Même les smartphones les moins chers de Samsung reçoivent la mise à jour One UI 8.5

Samsung déploie sa mise à jour vers One UI 8.5 sur de nouveaux modèles de smartphones, qui appartiennent au segment d'entrée et de milieu de gamme.

Samsung Galaxy Quick Star Good Lock
Crédits : Phonandroid

Après avoir déployé One UI 8.5 sur ses smartphones les plus importants au cours des dernières semaines, Samsung commence à se pencher sur des modèles qui font certes un peu moins rêver, mais dont sont équipés de nombreux utilisateurs. Le Galaxy A07 recevait la mise à jour récemment, c'est désormais au tour de son prédécesseur du segment d'entrée de gamme, le Galaxy A06 5G, d'être servi.

Une nouvelle version du firmware (A066BXXU6CZE6) pour cet appareil commence à être rendue disponible par Samsung. Comme d'habitude, si vous n'avez pas reçu de notification pour mettre à niveau votre mobile, vous pouvez vérifier si l'update vous est proposé en vous rendant dans la section Mise à jour logicielle des Paramètres. Appuyez sur Télécharger et installer si c'est bien le cas.

One UI 8.5 arrive sur de nouveaux smartphones Samsung pas chers

Et ce n'est pas tout. Le Galaxy M55s, sorti en 2024, est aussi concerné par One UI 8.5, peu de temps après le Galaxy M55. Il s'agit cette fois d'un modèle de milieu de gamme. Cette famille de smartphones a la particularité d'offrir un grand format d'affichage et une capacité de batterie élevée à un prix accessible. On peut la comparer aux Redmi Note de Xiaomi. Les Galaxy M17 et M17e obtiennent aussi la mise à jour.

La version stable de One UI 8.5 s'invite également sur les Galaxy F16, F17, F55 et F56. Ces modèles à bas prix sont surtout distribués dans des régions du monde où le pouvoir d'achat est faible. Il est positif que Samsung n'oublie pas ces appareils, même s'ils reçoivent les mises à jour un peu après les autres. Il y a encore quelques années, les utilisateurs pouvaient attendre de longs mois avant d'obtenir la nouvelle version de la surcouche de Samsung, on est maintenant sur une question de semaines.

Comme nous vous l'avons rapporté il y a peu, si Samsung assure le suivi logiciel de ses smartphones récents les moins chers, il ne faut pas s'attendre à voir débarquer One UI 8.5 sur les appareils vieux de plus de 3 ans, même premiums comme les Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, qui ont pourtant bien reçu One UI 8.0.


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