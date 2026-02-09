On sait pourquoi Sony reporte le lancement de la PS6, la console serait un monstre de RAM

Les fuites à propos de la PS6 commencent tout doucement à circuler dans la nature, et la dernière en date est particulièrement étonnante. Un leaker suggère en effet que la prochaine console de Sony embarquerait beaucoup, beaucoup plus de RAM que la PS5. En plein du milieu d'une crise pour le secteur, est-ce bien sérieux ?

Si une chose est sûre à propos de la PS6, c'est que nous sommes encore bien loin de la voir de nos propres yeux. On en veut pour preuve les maigres fuites à son sujet, qui ne se risquent pas encore à dévoiler des détails croustillants. Sony a certes laissé entendre quelques informations qui permettent de distinguer les contours techniques de la machine, mais pour l'heure, nous sommes encore dans le flou complet. En bref, voilà un terreau bien fertile pour les théories les plus folles.

Sur le forum de Neogaf, le leaker Kepler L2 s'est ainsi laissé aller à une petite prévision qui a déclenché un très long débat. Selon lui, Sony prévoit d'augmenter significativement la quantité de RAM de la console par rapport à la PS5, et n'irait pas avec le dos de la cuillère. Pour rappel, la PS5 embarque actuellement 16 Go de RAM GDDR6. D'après Kepler L2, la PS6 ferait presque doubler ce chiffre, avec pas moins de 30 Go de RAM GDDR7.

La PS6 aurait plus de RAM que votre PC actuel

Il s'agit d'une quantité de RAM considérable. Si aujourd'hui, on considère généralement que 32 Go de RAM permettent de jouer confortablement sur PC aux gros jeux récents, la réalité veut que l'immense majorité des joueurs se contente de 16 Go, voire moins. Le fait que Sony vise l'intégration de 30 Go de RAM pour sa PS6 est plutôt étonnant, surtout dans un contexte où le constructeur reconnaît lui-même qu'un certain plateau graphique a été atteint.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul élément de contexte à prendre en compte. Il est probablement inutile de rappeler que le marché de la RAM traverse actuellement une crise sans précédent, faisant grimper aux étoiles le prix de la moindre barrette — et donc, des appareils qui en ont besoin. C'est d'ailleurs probablement cette crise qui a poussé Sony à retarder la sortie de sa prochaine console. Que faut-il en déduire du prix de la PS6 ? Pour le moment, pas grand-chose. Sur Neogaf, on prédit déjà que ces 30 Go de RAM pourraient augmenter les coûts de production de 100 dollars par console.

