PS6 : et si la prochaine manette n’avait aucun bouton ? Sony y réfléchit fortement

Un nouveau brevet de Sony imagine une manette de PlayStation sans aucun bouton, mais plutôt des zones tactiles. Une idée qui présente plusieurs avantages, notamment la possibilité de modifier la position des boutons virtuels selon son propre confort.

On ne sait encore que peu de choses de la PS6, ce qui, à ce stade, est encore bien normal. Mais cela n'empêche pas les internautes de faire jouer leur créativité pour tenter d'imaginer à quoi ressemblera la prochaine console de Sony. Alors, forcément, quand un brevet secret fait surface, difficile ne pas se laisser rêver à un appareil qui pourrait faire son arrivée en même temps que la prochaine génération de machines.

Sur X (anciennement Twitter), le leaker David Kowalski a ainsi partagé une image qui semble tout droit sortie du futur. Et pour cause : on y aperçoit une manette de PlayStation inédite avec une petite particularité : elle ne présente aucun bouton. Ou plutôt, aucun bouton physique, puisque les traditionnels symboles de la PlayStation et la croix directionnelle apparaissent sous la forme de boutons tactiles.

Cette manette PlayStation du futur n'a aucun bouton physique

Il y a un premier avantage qui vient immédiatement à l'esprit en imaginant une telle manette : sans aucun bouton physique, adieu le fléau du stick drift. À vrai dire, il n'y a même aucun stick, physique ou virtuel, qui apparaît dans le brevet. Difficile de savoir comment Sony imagine le remplacer, bien que l'on puisse penser à un espace tactile dédié sur la manette. Car en effet, un autre gros avantage se dégage de cette invention.

Le brevet déniché par David Kowalski explique ainsi que les boutons virtuels peuvent être déplacés à volonté sur la manette, de manière à se conformer à la perfection à la forme des mains du joueur. Un gain en confort considérable donc, un point sur lequel les manettes PlayStation ont toujours pêché. De plus, cette technologie ouvre la porte à d'autres manières d'interagir avec la manette, avec par exemple plusieurs façons d'appuyer sur un bouton (swipe, pincement, etc) donnant lieu à différentes réponses en jeu.

On rappelle bien sûr qu'il ne s'agit que d'un brevet, document que Sony produit à la pelle, et que rien ne permet d'affirmer avec certitude que nous tenons là la prochaine DualSense.