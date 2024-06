iOS 18 : nouveautés, date de sortie, iPhone compatibles, tout savoir sur la mise à jour

iOS 18 va apporter bon nombre de changements, d'améliorations et de nouveautés aux iPhone. La prochaine version du système d'exploitation mobile va mettre l'accent sur l'intelligence artificielle et pourrait constituer l'une des mises à jour les plus importantes d'iOS ces dernières années. Découvrez tout ce à quoi il faut s'attendre avec iOS 18.

Comme chaque année, Apple va déployer une mise à jour majeure d'iOS à l'automne 2024. iOS 18 est particulièrement attendu, car il s'agit de la version de l'OS mobile qui doit faire entrer l'iPhone dans l'ère de l'IA. L'écosystème Android a des mois d'avance à ce sujet grâce à Google AI des Pixel 8 et à Galaxy AI des Galaxy S24. Bien qu'imparfaites, toutes ces nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA ont montré un potentiel très intéressant sur Android. On se demande logiquement comment va réagir Apple. On sait que quand la marque à la pomme est en retard sur une technologie, elle a tendance à l'optimiser et à la perfectionner avant de l'implanter dans ses produits. Nouveautés, compatibilité, disponibilité, voici tout ce qu'il faut savoir sur iOS 18.

Quand sort iOS 18 ?

L'annonce officielle d'iOS 18 aura lieu le 10 juin 2024 lors de la conférence d'ouverture de la Worldwide Developers Conference (WWDC), le grand événement annuel d'Apple consacré aux développeurs et aux nouveautés logicielles du fabricant. Le calendrier de la disponibilité d'iOS 18 y sera alors communiqué. En se basant sur l'historique des mises à jour d'iOS, il est probable qu'une première version bêta soit rendue accessible dans la foulée de la présentation à la WWDC. D'autres bêtas seront ensuite progressivement déployées jusqu'à septembre. La version stable d'iOS 18 sera alors lancée avec la sortie des iPhone 16.

Quels iPhone sont compatibles avec iOS 18 ?

Les nouveaux iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max seront bien entendu livrés directement sous iOS 18. Tous les modèles qui prennent en charge iOS 17 devraient également être en mesure d'installer la mise à jour, voici la liste complète des appareils concernés :

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max, XR

iPhone SE (2e et 3e génération)

Côté tablettes, tous les iPad qui supportent iPadOS 17 ne pourront pas forcément prétendre à iPadOS 18. L'iPad Pro 12,9 pouces de 2e génération et l'iPad Pro 10,5 pouces de 2e génération de 2017 sont ainsi laissés de côté, ce qui nous laisse :

iPad (2019 et plus récents)

iPad mini (2019 et versions plus récentes)

iPad Air (2019 et versions plus récentes)

iPad Pro (2018 et versions plus récentes)

Quelles sont les nouveautés d'iOS 18 ?

iOS 18 est une mise à jour riche en nouvelles fonctionnalités, en changements d'interface, ainsi qu'en améliorations et optimisations en tout genre, voici ce qu'il faut en retenir.

Siri, un assistant vocal enfin pertinent grâce à l'IA générative

Pour offrir une expérience plus intelligente sur iPhone, Apple aurait d'abord ciblé l'amélioration de Siri. L'assistant vocal a souvent été critiqué pour ses performances en comparaison à Amazon Alexa et surtout Google Assistant, désormais boosté à Gemini. Siri devrait significativement évoluer avec iOS 18 grâce à un modèle de langage (LLM) entraîné par Apple et opérant en local sur l'iPhone.

D'abord, ses réponses seront de meilleure qualité. Fréquemment à côté de la plaque jusqu'ici, Siri sera capable de mieux comprendre les requêtes des utilisateurs et de chercher les informations adéquates. La fluidité des conversations n'en sera que meilleure, alors que la communication avec Siri peut actuellement se montrer frustrante. On attend en outre des perfectionnements en termes de synthèse vocale, et les voix de Siri deviendront plus naturelles.

L'assistant gèrera mieux les dates, les événements prévus dans le calendrier et les lieux. Il pourra aussi générer un résumé de vos notifications si vous n'avez pas le temps de les consulter une à une à la fin de la journée. Siri sera aussi utile pour résumer des articles. Enfin, une fonction de contrôle des médias sur d'autres appareils pourrait débarquer dans une mise à jour iOS 18.X, permettant d'interconnecter encore plus efficacement les terminaux de l'écosystème d'Apple.

