Le Pixel 8 Pro a été pensé pour être le nouveau fleuron des smartphones Android, le modèle à suivre pour la concurrence. Pour ça, Google reprend ce qui avait fait le succès des précédents modèles en améliorant la formule par petites touches. Encore une fois, c’est la photo qui est au centre de l’expérience, mais aussi l'IA. L’année 2023 est-elle un bon cru pour les Pixel ?

C’est désormais une tradition. Chaque octobre, Google sort ses nouveaux smartphones Pixel et en 2023, c’est au tour des Pixel 8. Comme d’habitude, nous avons un modèle « classique » ainsi qu’une version plus haut de gamme. C’est ce Pixel 8 Pro qui passe aujourd'hui sur le grill.

Pensé comme le fer de lance du monde Android, il mise sur son processeur puissant, sur son Android 14 épuré mais aussi et surtout sur sa partie photo dopée à l’IA. La firme de Mountain View reprend les bases qui avaient été posées avec les Pixel 6 Pro et Pixel 7 Pro, mais apporte quelques améliorations par-ci par-là. Un choix totalement assumé pour créer une continuité au fil des ans.

Reste à déterminer si ce Pixel 8 Pro est un bon cru. Représente-t-il le téléphone phare du petit monde Android en 2023 ? Google arrive-t-il encore une fois à nous livrer l’un des meilleurs photophones du marché ? Réponse tout de suite.

Prix et disponibilité

Le Pixel 8 Pro est disponible à partir du 12 octobre 2023 sur le site de Google et chez les revendeurs partenaires. Il est décliné en trois couleurs : bleu azur, noir et porcelaine. Voici les tarifs :

128 Go : 1099 euros

256 Go : 1159 euros

512 Go : 1299 euros

On remarque une hausse importante des prix par rapport à l’année dernière. Pour le même stockage, le Pixel 7 Pro était vendu 200 euros de moins. Quand même ! Si l’inflation est passée par là, ce bond ne semble pas justifié par la fiche technique, qui n’évolue que très timidement. Le Pixel 8 classique, pour sa part, est vendu à partir de 799 euros, au lieu des 649 euros pour le Pixel 7…

Une fiche technique qui n’évolue que peu par rapport au Pixel 7 Pro

Prenez le Pixel 7 Pro, changez deux ou trois trucs et vous avez le Pixel 8 Pro. Google n’a pas bousculé une formule déjà gagnante, gardant ce qui fonctionne et rafraîchissant quelques éléments. Le plus grand changement réside au niveau du processeur, maintenant un Tensor G3, SoC maison de Google. Le module photo a lui aussi eu le droit à un coup de jeune, puisque l’ultra grand angle est désormais de 48 mégapixels, contre 12 mégapixels l’année dernière. Bref, une fiche technique correcte pour un téléphone haut de gamme, mais qui ne surprend guère. C'est le Pixel 8 classique qui a eu le droit au changement le plus notable, puisque son écran a été réduit par rapport au 7, passant de 6,3 à 6,2 pouces.

Pixel 8 Pixel 8 Pro Écran 6,2 " OLED 2400 x 1080 pixels

Rafraîchissement dynamique 60-120 Hz 6,7 " OLED 2 992 x 1344 pixels

Rafraîchissement dynamique 1-120 Hz Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran SoC Google Tensor G3 Google Tensor G3 Mémoire interne 128/256 Go 128/256/512 Go microSD Non Non RAM 8 Go 12 Go Appareil photo Principal : 50 mégapixels (ƒ/1,68)

Ultra grand angle : 48 mégapixels (ƒ/1,95) Principal : 50 mégapixels (ƒ/1,68)

Ultra grand angle : 48 mégapixels (ƒ/1,95)

Telephoto : 48 mégapixels. Zoom optique 5X (ƒ/2,8), Zoom haute résolution 30X OS Android 14 Android 14 Batterie 4 575 mAh 5050 mAh Recharge rapide 30W 30W Certifié IP68 Oui Oui Prix A partir de 799 euros A partir de 1099 euros

Mais vous le savez, les specs sont une chose, l’expérience utilisateur en est une autre. Reste à voir ce que ce petit Pixel a dans le ventre.

Un design toujours aussi réussi

Le Pixel 8 Pro reprend le design iconique de la gamme, celui instauré avec le Pixel 6 en 2021. Visuel épuré tout en rondeurs, couleurs pop (bleu pour notre modèle) … mais aussi et surtout ce module photo si particulier. Il est toujours matérialisé sous la forme d’un bandeau en aluminium qui traverse le capot arrière sur toute sa largeur, ce qui lui donne un petit air Geordi La Forge dans Star Trek. Un élément de design qui tue : on reconnaît un Pixel au premier coup d’œil. Il a une vraie personnalité, ce qui n’est pas le cas de tous les smartphones du marché.

