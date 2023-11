PlayStation Portal : on l’a testé, voici pourquoi ça ne sert à rien

Le PlayStation Portal est le nouveau produit gaming phare de Sony pour cette fin d’année. Il s’agit d’un lecteur à distance pour jouer à votre PS5 sans avoir besoin de la TV. Bien que je sois la cible visée pour ce genre de gadget, il ne m’a pas vraiment convaincu. Voici pourquoi.

Produit gaming phare de Sony pour cette fin d’année, le PlayStation Portal vient de sortir sur le marché pour un prix de 219 euros. Nous avons pu l’utiliser longuement pour vous donner un avis. Exceptionnellement, nous n’allons pas vous faire un test en bonne et due forme, mais plutôt un retour d’expérience.

Avant de commencer ce papier, il faut préciser une chose très importante : le PlayStation Portal n’est pas une console portable. Ce n’est pas une PSVita gonflée aux hormones, ni même un terminal pour jouer dans le cloud. Il s’agit d’un périphérique de lecture à distance pour la PS5 dédié exclusivement au remote play. De fait, il est inutile si vous n’avez pas précédemment acheté la console. Plus encore, il fait la même chose que l’application PS Remote Play disponible sur votre téléphone. Mais alors qu’apporte donc le Portal ? Nous allons le voir tout de suite.

Un produit techniquement inégal

Commençons par la base. Le PlayStation Portal se présente comme une manette PS5 scindée en deux pour laisser la place à un écran de 8 pouces. Visuellement et au niveau de la finition, c’est une réussite. Le périphérique est agréable en main malgré son poids de 530 grammes. Pas de surprise, puisqu’il reprend l’ergonomie de la DualSense, sans doute la meilleure manette du marché actuellement. Aucun compromis n’a été fait : il embarque les vibrations, le retour haptique et les hauts-parleurs. C’est la même chose, et ça on aime. Même le pavé tactile est de retour, puisque l’écran le remplace sans aucun souci.

En revanche, le choix de l’écran est incompréhensible. Sony a opté pour une dalle LCD (1080p et 60 Hz), et non une dalle OLED. De fait, la Portal offre forcément une image moins appréciable que sur un smartphone (quasiment tous embarquent de l’OLED en 2023), également capable de faire du remote play, on le rappelle. Cela s’en ressent surtout sur les jeux sombres où la gestion du contraste se montre très importante. On pense à Diablo 4 ou à Alan Wake 2. Incompréhensible.

Pour résumer, nous avons un produit réussi en termes d’ergonomie, mais beaucoup moins en termes technique. Si la dalle LCD aurait pu passer sur une vraie console portable (pour des questions de coûts), elle se montre très frustrante sur un appareil conçu uniquement pour le streaming.

Le PlayStation Portal, comment ça marche ?

Il est maintenant temps de se pencher sur le fonctionnement du Portal. Rien de bien sorcier, en réalité. Une fois votre Portal appairé sur votre PS5, il fonctionne comme une manette classique avec un écran déporté. Il faut deux conditions pour profiter de ce second écran : que votre PS5 soit allumée et que le Portal soit connecté au même réseau Wifi.

Telle une DualSense classique, le Portal permet d’interagir avec votre machine, de l’allumer à distance (à condition qu’elle soit en veille), de l’éteindre, de prendre des screenshots et bien sûr de jouer. Tout est pareil, avec l’écran en plus. Si vous allumez votre TV en même temps, vous aurez même l'image en double. Attention toutefois, il faut bien veiller à disposer de la fibre à votre domicile, sans quoi le streaming sera compliqué.

En revanche, il est impossible de profiter des contenus multimédias sur le Portal. En lançant Netflix ou Disney+, un message apparaît vous informant que l’application est bloquée. Le périphérique sert à jouer et uniquement à jouer. Encore une fois, c’est incompréhensible.

