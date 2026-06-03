Google Maps a un gros problème, tout le monde doit faire avec à moins de…

Concernant la navigation, Google Maps reste encore le choix numéro 1 pour de nombreux utilisateurs. Si l'appli demeure incontournable, cela n'empêche pas d'avoir encore de gros problèmes… A commencer par celui-ci.

Avec pas moins de 1,8 milliard d'utilisateurs à travers le monde, on peut dire sans difficulté que Google Maps règne en maître sur le marché des applis GPS. Pour rester au sommet, Google améliore régulièrement l'expérience offerte par son application de cartographie. Parmi les dernières nouveautés en date, on pense évidemment à l'arrivée de Gemini.

Grâce à l'IA, Google Maps a accueilli des fonctionnalités inédites comme la navigation immersive en 3D. D'autres outils ont profité également de diverses améliorations. Par exemple, les instructions vocales sont maintenant plus naturelles, plus précises et moins robotiques que par le passé.

Malgré tout, toutes ces innovations ne parviennent pas à gommer l'un des défauts majeurs de l'application. Et le pire avec ce gros problème, c'est que tous les utilisateurs doivent composer avec.

La pub, le gros souci de Google Maps

Quand on pense aux défauts de Google Maps, on ne pense pas forcément de prime abord à la publicité. Et pourtant, les pubs nuisent grandement à l'efficacité de l'application. Comme vous le savez peut-être, Maps a mis en place depuis quelques temps des onglets thématiques pour explorer les environs : supermarchés, restaurants, carburant, shopping, magasins d'équipements, etc.

L'idée première étant de faciliter la recherche des utilisateurs. Sauf que dans les faits, la publicité ruine totalement cette fonctionnalité. Comme sur son moteur de recherche, lorsqu'on effectue une recherche avec des mots clés sur Maps, des résultats sponsorisés s'affichent en tête de liste. D'après la firme de Mountain View, ces liens sponsorisés vous sont proposés selon trois critères :

l'heure de la journée

les termes de recherche récents

votre situation géographique générale (pays ou ville)

Mais il faut également ajouter que ces publicités ciblées sont également classées en fonction de l'enchère de l'annonceur et de la qualité de l'annonce. Concernant ce dernier point, impossible d'avoir plus de précision de la part de Google.

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Les résultats pertinents loin derrière

Là où le bât blesse, c'est que ces résultats sponsorisés empiètent forcément sur les données les plus pertinentes. Il suffit de faire quelques tests pour s'en apercevoir. Par exemple, en tapant “café proche de moi”, le premier résultat affiché est un établissement situé à 3,5 km de mon domicile. Pourtant, ce ne sont pas les adresses du genre qui manquent à proximité.

Il en va de même avec les restaurants. En cherchant un restaurant italien proche, le premier établissement proposé se situe à environ 20 km de ma position. Un comble, alors qu'une excellente pizzeria traditionnelle se situe littéralement à 350 mètres.

On pourrait tolérer ces résultats éloignés s'ils correspondaient parfaitement à nos critères de recherche… Mais ce n'est pas le cas. En effet, les résultats proposés n'ont parfois rien à voir avec la requête initiale. En cherchant un restaurant végétarien à proximité, l'appli me propose en pôle position un restaurant asiatique qui affiche de nombreux plats à base de viande et de poissons. Le pire étant que ces adresses sont proposées avec le filtre Pertinence activé. Autant dire qu'on repassera niveau pertinence justement.

De plus en plus d'utilisateurs en colère

Bien évidemment, votre serviteur ici présent n'est pas le seul à pester contre les liens sponsorisés dans Google Maps. Sur les réseaux sociaux et les forums, les utilisateurs commencent à manifester leur mécontentement. “J'étais en route pour un rendez-vous et j'ai cherché à la gare pour obtenir un temps d'arrivée estimé quand j'ai remarqué que les résultats listaient deux endroits sponsorisés complètement aléatoires qui n'avaient rien à voir avec ma destination […] C'est absolument terrible comme expérience utilisateur et une abomination en matière de placement publicitaire”, raconte un utilisateur sur Reddit.

Un autre témoignage illustre justement tout le problème avec ces liens sponsorisés : “La semaine dernière, j'ai tapé Carburant sans regarder et ça m'a emmené à une station-service dans la direction opposée, bien loin de mon travail. En chemin, je suis passé devant deux autres stations-services. J'étais malheureusement dans la mauvaise voie pour y arriver à temps. Il y a des chances que quelqu'un, quelque part, soit en train de manquer d'essence en se dirigeant vers une station-service sponsorisée”, souligne-t-il.

Mieux vaut se fier à son moteur de recherche en attendant

Avec ces filtres thématiques (restaurant, carburant, etc.), Google Maps était censé permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement des adresses à proximité qui correspondent à leurs critères de recherche. Mais force est de constater que les résultats sponsorisés ont produit le total effet inverse. En attendant une éventuelle amélioration de la situation (peut-être grâce à Gemini), mieux vaut encore faire confiance à son moteur de recherche traditionnel ou au bouche-à-oreille pour trouver de bonnes adresses proches de chez soi.