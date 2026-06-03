DJI Neo 2 : ce code fracasse le prix du mini drone 4K, vous pouvez enfin vous l’offrir !

La DJI Neo 2 a été spécialement conçue pour les débutant. Ce mini drone vous permet de capturer des images 4K en toute simplicité. Et en plus, il est actuellement proposé à prix cassé sur AliExpress. Habituellement en vente à 239 €, le DJI Neo 2 passe à 176,21 € seulement avec le code PHDFRS20.

DJI Neo 2

La marque DJI est devenue un incontournables pour les vidéastes du monde entier. En effet, elle propose des drones pour tous les profils d’utilisateurs, du débutant au professionnel aguerri. Vous souhaitez acheter un drone compact facile d’utilisation ? Le DJI Neo 2 est fait pour vous. C’est un drone mini capable de réaliser des images en 4K. Et bonne nouvelle, il est actuellement en promotion.

Sorti l’année dernière, le DJI Neo 2 se positionne comme un drone particulièrement simple à utiliser tout en étant capable de faire de superbes images. Normalement en vente à 239 euros, il est affiché à 196,21 € seulement sur AliExpress. Et avec le code PHDFRS20, vous avez 20 € de remise supplémentaire dans le panier. Le drone passe alors à 176,21 € seulement. Mais attention, les codes promo d’AliExpress sont à quantité limitée. Ne tardez pas pour en profiter !

Quelles sont les caractéristiques du DJI Neo 2 ?

Malgré son petit prix, DJI Neo 2 est un drone polyvalent qui convient aussi bien aux débutants qu’aux professionnels qui ne veulent pas s’embêter avec un drone difficile à manier. C’est un appareil compact qui vous permet de réaliser de superbes images aériennes en toute simplicité.

En effet, l’utilisation d’une télécommande n’est pas nécessaire. Le drone est capable de décoller et d’atterrir automatiquement sur la paume de votre main. Vous pouvez ensuite le diriger avec des gestes de la main ou à l’aide de l’application mobile. Grâce à la technologie ActiveTrack, il est capable de suivre automatiquement les sujets filmés et avec SelfieShot, il cadre parfaitement les personnes. Le drone se dirige tout seul, tout en évitant les obstacles. Pour plus de sécurité, il est équipé de protections d’hélices intégrales. Vous pouvez donc le faire voler aussi bien en plein air qu’à l’intérieur d’une maison.

Le DJI Neo 2 embarque par ailleurs un capteur CMOS 12 MP de 1/2 pouce avec une ouverture f/2,2. Il réalise de superbes vidéos 4K/60 ils, en ralenti 4K/100 ips et même des vidéos verticales 2,7K. Et comme il dispose d’un stockage interne de 49 Go, vous pouvez garder de nombreux contenus directement sur votre appareil. Enfin, le Neo 2 est ultra léger puisqu’il ne pèse que 151 g. Vous pouvez donc facilement le transporter dans un sac.


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