Bien qu’il ne soit pas ultra fin (presque 9 mm) ni vraiment léger (213 grammes), le Pixel 8 Pro se montre très confortable à la manipulation, ne serait-ce que par son poids extrêmement bien équilibré ainsi que par ses tranches arrondies. Le large module photo peut aussi contribuer au confort : il repose sur notre doigt lorsqu’il est utilisé en mode portrait et sert de poignée en mode paysage. Pratique pour bien le tenir en main.

Plus encore, sa forme permet de ne pas déséquilibrer le téléphone lorsqu’il est posé sur le dos, comme c’est souvent le cas ailleurs. Quand on l’utilise à un doigt alors qu’il repose sur une table, il n’est pas bancal. C'est plaisant quand on veut juste écrire vite fait un message à un doigt alors qu'on bosse.

Sur le module photo, Google a fait le choix de regrouper tous les capteurs dans une seule pilule pour plus d’harmonie (alors qu’il y en avait deux sur le Pixel 7 Pro). Une bonne idée, puisque cela donne un visuel beaucoup plus convaincant.

On remarque deux ronds sur la droite du bandeau. Le premier est le flash, bien entendu, tandis que le deuxième représente le capteur thermique, exclusivité de ce modèle. Nous nous attarderons sur son cas plus tard, mais son utilité n’est pas vraiment au rendez-vous.

Le capot arrière de ce Pixel 8 Pro est réalisé en verre satiné. En plus d’offrir un visuel attrayant et de ne pas attirer les traces de doigts, ce matériau s’avère très agréable et doux au toucher. A tel point qu’on prend plaisir à faire tourner le téléphone entre nos mains sans y penser, juste pour la sensation. Une excellente idée de design qui renforce à la fois le confort et l’aspect du terminal. Signalons tout de même que cette finition n’est pas présente sur le Pixel 8 de base, qui lui embarque une coque en verre classique. Autre point important : le Pixel 8 Pro est certifié IPS 68, donc résistant à l’eau et à la poussière.

Contrairement aux années précédentes, Google a choisi de ne pas doter son modèle Pro d’un écran incurvé sur les côtés, ce que nous regrettons un peu. En effet, incurver la dalle permet de donner une impression de finesse supplémentaire, ce qui n’est pas le cas ici. La conséquence, c’est que le Pixel 8 Pro fait un peu « pataud » en main, sensation donnée par la rondeur des tranches. Rien de dramatique, cela renforce même l’aspect chaleureux du produit… et ce n’est qu’une question de goût.

Sur la façade, on constate la présence d’une dalle OLED de 6,7 pouces qui a la particularité d’avoir des angles extrêmement arrondis, ce qui renforce encore l’aspect chaleureux de l’ensemble. On salue le fait que les quatre bords soient totalement symétriques, ce qui n’était pas le cas sur le Pixel 7 Pro. Cela témoigne du soin apporté au produit et apporte plus de confort visuel. Dernier point, le capteur d’empreintes est toujours placé sous l’écran et se montre efficace. Il peut évidemment se coupler avec la reconnaissance faciale d’Android.

Enfin, signalons que les boutons de tranche, tous placés sur la droite, ont reçu un soin tout particulier de la part de Google. Larges et confortables à l’appui (on sent bien le clic mécanique à la pression), ils sont inversés par rapport aux autres smartphones du marché, le bouton d’allumage étant en haut. Il faut s’y habituer, mais ça vient vite.

Vraie réussite de design, le Pixel 8 Pro montre encore une fois le savoir-faire de Google en la matière. Plus qu’un beau téléphone, il est très agréable à manipuler, mais c'est surtout un terminal qui a de la personnalité, chose de plus en plus rare sur le marché.

L’un des meilleurs écrans actuellement

Le Pixel 8 Pro reprend exactement la même dalle que le Pixel 7 Pro. Nous avons donc un écran de 6,7 pouces d’une définition maximale de 2992 x 1344 pixels et avec un taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz. Comme d’habitude, Google nous laisse le choix de la résolution, entre le 1080p (par défaut) et le 1440p. En plus de n’apporter qu’un gain visuel minime, voire inexistant, la résolution maximale se montre beaucoup plus énergivore. Nous conseillons donc de rester dans le réglage de base.