Le Portal affiche l’image retransmise par la PS5, mais dispose tout de même d’une surcouche pour régler deux ou trois petites choses comme la luminosité (grimpant à 800 cd/m², ce qui est très bien), la langue ou encore la connexion d’un casque. Une interface simple, pratique, dans la droite lignée de ce que propose Sony sur sa console. Là-dessus, rien de bien intéressant à signaler.

Bref, nous avons un produit qui propose une utilisation limitée. Sur le papier, on a du mal à voir le réel intérêt, mais qu’en est-il dans la pratique ?

Mais à quoi sert le Portal ?

Je suis la cible visée par Sony pour le PlayStation Portal. Trentenaire, père de famille, j’écris toute la journée pour votre site préféré et le soir, je n’ai pas forcément le courage de me poser dans mon salon pour de longues sessions sur la PS5. Avec le Portal, je pensais tenir le périphérique parfait pour profiter de ma console bien au chaud dans mon lit. Oui, mais…

Premièrement, le Portal n’apporte aucune réelle plus-value par rapport à mon smartphone ou ma tablette couplée avec une manette DualSense (et nous ne reviendrons pas sur la dalle LCD). Il faut ajouter à cela une expérience de jeu peu convaincante. Je dispose certes d’une excellente connexion (fibre Orange à 500 Mbit/s), mais le signal se dégrade forcément dès que je m’éloigne de ma box (et ce malgré les répétiteurs). Conséquence, il m’est souvent d’arrivé d’avoir des saccades, des artefacts, une image illisible voire carrément des freezes de plusieurs secondes lorsque je tâtais le Portal depuis ma chambre, chose que je n’ai jamais eu avec mon smartphone. Rageant ! La seule utilisation à peu près pertinente ? Dans le salon, proche de la box, pendant que madame occupe la télévision pour autre chose.

Inutile de penser utiliser votre Portal en voyage pour jouer à Spider-Man 2 ou God of War Ragnarok. Il s’agit d’un périphérique domestique qui doit être branché au même réseau que votre console. De fait, il s’utilise chez soi, et uniquement chez soi. Et encore, comme dit dans le paragraphe précédent, il faut prendre garde à ne pas s’éloigner trop de sa box. Peu pratique si vous habitez une grande maison ou que vous souhaitez jouer dans votre jardin l’été. Et si vous vivez dans un petit appartement, alors pourquoi opter pour un Portal ? Enfin, parlons de l’autonomie. Celle-ci n’est pas au beau fixe, puisque le produit tombe en rade de batterie au bout d’un peu plus de trois heures de jeu. C’est peu ! Sur ce point, l’usage smartphone ou tablette est encore supérieur.

Comme je le disais, je suis la cible parfaite pour le PlayStation Portal. Du moins, en théorie. La vérité, c’est que je n’ai trouvé que peu d’intérêt à ce périphérique. Je me demande alors : à qui se destine-t-il réellement ? Il ne propose pas d’utilisation exclusive en plus d’être moins bon que ce que j’ai déjà… et nous avons tous un smartphone. Chez Phonandroid, nous avons beau retourner le problème dans tous les sens, la seule conclusion logique que nous ayons trouvé est que le Portal est mal pensé dès sa conception. Pourquoi dépenser 220 euros pour en avoir un alors qu'on peut déjà faire ce qu'il propose ?

Le PlayStation Portal est un acte manqué. Nous avons presque l’impression que Sony n’est pas allé au bout de son idée. Nous pensons sincèrement que cet objet aurait pu être un incontournable s’il avait été pensé comme une machine indépendante qui aurait mis le paquet sur le cloud gaming (ce qui n'est pas impossible dans le futur). Malheureusement, la firme japonaise a préféré pout le moment se limiter au remote play uniquement, et c’est bien dommage. Nous ne savons même pas à qui la conseiller, tant son usage est sans grand intérêt. Bref, un périphérique qui ne restera pas dans les annales.