Une PS6 portable se confirme et elle aurait cette fonction phare de la Nintendo Switch

Les chances de voir arriver sur le marché une PS6 portable semblent encore augmenter. La machine disposerait d'un mode docké, comme la Switch.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour d'une PS6 portable enflent. Et cette fois, un nouveau rapport fait fuiter de nombreux éléments concernant le design et les caractéristiques techniques de l'appareil. Ces informations proviennent du YouTubeur Moore's Law is Dead, réputé fiable, qui avait déjà partagé ses trouvailles sur la Nintendo Switch 2 et des cartes graphiques avant leur sortie. Il les aurait obtenues via des documents internes de chez AMD, fournisseur de la puce de la console.

Il explique que cette PS6 portable serait rendue disponible en même temps que la PS6 de salon, sans doute fin 2027. Il évoque un prix autour des 500 dollars US, ce qui lui permettrait de concurrencer la Nintendo Switch 2. Il reprendrait d'ailleurs une des bonnes idées de son rival : un dock permettant de connecter l'appareil à un téléviseur pour jouer plus confortablement lorsqu'on est chez soi. En mode docké, la console serait plus puissante qu'une PS5.

La PS6 se déclinerait en deux consoles : une portable avec mode docké, une autre exclusivement de salon

Cette PS6 portable embarquerait un APU AMD dont le CPU serait doté de quatre cœurs Zen 6c et de deux autres cœurs entièrement dédiés aux tâches système. Côté GPU, nous aurions droit à l'architecture RDNA 5 avec 16 unités de calcul, pour une fréquence d'horloge de 1,2 GHz en mode portable et de 1,65 GHz en mode station d'accueil.

Après la PSP et la PS Vita, Sony serait donc en train de préparer sa troisième console portable majeure. Le PlayStation Portal est un écran déporté qui ne supporte que le jeu en streaming, un accessoire de la PS5, et pas une console en soi. Contrairement à la ROG Xbox Ally, qui est une collaboration entre Asus et Microsoft, Sony devrait concevoir lui-même sa PS6 portable. Cette serait plus performante que la ROG Xbox Ally, mais elle sortira aussi deux ans plus tard.

Il y a quelques semaines, Moore's Law is Dead avait parlé de la PS6 de salon. Elle aussi sera équipée d'une puce AMD, avec une architecture Zen 6 pour le CPU et RDNA 5 pour le GPU.