Samsung Galaxy S26 : fenêtre de sortie, prix, fiche technique… Le point sur les toutes les rumeurs et les informations confirmées

Dans un marché tendu, Samsung renouvelle sa gamme premium avec les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. Ces modèles valent-ils le coup ? Design, performances, autonomie, photo, on fait le point sur tout ce que l'on sait jusqu'à présent sur ces trois smartphones.

Samsung est sur le point de lancer ses Galaxy S26, sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme, dans un contexte des plus particuliers. Entre pénurie de RAM et changement de stratégie qui est finalement tombé à l'eau, provoquant une sortie tardive des trois mobiles, le développement et la production de cette génération n'auront pas été de tout repos. Pour quelles conséquences sur leur qualité ? Voici tout ce qu'on sait sur les Galaxy S26.

Le Galaxy S26 Edge, c'est déjà fini

En 2025, Samsung a lancé le Galaxy S25 Edge, un smartphone dont l'atout principal est sa finesse et sa légèreté. Mais, plombé par sa faible autonomie et une partie photo en retrait par rapport aux autres modèles de la série, il n'a convaincu ni les testeurs ni les consommateurs. Face aux faibles ventes, le constructeur s'est résolu à annuler le Galaxy S26 Edge, qui devait pourtant remplacer le Galaxy S26+.

Pendant des mois, on a aussi évoqué un potentiel Galaxy S26 Pro, qui viendrait en remplacement du Galaxy S26 classique avec plusieurs nouveautés. Mais là aussi, Samsung a fait machine arrière. Alors que cette génération devrait tout changer, on se retrouve finalement avec les trois mêmes modèles que depuis de longues années : le Galaxy S26, le Galaxy S26+ et le Galaxy S26 Ultra.

Quand le Galaxy S26 sera-t-il disponible ?

Ces dernières années, Samsung avait pris l'habitude de lancer ses nouveaux Galaxy S en janvier. Suite aux ajustements de stratégie de dernière minute pour les S26, la production a pris du retard. Les Galaxy S26 seront officiellement présentés le 25 février 2026 lors d'une conférence Unpacked. Après l'habituelle période de précommande suivant l'annonce, cela nous amène donc à une disponibilité des trois modèles pour le début du mois de mars. La date du 11 mars est évoquée pour la sortie du Galaxy S26.

Quel est le prix du Galaxy S26 ?

Il faut s'attendre à une hausse de tarif pour les Galaxy S26. Les coûts de production augmentent sensiblement à cause de la pénurie de RAM et de l'explosion du prix des puces mémoire. Il serait surprenant que le fabricant absorbe la totalité de cette augmentation, et a même déjà pris la parole pour prévenir que ses appareils devront sans doute coûter plus cher en 2026. “Les prix augmentent déjà. Bien évidemment, nous ne souhaitons pas faire peser ce fardeau sur les consommateurs, mais nous allons devoir envisager de revoir le prix de nos produits”, a récemment déclaré Wonjin Lee, porte-parole de Samsung.

Une fuite des prix des Galaxy S26 en Europe nous permet déjà de connaître le montant qu'il faudra débourser pour s'offrir l'un des modèles à leur sortie. On assiste bien à une hausse tarifaire généralisée, seule la configuration du Galaxy S26 Ultra équipée de 256 Go de stockage est épargnée par une augmentation. Samsung a aussi supprimé la variante 128 Go du Galaxy S26 de base, qui démarre désormais à 256 Go, ce qui fait donc sensiblement gonfler le ticket d'entrée de cette génération.

Samsung Galaxy S26 / 256 Go de stockage : 999€

999€ Samsung Galaxy S26 / 512 Go de stockage : 1199€

1199€ Samsung Galaxy S26+ / 256 Go de stockage : 1269€

1269€ Samsung Galaxy S26+ / 512 Go de stockage : 1469€

1469€ Samsung Galaxy S26 Ultra / 256 Go de stockage : 1469€

1469€ Samsung Galaxy S26 Ultra / 512 Go de stockage : 1669€

1669€ Samsung Galaxy S26 Ultra / 1 To de stockage : 1969€

Quelques nouveautés de design pour le Galaxy S26

Si la philosophie générale de design de Samsung ne va pas sensiblement évoluer, des modifications par petites touches sont tout de même attendues. Déjà, le fabricant devrait réduire l'épaisseur de ses smartphones. Si le Galaxy S Edge est déjà abandonné, la quête de finesse sur les autres modèles, elle, ne l'est pas. Les mobiles pourraient aussi devenir un peu plus légers. Un poids de 214 grammes pour 7,9 mm d'épaisseur sont par exemple pressentis pour le Galaxy S26 Ultra, contre 218 grammes et 8,2 mm pour le Galaxy S25 Ultra. Voici les détails pour les trois modèles :

