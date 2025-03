Avec Android 16, nous pourrons enregistrer l’affichage des écrans externes

Android 16 ajoute la possibilité d'enregistrer le contenu affiché sur un écran externe connecté en HDMI à son smartphone. Il existe toutefois quelques limitations.

La bêta 3 d'Android 16 est disponible depuis quelques jours et on commence à découvrir de nouvelles fonctionnalités cachées avec cette mise à jour. Nous vous rapportions déjà qu'un bouton de minimisation des fenêtres est apparu sur tablette pour réduire une application plutôt que de la fermer, cette version introduit également la possibilité d'enregistrer nativement en vidéo ce qu'il se passe sur un écran externe connecté au smartphone.

Android Authority a remarqué qu'une option “Enregistrer l'écran HDMI” est désormais proposée lorsque l'utilisateur veut recourir à l'option d'enregistrement de l'écran. Celle-ci disparaît quand le mobile est déconnecté de l'écran externe. Un enregistrement de l'écran externe est encodé et sauvegardé de la même manière qu'un enregistrement de l'écran de son appareil Android. L'identifiant du moniteur externe est ajouté au nom du fichier pour différencier les captures vidéo de l'écran du mobile de celles d'un moniteur.

Enregistrer l'écran d'un moniteur avec Android 16

Cette fonctionnalité d'Android 16 présente pour l'instant certaines limites. Il n'est par exemple pas possible de l'utiliser avec une application de mise en miroir d'écran. Elle n'est pas non plus proposée lorsque l'on diffuse l'écran avec la fonction Cast. Il n'est pas prévu non plus de laisser l'utilisateur capturer l'écran du smartphone et du moniteur en simultané, il faut faire un choix. La source ne précise pas si cette nouveauté est disponible quand le smartphone est branché à l'écran externe en USB-C.

Depuis Android 15, il est possible de prendre des captures d'écran du moniteur connecté à son mobile. Google semble donc accélérer la prise en charge de ce type d'expérience. On peut même imaginer qu'à l'avenir, il sera possible d'invoquer Gemini ou utiliser la fonction Entourer pour chercher depuis son écran externe.

La version stable d'Android 16 est attendue pour juin 2025. Nous devrions en savoir plus sur sa disponibilité et de nouvelles fonctions à venir lors de la conférence Google I/O du 20 mai 2025.

Source : Android Authority