Quelques mois après les Pixel 8 et 8 Pro, Google agrandit la famille avec le Pixel 8a. Ce nouveau venu de la gamme « a » se place dans la lignée de ses prédécesseurs en s’affichant moins cher, sans faire de sacrifices sur la partie technique. Découvrez où acheter le Google Pixel 8a au meilleur prix.

Google Pixel 8a : voici où acheter le smartphone moins cher

Cette année encore, Google sort une version « a » de ses modèles haut de gamme sortis en octobre dernier. En proposant des caractéristiques sans compromis, tout en étant moins cher, le Pixel 8a offre une alternative solide aux excellents Pixel 8 et 8 Pro. Le géant de Mountain View n’a pas attendu la Google I/O 2024 prévue ce 14 mai pour sortir son nouveau smartphone puisqu’il est d’ores et déjà disponible en précommande à 549 € pour la version de 128 Go et 609 € pour celle de 256 Go.

Durant cette phase de précommande, vous pouvez profiter de l’offre de remboursement de Boulanger qui propose le smartphone à seulement 399 € grâce au bonus reprise de 150 €.

Acheter le Google Pixel 8a sur Boulanger

Quelle fiche technique pour le Pixel 8a ?

Le Google Pixel 8a est un smartphone milieu de gamme qui présente de nombreux atouts. Il est disponible avec deux choix d’espace de stockage : 128 ou 256 Go.

Il embarque le très récent processeur Google Tensor G3 couplé à 8 Go de RAM. Les performances sont donc améliorées par rapport à son prédécesseur, le Pixel 7a, qui était équipé de la puce Tensor G2. On retrouve également une belle dalle OLED de 6,1 pouces qui profite d’une définition FHD+ de 2 400 x 1 080 pixels à 430 ppp. L’écran, très lumineux, bénéficie d’un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz.

Côté photo, le Pixel 8a n’a rien à envier à des modèles plus chers. Le bloc photo arrière est composé d’un capteur principal de 64 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels. La caméra selfie profite d’une résolution de 13 mégapixels. Enfin, la batterie de 4 492 mAh offre une belle autonomie de plus de 24 heures d’utilisation qui peut monter à 72 heures grâce à l’ultra économiseur de batterie.