Nous avons analysé la dalle à l’aide de notre sonde et les résultats obtenus sont parfaits. Oui, parfaits ! Google nous sert le meilleur écran du marché, avec un calibrage idéal des couleurs et une luminosité maximale impressionnante. Cette dernière atteint les 1200 nits, le téléphone reste donc lisible même dehors par jour de grand soleil. OLED oblige, nous avons un contraste infini pour une vision parfaite des nuances de gris, ce qui permet de regarder des vidéos sombres ou de jouer à des jeux avec un confort adéquat.

Le Pixel 8 Pro propose deux modes de couleurs dans les paramètres : adaptatives et naturelles. La première propose un Delta E moyen à 2,6 (en dessous de 3 étant très bon). Sur ce profil, Google a choisi d’accentuer les rouges, les verts et les jaunes pour donner plus d’impact à l’image, tout en restant fidèle. Le mode naturel, pour sa part, offre un Delta E moyen à 1,2. C’est excellent ! Toutes les couleurs à l’écran sont fidèles à la réalité. C’est ce mode qu’il faut choisir pour admirer ses photos. Enfin, signalons que dans les deux cas, la température est réglée à 6500K, soit la norme vidéo. Sur un affichage blanc, le Pixel 8 Pro ne tire ni vers le bleu, ni vers le rouge. C’est encore parfait. Disons-le franchement, Google nous sert l’un des meilleurs écrans du marché avec ce produit.

Concernant l’audio, la firme de Mountain View rend une copie moyenne. Nous avons deux haut-parleurs, un sur la tranche inférieure et un au-dessus de l’écran qui se montre moins puissant, ce qui donne une stéréo déséquilibrée. Cependant, le son se montre globalement acceptable, avec des mediums et bas mediums audibles et une distorsion qui n’apparaît qu’à haut volume. Quand on sait que l’audio s’avérait catastrophique sur le Pixel 7 Pro, on pousse un ouf de soulagement.

Un Google Tensor G3 toujours à la traîne

La particularité de la gamme Pixel depuis le 6, c’est la présence d’un processeur Tensor, conçu par Google « himself » pour ses besoins. Un SoC qui n’a jamais vraiment convaincu en termes de puissance, puisque les deux premières versions se plaçaient largement en dessous de la concurrence sur le même segment de prix. Rebelotte avec le Tensor G3.

Lors de nos benchmarks, le Google Tensor G3 n’a pas fait d’étincelles. Il se place à peine au-dessus du Snapdragon 8 Gen 1, sorti en 2022. Nous sommes donc loin des smartphones les plus performants du marché, comme le Samsung Galaxy S23 Ultra ou encore l’Asus Zenfone 10. C’est un peu décevant pour un produit vendu à plus de 1000 euros, mais les résultats restent tout à fait acceptables. C’est un SoC puissant, juste pas au niveau de la concurrence.

Dans l’ensemble, le Google Tensor G3 remplit son contrat dans l'utilisation quotidienne. Nous n’avons constaté aucun ralentissement ni crash, même avec moult applications énergivores lancées. Son point faible est en réalité le jeu vidéo. Sur nos titres tests (Genshin, Diablo, Honkai), il faut faire des concessions graphiques pour avoir un jeu à 60 images par seconde de manière fluide (sauf sur Diablo, qui se bloque à 30 FPS). La chauffe est pour sa part présente, mais bien répartie sur toute la longueur du châssis. Elle n’est donc pas vraiment gênante, même si on la sent. Bref, le Pixel 8 Pro n’est pas le téléphone idéal pour les gros joueurs mobiles, mais il permet de faire fonctionner tous les titres du PlayStore sans souci.

La puissance brute est une chose, mais son utilisation en est une autre. Sur ce point, Google a fait le choix de tout miser sur le traitement photo et sur l’IA plutôt que sur les performances en jeu… et c’est une réussite, comme nous allons le voir dans la partie suivante.

Sa vraie force, c’est l’IA

La gamme Pixel ouvre traditionnellement le bal du déploiement de la nouvelle version Android. La coutume est respectée en 2023, puisque le Pixel 8 Pro est doté d’Android 14. Smartphone Google oblige, nous avons un Android « pur », c’est-à-dire sans surcouche et tel qu’il a été pensé par la firme californienne. Autre particularité, il reçoit en premier les mises à jour de l’OS. Il est donc toujours à la pointe.

Lors de l’officialisation des Pixel 8, Google a annoncé sept ans de support de mises à jour OS et de sécurité sur ses produits. Concrètement, cela signifie que notre smartphone sera toujours viable en 2030. Un pas de géant dans la lutte contre l’obsolescence programmée. On rappelle que ces efforts sont également fournis par d’autres constructeurs, comme Samsung qui promet par exemple cinq ans de mises à jour sur ses Galaxy S23.

