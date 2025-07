Vous testez les dernières beta d’Android ? Google est en train de tout changer, voici les nouveautés

Google modifie sa façon de délivrer les versions bêta du système d'exploitation Android. Avec pour objectif d'uniformiser davantage l'expérience avec les programmes de tests en vigueur dans le reste de l'écosystème. Voici ce qui change.

Si vous testez plusieurs produits Google, comme par exemple le navigateur Chrome, le terme “Canary” vous est sans doute déjà familier. Celui-ci distingue chez Google les bêta développeur, celles qui sont les plus expérimentales (et potentiellement boguées). À côté des versions Beta plus grand public, qui sont généralement plus stable.

On retrouve le terme Canary sur plusieurs projets, notamment Chromium le pendant open source de Chrome. Pour autant, cette convention n'est pas encore la norme partout dans l'offre de Google. Notamment pour les dernières versions beta d'Android, qui étaient jusqu'ici proposées via un canal Developers Preview sur les smartphones Google Pixel – avant que les testeurs ne soient automatiquement transférés sur le canal Beta au bout d'une certaine période.

Google améliore son programme de beta Android

Google annonce ainsi de grands changements pour les testeurs des dernières versions d'Android 16. Le premier, c'est que le canal Developers Preview disparaît au profit d'un nouveau canal baptisé Android Canary. Fondamentalement, il s'agit de la même chose, à ceci près que le développement de versions Canary est désormais permanent pendant toute la durée de vie de chaque version Android.

Fini, donc, la période limitée de Developer Preview et le passage automatique au canal Beta. Ce qui devrait être particulièrement apprécié des vrais développeurs qui doivent en permanence s'adapter aux nouveautés à venir sur les dernières mises à jour du système d'exploitation. De son côté, le canal Beta propose en parallèle des versions plus stables qui permettent aux plus curieux et early adopters de profiter de toutes les dernières versions d'Android avant tout le monde.

Passer de Android Canary au canal Beta ou Stable devient néanmoins un peu plus contraignant. Une façon pour Google de souligner que les versions Canary sont avant tout destinées aux développeurs. Il est en effet désormais obligatoire de flasher complètement le smartphone avec la variante du système d'exploitation désirée. Une opération qui s'effectue via l'outil Android Flash Tool.