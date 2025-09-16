PS6 : finalement, Sony pourrait bien laisser tomber le lecteur de disque amovible en faveur du 100% dématérialisé

Dans une récente fuite, on apprenait que la PS6 pourrait proposer un lecteur de disque amovible, afin de contenter à la fois les joueurs adeptes du physique que ceux du dématérialisé. Mais il se pourrait que cette prédiction ait été très optimiste. En effet, un rapport interne de Sony laisse planer le doute quant à la future stratégie de la firme.

Conformément à la tradition, les fuites concernant la PS6 commencent à se multiplier… sans forcément se ressembler. En effet, nous avons déjà eu droit à un certain nombre d'informations concernant la fiche technique de la console qui succèdera à la PS5, mais il est encore bien trop tôt pour discerner le vrai du faux dans le lot – sans compter les vérités actuelles qui pourront changer d'ici le lancement. Parmi elle, on trouve notamment une question très épineuse auprès des joueurs : celle du lecteur de disque amovible.

La semaine dernière, nous apprenions ainsi que Sony prévoirait d'opter pour un tel système, à la manière d'une PS5 Slim. La stratégie offrirait plusieurs avantages, à commencer par l'unification de la gamme (plus besoin de deux modèles différents), en plus de contenter tout le monde. Mais un récent rapport vient mettre cette théorie à mal. Dans son bilan financier de 2025, Sony indique en effet que les ventes de jeux physiques représentent seulement 3% des revenus de sa division gaming. En 2020, ce chiffre s'élevait à 6%.

Pas de lecteur de disque amovible pour la PS6 ?

Ce n'est un secret pour personne, les ventes de jeux physiques sont en chute libre depuis des années. Bien sûr, les éditeurs ne cherchent pas vraiment à inverser la tendance, avec leurs titres sortant uniquement en version dématérialisée et les services par abonnement qui offrent une multitude de jeux chaque mois. La fuite de la semaine dernière avait donc ravivé l'espoir chez les joueurs refusant toujours de céder au 100% dématérialisé.

Si ce récent rapport n'est en rien une preuve que Sony va définitivement laisser tomber les jeux physiques, difficile de se montrer optimiste sur la question. “Pour ce qui est des jeux vidéo, nous nous éloignons d'un modèle commercial centré sur le hardware pour nous orienter vers une activité de plateforme qui élargit la communauté et accroît l'engagement”, déclarait le mois dernier Sadahiko Hayakawa, vice-président de Sony, au micro de VGChartz. Le message semble clair.