Android 14 ne signe pas une révolution dans l’histoire de l’OS, puisqu’il reste dans la lignée de la version 13. Il apporte néanmoins quelques nouveautés en termes d’ergonomie et de sécurité. Nous n’allons pas faire la liste par le menu (nous avons rédigé un dossier spécialement sur le sujet), mais plutôt nous concentrer sur ce qui fait la particularité du Pixel 8 Pro : l’utilisation de l’IA.

L’IA, c’est le nouveau dada de la Silicon Valley, qui cherche à l’exploiter à toutes les sauces. Ici, cette technologie est mise à contribution pour différents usages, comme de la traduction instantanée à l’oral, le filtrage des appels plus efficace ou le traitement du son lors des conversations afin que votre interlocuteur vous entende même s’il y a du brouhaha autour de vous. Là-dessus, tout marche à la perfection.

Une des nouveautés amusantes exploitant cette technologie concerne les fonds d’écran. Si aucun wallpaper ne vous convient, vous pouvez en créer un de toutes pièces via l’outil « Fonds d’écran IA ». Choisissez un thème (surréaliste, minéral, peinture…), puis différents éléments prédéfinis et faites jouer votre imagination. Par exemple, nous avons demandé au Pixel 8 Pro de générer l’image d’un pont en améthyste rose et le smartphone s’est exécuté. Il nous a proposé plusieurs résultats très convaincants qui évitent les dérives habituelles de ce genre d’outil. Gadget… mais impressionnant ! Si vous n’êtes pas encore satisfait, vous pouvez encore créer un fond d’écran à base d’émoji via un outil tout aussi enfantin.

L’IA est aussi mise à contribution pour traiter les photos, prises avec le Pixel ou non, pourvue qu’elle soit dans l’app Google Photos. La gomme magique, introduite avec le Pixel 6, fait son grand retour. Elle permet d’effacer certains éléments de décors à l’envie. Un badaud en arrière plan gâche votre photo de vacances ? Supprimez-le. Une voiture passe dans le cadre ? Pareil. Cet outil, qui connaissait parfois des errances, a largement été amélioré sur ce Pixel 8. Les vides laissés par les suppressions sont désormais mieux comblés, à tel point qu’il est difficile de déterminer si un cliché a subi des retouches ou non. C’en est presque effrayant.

L’utilisation de l’IA ne s’arrête pas là. Via l’icône colorée en bas à gauche d’un cliché sur l’app Photos, il est possible de la modifier, certains diront de la truquer. L’outil a par exemple la capacité de transformer une photo pour qu’elle donne l’impression d’avoir été prise le soir, là où la lumière est la plus belle. Le résultat est tout simplement bluffant ! Plus encore, l’IA peut totalement bousculer le sujet d’une image tout en gardant sa composition. En un clic, des ruines romaines peuvent se muer en bâtisse de briques rouge ou encore en œuvre cubiste. Des outils qui permettent de laisser libre cours à son imagination pour le partage sur les réseaux ou pour la création de fonds d’écran.

Enfin, l’une des autres grosses nouveautés de ce Pixel 8 Pro est la présence d’un thermomètre, matérialisé sous la forme d’un point sur le module photo. Théoriquement, il suffit de le placer à quelques millimètres d’un objet pour avoir sa température. Dans la pratique… c’est plus compliqué. Lorsqu’il ne donne pas des résultats fantaisistes, il manque cruellement de précision. Une fonctionnalité peu convaincante qu’on aura tôt fait d’oublier.

Dans l’ensemble, Google nous sert donc un smartphone avec une partie logicielle très solide. En plus d’embarquer Android 14 et de bénéficier d’un long support de sept ans, le Pixel 8 Pro propose des fonctionnalités intéressantes et mettant en avant l’IA. Nous sommes pleinement convaincus par son utilisation sur la partie photo, tout simplement bluffante. Un vrai plus pour ceux qui aiment mitrailler et partager sur les réseaux sociaux. En revanche, on passera pudiquement sur le thermomètre.

Une autonomie moyenne, mais pas catastrophique

Côté autonomie, le Pixel 8 Pro reste dans la droite lignée de son prédécesseur. Il dispose d’une batterie de 5000 mAh et est compatible avec la recharge rapide de 30 Watts. À noter que dans la boîte, nous avons un câble et un adaptateur USB Type-A vers Type-C, mais pas de chargeur adapté.

