Précommande Pixel 8 et 8 Pro : où les acheter au meilleur prix ?

Les Google Pixel 8 et 8 Pro sont officiellement en précommande et seront disponibles le 17 octobre 2023. Pour toute commande effectuée avant cette date, Google vous offre la nouvelle montre connectée Pixel Watch 2 pour l'achat du Pixel 8 Pro et les écouteurs Pixel Buds Pro pour l'achat du Pixel 8. On vous donne toutes les infos sur l'offre de lancement et où en profiter.

Google a présenté deux nouveaux smartphones au cours de sa conférence du 4 octobre 2023. Les Pixel 8 et 8 Pro font ainsi leurs débuts, tout comme la Pixel Watch 2, la nouvelle montre connectée de Google. Au tableau des nouveautés, les Pixel 8 et 8 Pro affichent un design légèrement revisité avec des bords plus arrondis et de nouveaux coloris.

Sous le capot, on retrouve la nouvelle puce Tensor G3 qui améliore les performances et l'efficacité énergétique. Mais Google a aussi augmenté ses prix par rapport aux deux précédentes générations. Les Pixel 8 et 8 Pro deviennent donc plus chers, mais on vous faire découvrir ici toutes les offres promotionnelles autour des deux smartphones, mais aussi où les acheter au meilleur prix.

Pixel 8 et 8 Pro : les deux smartphones Google sont en précommande

Les Pixel 8 et 8 Pro sont en précommande aux prix respectifs de 799 € et 1099 €. Ils seront disponibles sur le marché dès le 12 octobre 2023. Jusqu'au 16 octobre, Google propose une promotion intéressante. La firme vous offre sa nouvelle montre connectée Pixel Watch 2 WiFi d'une valeur de 399 € pour l'achat du Pixel 8 Pro.

Si vous optez pour Pixel 8, Google vous offre les écouteurs Pixel Buds Pro d'une valeur de 229 €. Pour profiter de cette offre, vous devez donc commander l'un des deux smartphones au plus tard le 16 octobre 2023 chez l'un des revendeurs partenaires de Google. Les boutiques participantes sont (hors vendeurs tiers): Amazon, Boulanger, Fnac/Darty, Bouygues Telecom / B&You, Free Mobile, Orange / Sosh, SFR / Red by SFR.

Vous devez ensuite soumettre une demande sur le site reward-promos.com, plus précisément à cette adresse entre le 27 octobre 2023 et le 29 novembre 2023. Il vous sera demandé de renseigner quelques informations comme la date d'achat, le justificatif d'achat (facture), le numéro IMEI du smartphone, ainsi que votre nom et adresse de livraison.

La Pixel Watch 2 ou les Pixel Buds Pro vous seront expédiés à votre adresse dans les 30 à 60 jours suivant la validation de votre demande.

Quelles sont les caractéristiques des Pixel 8 et 8 Pro ?

On commence par les changements esthétiques. Les Pixel 8 et 8 Pro ne changent pas radicalement le design de leurs prédécesseurs. Ils conservent la même bande contrastée à l'arrière, celle qui abrite les capteurs photo. À l'avant, on retrouve toujours le même écran avec un poinçon en haut, au centre. Les seuls changements se remarquent dans les coins et sur les bords à l'arrière qui sont un peu plus arrondis. Si cette modification parait anodine, elle saute quand même aux yeux.

Sous le capot, les deux smartphones embarque la nouvelle puce Tenson G3 qui gagne évidemment en puissance et améliore les compétences de la plateforme Google sur le terrain de l'intelligence artificielle. Le Pixel 8 dispose d'un écran OLED de 6,2 pouces (Full HD+) avec une fréquence de rafraichissement allant de 60 à 120 Hz. Le Pixel 8 Pro quant à lui embarque un écran plus grand (6,7 pouces) avec une définition de 3120 x 1140 pixels et un taux de rafraichissement qui oscille entre 1 et 120 Hz, LTPO oblige.

Notez que les deux écrans sont beaucoup plus lumineux que sur les Pixel 7 et 7 Pro (jusqu'à 2400 nits), mais Google compense cela par une augmentation de la capacité des batteries. Le Pixel 8 dispose ainsi d'une batterie de 4 575 mAh et le Pixel 8 Pro d'une batterie de 5050 mAh. Les deux sont compatibles avec une recharge rapide de 30W qui promet le 0 à 50% en 30 minutes.

Enfin, la partie photo du Pixel 8 ne change pas. Le smartphone conserve les deux capteurs du Pixel 7, à savoir un module principal (grand-angle) de 50 MP et un capteur ultra grand-angle de 12 MP. Le Pixel 8 Pro dispose quant à lui de 3 capteurs : un module principal de 50 MP, un ultra grand-angle et un téléobjectif de 48 MP chacun. Le zoom optique du téléobjectif est impressionnant puis qu'il est de 5X.