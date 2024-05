HUAWEI frappe fort avec le lancement de la WATCH FIT 3 et la WATCH 4 Pro Space Edition

Huawei repousse les limites de la technologie wearable avec le lancement de la HUAWEI WATCH FIT 3 et la WATCH 4 Pro Space Edition, des montres qui allient design avancé, fonctionnalités de santé innovantes, et une autonomie exceptionnelle. Découvrez les offres de lancement ci-dessous.

Déjà plus d’une décennie d’investissement en R&D dans le sport et de la santé, HUAWEI inaugure son premier centre en dehors de la Chine à Helsinki en Finlande. Ce centre rassemble experts et docteurs spécialisés dans le développement des algorithmes pour les montres connectées Huawei. Il se concentre sur cinq scénarios sportifs (ski, course à pied, vélo, natation et Fitness) et couvre plus de 20 sports pour suivre plus de 200 indicateurs physiologiques.

Grâce à son expertise en logiciel et à son savoir-faire de design innovant, la marque Huawei se distingue finalement dans le secteur des montres connectées et offre des données fiables et professionnelles, affirmant ainsi sa position de leader, mais ce n’est pas tout. L’enseigne annonce deux nouvelles montres axées design, sport et santé : la WATCH FIT 3 et la WATCH 4 Pro, marquant une nouvelle ère dans l'innovation des wearables.

Ultra-Fine et légère : la HUAWEI WATCH FIT 3 redéfinit les standards des montres connectées au style carré

La HUAWEI WATCH FIT 3 révolutionne l'expérience des montres connectées avec son design ergonomique et son esthétique carrée très tendance, conçue pour s'adapter à toutes les personnalités et tous les styles, se prêtant aussi bien aux femmes qu'aux hommes.

Disponible en France avec des bracelets en Fluoroélastomère de couleurs variées telles que Noir, Rose, Vert et Blanc Lunaire, ainsi qu'en cuir blanc et nylon gris, cette montre combine confort et élégance. Pesant seulement 26 grammes et mesurant 9,9 mm d'épaisseur, elle est la montre carrée la plus légère et la plus fine jamais produite par Huawei. Les utilisateurs bénéficient d'une variété de matériaux agréables pour la peau, incluant le nylon respirant et le cuir souple. Dotée d'un écran AMOLED 2.5D de 1,82 pouce, la WATCH FIT 3 offre un rapport écran/corps impressionnant de 77,4 %, augmentant la surface d'affichage de 10 % pour une expérience visuelle plus immersive.

Sous le capot, la HUAWEI WATCH FIT 3 intègre des avancées technologiques remarquables avec des systèmes comme Huawei TruSeen™ 5.5 pour le suivi cardiaque, Huawei TruSleep™ 4.0 pour le suivi du sommeil, et Huawei TrueSport™ pour des analyses sportives avancées. Elle propose également un suivi du cycle menstruel pour les femmes et un système de suivi de calories innovant via l'application StayFit, enrichie de données issues de 50 pays. Ces technologies permettent aux utilisateurs de suivre de manière continue et précise leur santé au quotidien.

L'application StayFit, récemment mise à jour, joue le rôle de coach personnel en gestion du poids, offrant une base de données mondiale des calories alimentaires et une analyse nutritionnelle pour encourager un régime équilibré. Cette fonction aide les utilisateurs à adopter des habitudes alimentaires saines, améliorant ainsi leur gestion du poids de manière scientifique.

En termes de mobilité, la WATCH FIT 3 utilise l'intelligence artificielle pour recommander des exercices adaptés aux objectifs quotidiens de l'utilisateur, qu'il s'agisse de brûler des graisses ou d'améliorer la condition physique, en prenant en compte les habitudes personnelles et les conditions météorologiques.

Pour les passionnés de Fitness, la montre offre des conseils audio et des animations pour les échauffements et les étirements. De plus, elle introduit cinq nouveaux modes sportifs, comme le padel, l'esport et le football, couvrant une vaste gamme d'activités pour un total de plus de 100 modes sportifs.

Face à ses concurrents, comme l'Apple Watch SE, la HUAWEI WATCH FIT 3 se distingue clairement. Plus fine avec une épaisseur de 9.9 mm contre 10.7 mm, elle offre aussi une meilleure visibilité avec une luminosité de 1500 nits, surpassant les 1000 nits de l'Apple Watch. Elle intègre une fonction de suivi de l'oxygène sanguin (SpO2) et supporte l'Affichage Toujours Actif (AOD). Sa batterie excelle également, avec une autonomie allant jusqu'à 10 jours et une recharge rapide. En outre, elle propose des fonctions avancées de suivi du sommeil et un entraîneur sportif personnel basé sur la science. Compatible iOS et Android, la WATCH FIT 3 offre une expérience riche pour un prix similaire à celui de ses concurrents.

Offre de lancement : des FreeBuds SE 2 offerts !

Et bonne nouvelle : la HUAWEI WATCH FIT 3 est lancée avec une offre alléchante ! Du 7 mai au 7 juillet, elle est disponible à partir de 159,99 € et inclut gratuitement les FreeBuds SE 2.

Les versions avec bracelet en Fluoroélastomère (Noir, Rose, Vert, Blanc Lunaire) et Nylon Gris sont proposées à 159,99 €, tandis que le modèle avec bracelet en Cuir Blanc est à 179,99 €, FreeBuds SE 2 inclus également.

La montre est disponible en pré-vente sur le site de Huawei dès ce 7 mai 2024, et sera mise en vente en ligne et en boutique chez les principaux détaillants français comme Boulanger, Fnac-Darty, Auchan, Leclerc et Orange, à partir du 29 mai 2024.

Précommander la HUAWEI WATCH FIT 3 chez Huawei

La WATCH 4 Pro Space Edition : une fusion de technologie et de design inspiré de l'espace

En complément à sa gamme, Huawei introduit la WATCH 4 Pro Space Edition, une montre qui incarne l'innovation et le design de pointe. Le cadran LAVAL et la lunette en céramique nanocristalline rouge et noir de cette édition s'inspirent de la tuyère de Laval, élément clé des moteurs de fusée. Ce design audacieux n'est pas seulement esthétique mais aussi un hommage à l'ingénierie avancée et à l'exploration spatiale.

Du côté des fonctionnalités de santé, la WATCH 4 Pro Space Edition ne fait aucun compromis. La montre offre une fonction ECG intégrée qui peut être activée indépendamment pour surveiller la santé cardiaque de l'utilisateur en temps réel. L'aperçu « Health Overview » permet aux utilisateurs de visualiser rapidement six indicateurs de santé essentiels, rendant le suivi quotidien à la fois simple et efficace.

Et seconde bonne nouvelle : Huawei a également prévu une offre de lancement attrayante pour cette montre haut de gamme. La WATCH 4 Pro Space Edition est proposée à 649,99€, avec en bonus des FreeBuds 5 offerts, disponibles jusqu’au 5 juin 2024.

Découvrir la HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition

Ce lancement illustre l'engagement de Huawei à fournir non seulement une technologie portable de pointe, mais aussi à enrichir l'expérience utilisateur avec des fonctionnalités pratiques et un design qui sort de l'ordinaire. Avec ses capacités avancées et son design inspiré de l'espace, la WATCH 4 Pro Space Edition est destinée à captiver les amateurs de technologie et les adeptes de mode.