Nous restons grosso modo dans la même fourchette que le Pixel 7 Pro en termes d’autonomie. En 1080p 120 Hz, soit le réglage par défaut, nous avons constaté que nous avions entre 25 et 30 % de batterie au moment du coucher, et ce après une journée normale. En mettant l’écran en 1440p, il faut retirer 20% (pour un gain visuel presque inexistant). La promesse des 24 heures d’autonomie est donc tenue par Google, mais nous aurions aimé mieux.

Concernant la charge rapide, le choix de se limiter à 30 Watts a été fait pour ne pas abîmer la batterie dans le temps. Si on peut recharger 50% en un peu moins de 40 minutes, il faut presque une heure et quarante-cinq minutes pour la réalimenter de 1 à 100%. C’est lent. À noter que le mode coucher permet de recharger le téléphone progressivement pendant la nuit. Lorsque vous branchez votre Pixel 8 Pro avant de dormir, il étalera la recharge jusqu’au moment où votre réveil est planifié. De fait, vous aurez 100% quand il sonnera, mais moins si vous vous levez plus tôt. Une fonctionnalité intelligente.

Une partie photo exemplaire

Le Pixel 8 Pro dispose d’un module photo composé de trois capteurs : un principal de 50 mégapixels (f/1.7), un ultra grand-angle de 48 mégapixels (f/2.8) et un téléobjectif de 48 mégapixels (f/2.0). Sur le papier, nous avons quelque chose de prometteur. Nous avons déjà vu que l’IA pouvait apporter beaucoup à cette partie photo, mais que vaut-elle vraiment ?

N’y allons pas par quatre chemins : le Pixel 8 Pro est l’un des meilleurs photophones du marché. Nous sommes impressionnés par sa gestion parfaite des contrastes et des couleurs à l’extérieur, comme à l'intérieur. La lumière est impeccablement retranscrite et les résultats sont bluffants de maîtrise, même à contrejour !

Cette maîtrise se retrouve également sur l’ultra grand-angle, qui offre les mêmes résultats.

On aime la présence d’un zoom optique X5 pour faire le focus sur un détail. Notons qu’il existe un zoom numérique jusqu’à X30 qui apporte des résultats très corrects, presque exploitables.

Nous avons également été séduits par le mode macro. Vraie réussite, il permet de prendre un petit objet sans aucune difficulté et les clichés offrent un excellent piqué. Même les sujets en mouvement, comme les enfants ou les animaux, peuvent être capturés sans aucun souci grâce à la réactivité du capteur.

Le mode nuit est toujours le gros crash test sur les appareils photo… et Google le relève haut la main. Nous avons des clichés bien équilibrés qui retranscrivent de manière fidèle l’image que nous avons sous les yeux. Souvent dans nos tests, on regrette une lumière artificielle, ajoutée par le logiciel. Ce n’est pas le cas ici.

Pourtant, le travail effectué par le Google Tensor G3 est bien présent. Ce dernier se montre redoutable dans le traitement logiciel, puisqu’il restitue ce que nous avons sous les yeux, sans tricher sur les coloris ou la lumière. De fait, nous avons un terminal pensé pour les adeptes de photo. Un exemple à suivre.

Alors, on achète ?

Le Pixel 8 Pro est un excellent terminal. Doté d’un design aux finitions impeccables, d’une belle dalle et d’une partie photo exempte de tous reproches, il réussit brillamment sa mission. Faut-il craquer pour autant ?

Le téléphone a des faiblesses, comme son autonomie qui aurait pu être meilleure ou son processeur qui aurait mérité d’être un peu plus puissant, mais rien qui vient entacher l’expérience globale. Oui, le Pixel 8 Pro est l’un des meilleurs téléphones du marché, comme l’avait été le Pixel 7 Pro en son temps. Et pourtant…

Pourtant, nous ne pouvons nous empêcher d’être gênés par ce cru 2023. Plus particulièrement par un élément, à savoir son prix. Le Pixel 8 Pro ne fait évoluer que peu la formule par rapport au modèle précédent, mais lui ajoute toutefois 200 euros dans les dents. Certes, bon nombre de constructeurs sont un peu confrontés au même souci, c’est-à-dire l’inflation, mais cela ne peut pas être acceptable pour autant, surtout pour si peu d’innovation.

Un excellent produit, donc, à réserver à ceux qui veulent le meilleur en photo. Ceux désirant investir dans un Pixel haut de gamme afin de profiter d’Android 14 sans surcouche peuvent sans souci se tourner vers un Pixel 7 Pro, maintenant moins cher.