Galaxy S26 : 149,6 x 71,7 x 7,2 mm et 167 g

149,6 x 71,7 x 7,2 mm et 167 g Galaxy S26+ : 158,4 x 75,8 x 7,3 mm et 190 g

158,4 x 75,8 x 7,3 mm et 190 g Galaxy S26 Ultra : 163,6 x 78,1 x 7,9 mm et 214 g

Samsung continuerait à arrondir les coins du Galaxy S26 Ultra, s'éloignant toujours plus du format parallélépipède qui faisait l'identité de la gamme Note, remplacée par les S Ultra. L'objectif est d'homogénéiser les trois modèles. Autre changement : Samsung intégrerait ses caméras arrière dans un bloc photo, comme ce que l'on voit chez de nombreuses marques concurrentes. Les capteurs seraient toujours positionnés à la verticale, mais au sein d'un même îlot. Esthétiquement, on perdrait l'élégance ainsi que le caractère unique et différenciant de la disposition actuelle des caméras. Mais ce système peut faciliter la conception et permettre d'amincir les appareils.

Quatre coloris sont disponibles pour les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra : blanc, bleu, noir et violet. Samsung a pris l'habitude d'offrir d'autres options exclusives à son propre store, mais celles-ci ne sont pas encore connues.

Autrement, on retrouvera la caméra frontale logée dans un poinçon central au sein de l'écran, des tranches plates et un dos en verre sur tous les modèles. Le cadre des Galaxy S26 et Galaxy S26+ sera comme d'habitude constitué d'aluminium. Celui du Galaxy S26 Ultra pourrait y revenir et abandonner le titane, présent sur les S24 Ultra et S25 Ultra. Samsung suivrait là encore la même stratégie qu'Apple, qui a laissé tomber le titane sur ses derniers iPhone 17 Pro.

Le stylet est bien au rendez-vous avec le Galaxy S26 Ultra, avec comme d'habitude, son emplacement pour le ranger et le recharger directement intégré dans le smartphone.

Un nouvel écran OLED

Samsung fournit son écran OLED M14, le plus performant de son catalogue, à Apple et Google pour les iPhone et Pixel haut de gamme. Mais les Galaxy S25 en ont été privés, se contentant d'une dalle M13. Cette anomalie devrait être corrigée avec les Galaxy S26, qui seraient bien équipés d'un affichage M14. Le passage à cette technologie va permettre à Samsung d'augmenter la luminosité des écrans, mais aussi de réduire leur consommation énergétique de 20 à 30 %.

Le Galaxy S26 pourrait passer d'une diagonale d'écran de 6,2 à 6,3 pouces. Si c'est le cas, les dimensions du mobile ne devraient que peu évoluer, l'espace supplémentaire provenant de la diminution des bordures entourant l'affichage. Le Galaxy S26+ conserverait un écran de 6,7 pouces, et le Galaxy S26 Ultra de 6,9 pouces. La définition du Galaxy S26 serait Full HD+ (1 080p), contre Quad HD+ (1 440p) pour les modèles dont la taille est plus élevée. Les trois smartphones comptent sur la technologie LTPO pour assurer une fréquence de rafraîchissement adaptative à partir de 1 Hz et jusqu'à 120 Hz en fonction du contenu affiché. Les trois écrans sont plats, Samsung ayant abandonné le design incurvé.

Le Galaxy S26 Ultra disposerait d'un revêtement antireflet très efficace, d'une technologie de lumière non polarisée CoE et d'une nouvelle génération de verre Gorilla Glass ultra-résistant pour un affichage performant et bien protégé. Il ne sera pas nécessaire d'y ajouter un film ou une protection d'écran.

