Sony va lancer une nouvelle PS5 Slim et sacrifie le stockage pour éviter une autre hausse de prix

La PS5 Slim sans lecteur de disque arrive dans une nouvelle version Châssis E. Vendue au même prix que la console actuelle, elle perd pourtant une quantité de stockage SSD non négligeable.

Fin 2023, trois ans après la sortie de la PS5, Sony lançait un modèle Châssis D, plus connu sous l'appellation de PS5 Slim. Cette console est plus compacte et plus légère que la PS5 Fat, mais n'embarque pas de lecteur de disque (il est par contre possible de lui connecter un lecteur de disque amovible). Pour compenser l'absence de lecteur, le fabricant augmentait l'espace de stockage, qui passait alors de 825 Go à environ 1 To.

PlayStation serait sur le point de commercialiser une nouvelle version de sa console, une PS5 Slim Châssis E. Et d'après les informations de Dealabs, cet appareil opèrerait un retour en arrière. La console embarquerait de nouveau 825 Go de stockage SSD, comme la première PS5. A priori, seule l'édition numérique sans lecteur de disque serait concernée par ce changement.

La PS5 Slim numérique Châssis E perd du stockage SSD

La source explique que Sony a pris cette décision pour réduire ses coûts de production. Cette PS5 Slim Châssis E subirait d'ailleurs quelques autres changements internes de moindre importance dans le but de réaliser quelques économies. Cela permettrait de ne pas augmenter une nouvelle fois le prix de la PS5 en Europe, elle qui a déjà subi deux hausses tarifaires depuis son existence.

Avec les 825 Go de stockage de la PS5 Fat, les utilisateurs peuvent exploiter en réalité moins de 700 Go puisque le système de la PS5 occupe beaucoup de place. Les joueurs qui achètent la PS5 Slim Châssis E seront dans le même cas. Alors que le poids des jeux ne cesse d'augmenter, il faudra faire des choix et désinstaller des titres pour pouvoir en installer de nouveaux. Ou alors investir dans une solution de stockage externe.

La PS5 Slim Châssis E avec 825 Go de stockage et sans lecteur de disque devrait être rendue disponible à partir du 13 septembre 2025 en Europe, au prix de 499 euros, comme la version actuelle. Si vous comptiez acheter la console, il est peut-être préférable d'opter pour le Châssis D si vos besoins en stockage sont importants.