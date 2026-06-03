Xiaomi 18, Oppo Find X10, Vivo X500 : tous ces smartphones vont sortir en même temps, voici quand

Les principales marques chinoises synchroniseraient le lancement de leurs prochains smartphones haut de gamme. La concurrence s'annonce féroce.

Nous sommes déjà bien avancés dans la génération actuelle de smartphones. Dans quelques mois, les constructeurs vont déjà présenter et commercialiser leurs nouveaux modèles. Au mois de septembre, nous aurons bien sûr l'annonce des iPhone 18 Pro, Apple ne va pas changer ses habitudes de calendrier (l'iPhone 18 ne sera par contre pas présent pour laisser plus d'espace aux appareils les plus haut de gamme). À la même période, le segment mobile premium accueillera des appareils venant des principales marques chinoises.

Selon les informations du leaker Digital Chat Station, les Xiaomi 18, Oppo Find X10 et Vivo X500 seraient tous prévus pour la rentrée. Ce n'est pas étonnant en ce qui concerne Xiaomi, qui a l'habitude de lancer ses nouveaux smartphones haut de gamme en Chine à ce moment de l'année. Ses produits sont d'ailleurs souvent les premiers à être équipés de la dernière puce de Qualcomm, qui devrait être cette année le Snapdragon 8 Elite Gen 6, à moins d'une énième modification de la nomenclature.

Les Xiaomi 18, Oppo Find X10 et Vivo X500 calés sur la sortie de l'iPhone 18 Pro ?

Pour Oppo et Vivo, c'est plus étonnant. Les deux fabricants visaient jusqu'ici plutôt une sortie de ses smartphones phares en octobre. Ils ont peut-être changé de stratégie pour se caler sur le calendrier de Xiaomi et d'Apple et ne pas se laisser distancer. Oppo et vivo ne devraient toutefois pas commercialiser d'appareils équipés d'une puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 aussi tôt. Les premiers modèles de la série devraient embarquer un SoC MediaTek, probablement le Dimensity 9600. Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 serait intégré dans les configurations Ultra prévues un peu plus tard.

Septembre serait ainsi très chargé en sorties, après un été qui aura déjà vu les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 de Samsung, ainsi que les Pixel 11 de Google. Pour les marchés internationaux, la donne sera différente. Xiaomi vise généralement le mois de février, aux alentours de la tenue du MWC de Barcelone, pour lancer ses smartphones hors de Chine. Chez Oppo et Vivo, l'Europe sera aussi servie un peu plus tard, mais il n'est pas exclu que certains modèles y soient disponibles avant 2027.