Les performances confiées à une puce maison, l'Exynos 2600

Pour la génération antérieure, Samsung avait équipé tous ses S25 d'un SoC Snapdragon 8 Elite dans le monde entier. Le développement de sa propre puce, l'Exynos 2500, avait pris du retard, entre manque de performances et taux de rendement insuffisant. Pour les Galaxy S26, la donne est différente. Pas à son aise ces dernières années sur les architectures 5 nm, 4 nm et 3nm, Samsung est le premier à passer au 2 nm avec son Exynos 2600.

Les Galaxy S26 et S26+ sont propulsés par l'Exynos 2600 en Europe, tandis que le Galaxy S26 Ultra dispose du Snapdragon 8 Elite Gen 5. On ne sait pas si cela signifie que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 est plus performant que l'Exynos 2600, ou si ce choix est dû à une question de production ou d'image, les Snapdragon de Qualcomm ayant meilleure réputation que les Exynos de Samsung.

L'Exynos 2600 bénéficie d'une amélioration des performances du CPU jusqu’à 39 % et une hausse de 113 % des performances en IA générative, promet le fabricant. La partie CPU se compose de 10 cœurs, dont un ultra performant.

Un cœur principal C1-Ultra cadencé à 3,8 GHz

Trois cœurs haute performance C1-Pro à 3,25 GHz de fréquence d'horloge

Six cœurs optimisés pour l'efficacité énergétique C1-Pro à 2,75 GHz

De nombreux benchmarks de l'Exynos 2600 ont été repérés et les résultats sont très prometteurs. Mais il n'est pas encore clair si la puce de Samsung sera au niveau du Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm.

Côté connectivité sans fil, on attend les désormais classiques Wi-Fi 7 tri-band et Bluetooth 5.4 Samsung a récemment présenté son modem 5G Exynos 5410, qu'on devrait retrouver dans les Galaxy S26. Cette puce est compatible LTE DTC (Long Term Evolution Direct to Cell), c'est-à-dire qu'elle prend en charge les appels par satellite. Cette fonctionnalité pourrait donc débarquer sur les Galaxy S26, après avoir été implémentée il y a peu par Google sur ses Pixel et il y a quelques années par Apple sur ses iPhone.

Pour la mémoire, pas d'amélioration prévue, les coûts en forte hausse de la RAM empêchent de passer au niveau supérieur, malgré les lourds besoins des modèles d'IA locaux. On reste donc à 12 Go de mémoire vive pour tous les modèles.

Peut-on espérer une meilleure autonomie ?

Depuis quelques mois, certains constructeurs chinois intègrent des batteries dotées d'une bien plus forte capacité à leurs smartphones. Ils y parviennent en exploitant la technologie du silicium carbone, qui permet d'augmenter sensiblement la densité des cellules de l'accumulateur par rapport aux batteries traditionnelles en lithium-ion. Samsung va-t-il aussi sauter le pas ? Tout porte à croire que non. Le fabricant suit rapidement une tendance quand elle est lancée par Apple, mais est moins prompt quand ce sont ses rivaux Android qui innovent. Il n'y aurait pas d'évolution de la capacité de la batterie sur les deux grands formats de cette génération, mais le modèle compact pourrait gagner 300 mAh :

Galaxy S26 : 4 300 mAh

Galaxy S26+ : 4 900 mAh

Galaxy S26 Ultra : 5 000 mAh

Pour la puissance de charge, on sait que Samsung est également conservateur. Mais il devrait y avoir du nouveau cette année, avec un passage de 45 W à 60 W pour le Galaxy S26 Ultra. Cette amélioration devrait permettre de regagner de la batterie plus rapidement lors des premières minutes de charge, quand l'utilisateur a besoin d'obtenir beaucoup d'autonomie en peu de temps et que le smartphone n'a pas encore chauffé. Mais on est encore loin des performances de l'HyperCharge de Xiaomi ou du SuperVOOC d'Oppo et OnePlus. Le Galaxy S26+ resterait quant à lui bloqué à 45 W et le Galaxy S26 à seulement 25 W.

Pour la recharge sans fil, les utilisateurs des trois modèles pourront recharger par induction jusqu'à 25 W grâce au protocole Qi2. Alors qu'on espérait que cette année soit la bonne, Samsung ferait toujours fi des anneaux magnétiques pour offrir une fonction équivalente au MagSafe des iPhone. Cette technologie permet pourtant d'aligner le mobile plus efficacement sur la station de charge sans fil pour éviter les pertes d'énergie et accélérer la recharge, ainsi que coller des accessoires magnétiques au dos des appareils, comme des batteries externes, des supports et trépieds, ou des porte-cartes. Il faudra encore une fois acheter une coque spéciale aimantée pour bénéficier de ces avantages.