Enfin, depuis iOS 17, un simple “Siri” suffit à invoquer l'assistant, contre “Dis, Siri” auparavant. Avec iOS 18, les Vocal Shortcuts permettent d'attribuer des énoncés personnalisés (un mot ou une phrase) à des actions complexes. Il s'agit d'une variante à la voix des raccourcis personnalisés de l'iPhone.

Éditer des clichés avec l'IA dans Photos

L'application Photos va se doter de fonctions de retouche avancées basées sur l'IA, comme la suppression d'un élément spécifique sur un cliché. Déjà disponible depuis des années sur Android, cette option est bien pratique pour éditer ses photos à la volée. La recherche visuelle va quant à elle être optimisée.

Générer des images dans Messages

L'IA va permettre d'enrichir nos conversations. Un outil de génération et d'édition d'images va intégrer iMessages, offrant une alternative aux GIF et autres stickers pour une communication plus visuelle. L'app va aussi permettre de créer ses propres emojis personnalisés. Tout comme Siri et Mail, Messages prendra en charge les réponses intelligentes, avec des suggestions de phrases basées sur le contexte de la conversation pour écrire des messages plus rapidement, ainsi que les résumés de conversations.

Un assistant implanté dans Safari

Avoir accès à Siri et à ChatGPT à tout moment sur iPhone ne suffit pas ? Comme le navigateur Edge avec Copilot, Safari va intégrer directement son propre assistant IA. Celui-ci doit permettre de poser des questions à un chatbot plutôt que de lancer une requête traditionnelle par moteur de recherche, de résumer des contenus, de répondre en prenant en compte un document ou une page web ouverte ou encore de générer du texte.

Apple Notes fait sa révolution

Grâce à l'IA, Apple veut faire entrer son application Notes dans une nouvelle dimension et l'imposer comme une véritable option pour les étudiants et les professionnels. Elle va se doter d'un outil de génération de texte, de l'enregistrement audio, de la transcription audio et de résumé de texte. Chaque note pourra regrouper à la fois du texte, de l'audio et de l'image. Une intégration avec la Calculatrice donnera la possibilité de résoudre des équations, et même de générer des graphiques à partir de données mathématiques.

Des playlists générées par IA dans Apple Music

Constituer soi-même ses playlists musicales peut être rébarbatif, et celles des autres peuvent ne pas refléter au mieux vos goûts du moment. L'application Apple Music va pouvoir générer automatiquement des playlists en fonction de ce que vous avez l'habitude d'écouter. Aussi, l'IA fera office de DJ : la transition entre les morceaux sera moins brusque grâce à des effets de fondu. Cela n'affectera pas le battement par minute (bpm) des titres.

La prise en charge du RCS

Longtemps demandé par Google, Apple rend enfin Messages compatible avec le protocole RCS. Celui-ci vise à remplacer les formats SMS et MMS, encore utilisés aujourd'hui pour échanger entre un mobile Android et un iPhone. Le RCS permet d'envoyer et de recevoir des messages par Wi-Fi plutôt qu'avec le réseau cellulaire, ainsi que de bénéficier de fonctions de messagerie avancées, telles que les réactions, l'envoi de contenus multimédia en meilleure qualité, une compatibilité plus poussée des emojis entre systèmes, la confirmation de réception, ou encore les petits points quand un message est en cours de rédaction.

Le support du RCS sur iOS 18 permet aussi le chiffrement des communications avec les appareils Android. Par contre, Apple n'en démord pas et continuera de discriminer les utilisateurs Android avec une bulle verte, quand les possesseurs d'iPhone apparaissent dans une bulle bleue.

Plus d'accessibilité

Apple a annoncé l'arrivée de la fonction Eye Tracking pour contrôler son appareil et naviguer dans l'interface avec le seul regard. C'est la caméra frontale qui est utilisée, il n'y a besoin d'aucun équipement supplémentaire autre qu'un iPhone ou un iPad sous iOS 18 ou iPadOS 18. Pour activer un élément, il suffit de le fixer longuement, équivalant à un appui tactile.

