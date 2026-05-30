AliExpress lance une vague de promos géantes : voici les meilleurs bons plans tech à l’approche de l’été

À l’approche de l’été, AliExpress lance une grande vague de promotions sur la tech. Smartphones, tablettes, audio et objets connectés… de nombreux produits profitent de remises importantes pendant une durée limitée.

Comme à chaque grande opération, AliExpress multiplie les réductions sur les références tech populaires. Plusieurs produits récents voient leur prix chuter fortement, grâce au cumul d’une réduction de base à laquelle s’ajoute un code promo.

Cette nouvelle campagne met l’accent sur les smartphones, les tablettes, les objets connectés et d'autres catégories comme l'audio et l'image. Plusieurs appareils lancés récemment bénéficient déjà de remises importantes.

Préparez votre panier dès maintenant

L'opération débutera officiellement le lundi 1er juin, mais il n'est pas nécessaire d'attendre le coup d'envoi pour réserver les offres qui vous intéressent. Vous pouvez dès à présent ajouter les produits à votre panier afin de finaliser votre commande dès le début de la campagne.

Comme souvent sur AliExpress, le quota des offres est très vite atteint. Les premiers acheteurs auront plus de chances d’être servis. Mieux vaut donc préparer votre panier à l'avance.

Les codes promo à utiliser pendant l'opération

AliExpress propose plusieurs coupons à appliquer au panier. Ces codes sont valables sur une large sélection de produits :

3 € de remise dès 15 € d'achat avec le code PHDFRS03

avec le code 6 € de remise dès 39 € d'achat avec le code PHDFRS06

avec le code 11 € de remise dès 79 € d'achat avec le code PHDFRS11

avec le code 20 € de remise dès 139 € d'achat avec le code PHDFRS20

avec le code 30 € de remise dès 209 € d'achat avec le code PHDFRS30

avec le code 50 € de remise dès 349 € d'achat avec le code PHDFRS50

avec le code 65 € de remise dès 459 € d'achat avec le code PHDFRS65

avec le code 110 € de remise dès 650 € d'achat avec le code exclusif SS6FR110

Ils viennent s'ajouter aux réductions déjà affichées sur les produits concernés. Une fois encore, les codes sont disponibles en quantité limitée. Il faut donc faire vite si une offre vous intéresse.

Une remise supplémentaire pour les paiements via PayPal

Ceux qui règleront leur commande avec PayPal pourront profiter d'une réduction additionnelle. Il suffira de sélectionner ce moyen de paiement lors de la validation du panier pour que l'offre s'applique automatiquement sur les commandes éligibles :

20 € de remise dès 199 € d'achat

33 € de remise dès 299 € d'achat

Cette offre est cumulable avec les promotions en cours sur le site, ce qui permet de faire encore baisser la facture. Attention toutefois : l’offre est limitée dans le temps et va disparaître dans les premières heures après le lancement de l’opération.

Des smartphones au meilleur prix

Google Pixel 10 5G à 521 € Au lieu de 899 € avec le code PHDFRS65 et en payant par PayPal. 521€ Voir POCO F8 Pro 5G à 346 € Au lieu de 549 € avec le code PHDFRS50 et en payant par PayPal. 379€ Voir Nothing Phone (3a) Pro à 299 € Au lieu de 479 € avec le code PHDFRS50 et en payant par PayPal. 299€ Voir Samsung Galaxy A56 5G à 268 € Au lieu de 449 € avec le code PHDFRS30 et en payant par PayPal. 268€ Voir

Les smartphones représentent encore une fois la catégorie la plus fournie de cette opération. Xiaomi, POCO, Google, HONOR, ou encore Realme affichent plusieurs références à des prix très compétitifs.

Le POCO F8 Ultra 5G fait notamment partie des stars de ces promos. Le smartphone embarque un Snapdragon 8 Elite Gen 5, un grand écran AMOLED 120 Hz et une charge rapide 100W. Son prix passe à 505 € au lieu de 830 €.

Google est également présent avec son Pixel 10 5G. Le smartphone fait l’objet d’une belle réduction malgré sa sortie récente : il est à moins de 550 € au lieu de 899 € au lancement. Ses principaux arguments : IA avancée, performances solides, écran OLED 120 Hz et excellente partie photo.

Pour moins de 300 €, vous pouvez regarder du côté du Redmi Note 15 Pro 5G, du HONOR 400 5G ou encore du Samsung Galaxy A56 5G, trois modèles bien placés sur le milieu de gamme.

Grosses remises sur les tablettes Android

OnePlus Pad 3 à 417 € Au lieu de 549 € avec le code PHDFRS65 et en payant par PayPal. 417€ Voir Xiaomi Pad 7 à 192 € Au lieu de 349 € avec le code PHDFRS30 et en payant par PayPal. 212€ Voir Redmi Pad 2 Pro à 182 € Au lieu de 279 € avec le code PHDFRS20 182€ Voir POCO PAD M1 à 182 € Au lieu de 299 € avec le code PHDFRS30 181€ Voir

AliExpress met également en avant plusieurs tablettes Android très populaires pendant cette campagne. La OnePlus Pad 3 fait partie des offres les plus intéressantes du moment avec son écran 144 Hz de 13,2 pouces, sa charge rapide 80W et sa puce Snapdragon haut de gamme. Son prix descend sous les 425 € au lieu de 549 € habituellement.