Quoi de neuf en photo ?

Samsung se montre souvent réticent à changer le matériel photo de ses smartphones, préférant tenter d'améliorer l'expérience avec des optimisations logicielles. Cela se vérifie pour les Galaxy S26 et S26+, qui ne jouissent pas de beaucoup de nouveautés côté hardware :

Grand angle 50 MP, f/1.8, 24 mm, 1/1.56″, 1.0 μm, PDAF Dual Pixel, OIS

Ultra grand angle 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120°, 1/2.55″, 1.4 μm, stabilisation vidéo Super Steady

Téléobjectif 10 MP, f/2.4, 67 mm, 1/3.94″, 1.0 μm, PDAF, OIS, zoom optique 3x

Pour le Galaxy S26 Ultra aussi, on a droit à une ouverture plus grande au niveau du capteur grand-angle et du téléobjectif périscopique, ce qui doit faciliter la capture de la lumière et améliorer la qualité des clichés, surtout de nuit :

Grand angle 200 MP, f/1.4, 24 mm, 1/1.3″, 0,6 µm, PDAF multidirectionnel, OIS

Ultra grand angle 50 MP, f/1.9, 120°, 1/2.5″, 0,7 µm, PDAF Dual Pixel, vidéo Super Steady

Téléobjectif périscopique 50 MP, f/2.8, 111 mm, 1/2.52″, 0,7 µm, PDAF, OIS, zoom optique 5x

Téléobjectif 10 MP, 1/3.94″, PDAF, OIS, zoom optique 3x

Les trois appareils partagent la même caméra frontale pour les selfies : 12 MP, f/2.2, 26 mm, 1/3,2″, 1,12 μm, PDAF double pixel, HDR, 4K à 30/60 ips, 1080p à 30 ips.

Un nouveau mode photo 24MP devrait être rendu disponible sur les trois Galaxy S26. On pourrait l'activer dans les options avancées de l'application Camera Assistant. Il promet des clichés de meilleure qualité, mais avec un compromis : il faut attendre environ 3 secondes après l'appui sur le déclencheur pour la prise de vue. Une fonction IA de réduction du bruit numérique, un nouveau codec vidéo APV créé par Samsung pour concurrencer l'Apple ProRes des iPhone, des options plus poussées pour le choix du HDR et l'ajout d'un curseur pour mieux gérer la mise au point pourraient aussi faire leur apparition.

Un nouveau Bixby dans One UI 8.5

Les Galaxy S26 seront livrés sous Android 16 et One UI 8, la surcouche maison de Samsung. Il pourraient même embarquer nativement la mise à jour One UI 8.5. Celle-ci doit introduire la toute nouvelle version de l'assistant vocal Bixby, boosté par l’IA de Perplexity. Bixby pourra activer des paramètres comme le mode sombre ou le Bluetooth à la demande. Une option “Entourer pour demander” proposera à peu près la même chose que le “Entourer pour chercher” d'Android. Bixby Live imitera le comportement de Gemini Live en donnant accès à l'IA au contenu de l'écran et à ce que filme la caméra.

Galaxy AI va s'enrichir de quelques nouveautés également. Une fonction devrait nous empêcher de programmer un rendez-vous à une date et à un horaire pour lesquels nous avons déjà quelque chose de prévu. Le système analysera pour ce faire les discussions menées dans les différentes applications de messagerie : Google Messages, Samsung Messages, WhatsApp, Instagram… Un renforcement de l'écosystème Galaxy devrait aussi avoir lieu, avec une option de partage transparent des fichiers entre le smartphone et les autres appareils, comme une tablette Galaxy Tab ou un PC portable Galaxy Book. Le Galaxy S26 Ultra aurait par ailleurs droit à un Affichage privé pour préserver le contenu à l'écran des regards indiscrets, comme on a déjà sur iPhone depuis plusieurs années.

Samsung assure un support de 7 ans de mises à jour d'Android et de patchs de sécurité pour ses mobiles haut de gamme.