, au demeurant, inutile de vous ruer sur la dernière bêta Android 16 QPR1 pour tester la nouveauté.

Tous les testeurs sous Google Pixel ne parviennent en effet pas encore à l'activer, sans que l'on ne comprenne encore vraiment pourquoi.