La Xiaomi Pad 7 reste probablement l’un des meilleurs rapports qualité/prix actuellement. La tablette dispose d’un écran 3.2K 144 Hz et d’un Snapdragon 7+ Gen 3 pour moins de 200 €. Les utilisateurs qui recherchent un modèle plus accessible peuvent également se tourner vers la Redmi Pad 2 Pro à 182 €.

Ryzen et mini PC : des prix séduisants

AMD Ryzen 7 9800X3D à 308 € Au lieu de 529 € avec le code PHDFRS50 et en payant par PayPal. 308€ Voir AMD Ryzen 7 9700X à 173 € Au lieu de 349 € avec le code PHDFRS20 188€ Voir GMKtec K12 Mini PC à 266 € Au lieu de 399 € avec le code PHDFRS30 et en payant par PayPal. 266€ Voir

Les promotions touchent également l’univers gaming et informatique. Le Ryzen 7 9800X3D est l'un des processeurs gaming les plus performants du marché. Il profite actuellement d'une remise importante sur AliExpress.

Les mini PC Ryzen sont eux aussi concernés par les offres en cours. Le GMKtec K12 Mini PC et le CHUWI Aubox Mini PC proposent des configurations puissantes à des tarifs très intéressants.

Les objets connectés

Huawei Watch Fit 4 Pro à 133 € Au lieu de 199 € avec le code PHDFRS20 150€ Voir Garmin Forerunner 255 à 180 € Au lieu de 230 € avec le code PHDFRS20 180€ Voir Samsung Galaxy Watch Ultra à 303 € Au lieu de 699 € avec le code PHDFRS50 et en payant par PayPal. 303€ Voir OnePlus Watch 3 à 132 € Au lieu de 249 € avec le code PHDFRS20 132€ Voir

Les amateurs de montres connectées trouveront des remises intéressantes sur les modèles Huawei, Samsung et Garmin. La Watch Fit 4 Pro est à 133 € au lieu de 199 €, la Galaxy Watch Ultra passe à moitié prix, à moins de 350 € au lieu de 699 €. De son côté, la Garmin Forerunner 255 reste une valeur sûre pour les coureurs et les sportifs réguliers pour moins de 200 € au lieu de 349 € au lancement.

Audio, VR et vidéo sont aussi en promotion

Sony WH-1000XM6 à 273 € Au lieu de 449 € avec le code PHDFRS50 et en payant par PayPal. 273€ Voir Xiaomi TV Box S 3rd Gen à 51 € Au lieu de 79 € avec le code PHDFRS06 50€ Voir DJI Osmo Pocket 3 à 264 € Au lieu de 369 € avec le code PHDFRS30 et en payant par PayPal. 284€ Voir Meta Quest 3 512 Go à 438 € Au lieu de 649 € avec le code PHDFRS65 et en payant par PayPal. 438€ Voir

Le Sony WH-1000XM6 voit son prix passer à 273 € au lieu de 449 €. Le casque reste une référence incontournable pour la réduction de bruit active.

Pour la création vidéo, le DJI Osmo Pocket 3 est très populaire chez les créateurs de contenu. C’est le bon moment de l'acheter si vous l'avez dans le viseur, à 284 € au lieu de 369 € dans le cadre des offres d’été d’AliExpress.

Enfin, la Xiaomi TV Box S 3rd Gen permet de moderniser facilement un ancien téléviseur avec Google TV et la 4K pour seulement 50 € au lieu de 79 €.

Ces promotions AliExpress sont disponibles du 1er au 10 juin 2026. La date de fin n'est que théorique, puisque les codes promo réservés à la campagne pourraient très vite atteindre leur quota, comme c'est souvent le cas. Même si ces codes venaient à être épuisés, les remises déjà appliquées sur les produits restent attractives.

Des produits certifiés Marque+ : l'assurance d'acheter des grandes marques en toute confiance

Bien qu’il soit une marketplace, AliExpress garantit désormais l’authenticité des produits de marque disponibles sur son site. Le label Marque+ figure sur les pages des articles issus de plus de 5 000 grandes marques, dont Xiaomi, Samsung, Google, DJI, Sony, Logitech et bien d’autres.

Ces produits sont expédiés gratuitement et directement depuis les entrepôts européens d’AliExpress. Vous profitez ainsi d'une livraison rapide, généralement sous 3 à 5 jours, ainsi que des retours gratuits sur les produits éligibles.

Cette évolution montre qu’AliExpress ne cherche plus seulement à attirer les acheteurs avec des prix cassés, mais également à offrir une expérience d'achat plus rassurante et proche de ce que proposent les grandes enseignes du e-commerce européen.