Vous attendez impatiemment GTA 6 ? Cette erreur pourrait vous coûter très cher

La pression monte à quelques semaines de la sortie de GTA 6. Après de nombreuses années d’attente, les fans de la saga sont plus proches que jamais du but. Mais alors que l’excitation atteint son paroxysme, de faux accès anticipés et téléchargements piégés envahissent déjà le web.

Les chercheurs en cybersécurité de NordVPN tirent la sonnette d’alarme. L'attente autour de GTA 6 est à son comble alors qu’on s’approche à grands pas de la sortie du jeu, prévu pour le 19 novembre 2026. De nombreuses campagnes frauduleuses surfent sur l'engouement des fans afin de les piéger.

De nombreuses formes d’arnaque en ligne ont ainsi le vent en poupe ces dernières semaines. Les cybercriminels en profitent pour diffuser des logiciels malveillants, voler des comptes et soutirer de l'argent à des internautes peu méfiants.

Une bêta de GTA 6 ? Gare aux faux accès anticipés

Comme pour tous les titres populaires, de nombreux joueurs guettent impatiemment les accès anticipés, afin d’être parmi les premiers à tester le jeu. Pour les fans de GTA 6, une telle promesse suscite beaucoup de curiosité.

Selon les experts de NordVPN, des sites promettent des clés d'accès à une prétendue bêta fermée du jeu sur PS5 et Xbox Series. L’utilisateur est amené à remplir un formulaire, à passer une “vérification anti-bot”, puis est invité à souscrire un abonnement payant ou à télécharger une application douteuse afin de débloquer sa fameuse clé.

La manipulation est bien rôdée et exploite l'impatience des fans et leur crainte de passer à côté d'une exclusivité, poussant certains à tomber dans le piège.

Des faux téléchargements infectés circulent sur le web

De nombreux internautes ont pris l’habitude de s’approvisionner sur des sites de distribution illégale de jeux vidéo. Des plateformes comme FitGirl, DODI, ou encore ElAmigos sont ainsi très populaires pour le partage de copies piratées. Selon NordVPN, des clones de ces sites sont utilisés pour distribuer de fausses copies ou fichiers d'installation de GTA VI pour PC.

Une menace a ainsi été détectée par les chercheurs le 17 mai 2026. Passée au peigne fin, elle illustre bien le niveau de sophistication de la campagne. Le logiciel malveillant imitait un composant de pilote graphique NVIDIA afin de ne pas éveiller les soupçons.

Après s’être activé en arrière-plan, il pouvait modifier la mémoire de l'appareil, télécharger d'autres malwares ou se connecter à des serveurs distants de manière discrète.

Le nom de domaine utilisé à cette fin avait été enregistré seulement 23 jours avant la détection. C’est un signe typique d'un site monté spécialement pour une campagne éphémère.

Android n’échappe pas aux arnaques liées à GTA VI

Les smartphones sont aussi dans le collimateur des pirates. NordVPN a identifié une application Android présentée comme une version bêta de GTA 6. Elle reprend des éléments graphiques inspirés de Rockstar Games et présente une interface soignée. Mais cette application ne contient aucun véritable jeu.

L’objectif n’est autre que de diffuser des publicités intrusives et de rediriger les utilisateurs vers des pages abritant des contenus potentiellement dangereux. Cette campagne est déployée alors même qu’aucune version mobile n’a été annoncée par l’éditeur.

Des centaines de pages destinées au phishing

Enfin, les chercheurs ont également identifié de nombreuses fausses pages de connexion Rockstar Social Club, montées spécialement pour des tentatives de phishing. L’objectif est de pousser les joueurs pressés à saisir leurs informations de connexion. Ces données sont ensuite revendues sur le dark web ou utilisées dans le cadre d'autres activités frauduleuses.

Plus l'attente autour de GTA 6 grandit, plus les cybercriminels redoublent d'imagination pour surfer sur l’impatience des joueurs. D’où l’importance de redoubler de vigilance. Aucune bêta officielle n'est actuellement disponible et les téléchargements doivent toujours provenir de sources légitimes. Sur Phonandroid, nous continuons de suivre de près l’actualité de GTA 6 à l’approche de sa sortie.