La mise à jour vient aussi avec Music Haptics, pensé pour les utilisateurs sourds ou malentendants. Quand la fonction est activée, le moteur haptique de l'iPhone se met en route pour simuler l'audio en vibrations, permettant de profiter de la musique sans l'entendre ou en l'entendant mal. L'option sera disponible sur Apple Music et une API va permettre aux développeurs d'applications tierces de rendre leurs services compatibles.

Apple pense également à ceux qui ont le mal des transports. Vehicle Motion Cues est une fonction qui va afficher des points animés sur les bords de l'écran, représentant les changements dans le mouvement du véhicule. Cette technique doit permettre de réduire les conflits sensoriels sans interférer avec le contenu à l'écran. Des utilisateurs qui ne le pouvaient jusqu'ici pas pourront ainsi profiter de leur iPhone en voiture ou dans un autre moyen de transport en étant moins sujets à la cinétose.

Toujours en voiture, CarPlay intègre sous iOS 18 la commande vocale, les filtres de couleur (pour les daltoniens) et la reconnaissance sonore (pour que les conducteurs ou les passagers sourds ou malentendants puissent obtenir des alertes en cas de klaxons et de sirènes).

Un écran d'accueil toujours plus personnalisable

Très longtemps à la traîne sur Android à ce sujet, iOS offre de plus en plus de possibilités de personnalisation. Avec la prochaine mise à jour majeure, vous pourrez enfin déplacer vos applications et widgets n'importe où sur l'écran d'accueil. Sur iOS 17, il n'est pas possible de laisser de l'espace entre deux éléments, cette limitation bien embêtante sera levée. Le design des icônes des applications pourra aussi être modifié. Là encore, Android le propose depuis plusieurs années avec Material You.

Par ailleurs, l'esthétique générale d'iOS 18 va se rapprocher de l'expérience visionOS. Les différents éléments d'interface seront plus arrondis, et avec des effets d'opacité. L'idée est de rationaliser l'écosystème Apple et de créer une identité forte.

Le centre de contrôle fait peau neuve

iOS 18 opère une refonte du centre de contrôle, élément primordial de l'iPhone puisqu'il donne un accès rapide aux fonctionnalités les plus utilisées. Pourtant, il n'a pas vraiment reçu d'amélioration importante depuis sa grande mise à jour de 2017 pour la sortie de l'iPhone X. Le lecteur audio incorporé au centre de contrôle va évoluer. Il prendra plus de place et affichera par défaut la pochette de l'album du contenu en cours de lecture et la barre de lecture, qui n'aparaissent qu'après un appui long pour l'instant.

La gestion des objets connectés est elle aussi revue. Les appareils affichés dans le centre de contrôle vont pouvoir être sélectionnés manuellement par l'utilisateur. Aujourd'hui, l'iPhone met en avant automatiquement jusqu'à six produits, mais il ne s'agit pas forcément de ceux que l'on a le plus envie de voir au sein de cette interface. Le design de l'espace attribué à HomeKit va jouir de quelques optimisations pour faciliter le pilotage des objets connectés depuis cet endroit.

Apple Plans rattrape son retard

Si Apple a consenti des efforts pour améliorer son app Plans, elle reste tout de même bien moins complète que Google Maps. iOS 18 va contribuer à combler ce retard avec le support des trajets personnalisés. Les utilisateurs pourront ainsi choisir de suivre des itinéraires alternatifs. L'intégration des cartes topographiques est aussi attendue. Elles sont déjà disponibles sur les montres connectées de la marque sous watchOS 10.

Les Réglages deviennent plus intuitifs

Fini de passer de longues minutes à chercher le paramètre dont on a besoin dans les menus de l'app Réglages ? iOS 18 apporte une meilleure organisation et une interface épurée pour s'y retrouver plus simplement. Et surtout, la recherche sera bien plus efficace pour trouver directement l'option désirée.

Les Rappels dans Calendrier

On se demande bien comment ce n'est pas déjà le cas, mais les Rappels vont être intégrés dans l'app Calendrier. Il y sera possible de les créer comme de les consulter. Logique, Google Agenda le fait depuis longtemps, mais Apple ne se met à la page que maintenant.