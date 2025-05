GTA 6 : sortie, prix, plateformes… le point sur toutes les infos confirmées

GTA 6 est sans conteste le jeu le plus attendu de la planète. Alors que le monde entier guette la moindre petite info, le titre de Rockstar reste encore bien mystérieux. Dans ce dossier, on a compilé l'essentiel à savoir à son sujet.

5 choses à savoir sur GTA 6

Celui-là, il se fait désirer ! GTA 6 est sans aucun doute le jeu le plus attendu de la planète. Véritable phénomène culturel, il a longtemps été au centre de toutes les spéculations et les fantasmes, sans compter les fuites. Maintenant qu'il est officiel, nous pouvons faire le point sur ce que nous savons sur cette nouvelle aventure.

Dans ce dossier, nous allons donc lister les choses essentielles à connaître sur ce titre. Des infos concrètes, dévoilées officiellement. Fenêtre de sortie, histoire, gameplay, on vous dit tout. C’est parti !

Quand sortira GTA 6 ?

GTA 6 sortira en 2025, comme l'indique le tout premier trailer. Take Two a maintes et maintes fois assuré que le délai sera tenu, avec une fenêtre fixée à l'automne. La dernière fois, cela a été lors de la présentation du bilan financier le 6 février 2025. Le PDG de Take Two a récemment expliqué son approche marketing et elle ne fait pas plaisir aux plus impatients : garder secrète la date de sortie du jeu le plus longtemps possible pour maintenir l'excitation des joueurs.

Il faut cependant prendre garde, rien n’est gravé dans la roche. On se souvient que lors de son tout premier teaser, Red Dead Redemption 2 avait été promis pour l’automne 2017. Il est finalement sorti… en automne 2018. Plus encore, une autre donnée importante sème le doute. L'éditeur Take Two a planifié la sortie de Borderlands 4, l'une de ses autres licences fortes, à septembre 2025… prendrait-il la place de GTA 6 dans le calendrier ? Il ne serait pas étonnant que ce dernier soit finalement décalé de quelques mois, donc.

Sur quelles plateformes sortira GTA 6 ?

Le communiqué de presse de GTA 6 précise que le jeu sortira sur PS5 et Xbox Series X/S. Pas de sortie sur les veilles PS4 et Xbox One, donc. Un fait peu étonnant, en vérité. En 2025, il serait difficile de concevoir une sortie multigénérationnelle. Concernant le manque de puissance de la Xbox Series S, Rockstar se veut rassurant et affirme ne pas vouloir sacrifier ses ambitions.

Le communiqué ne mentionne pas de version PC. Ce n’est pas une surprise non plus. Rockstar a toujours privilégié une sortie sur consoles avant de travailler sur un portage sur ordinateur. Le dernier exemple en date est Red Dead Redemption 2. Sorti en 2018 sur PS4 et Xbox One, il est arrivé sur PC un an plus tard. Pas de panique, donc, juste de la patience, comme le rappelle le patron de Take-Two. C'est d'ailleurs probablement la version PC qui pourra se permettre d'afficher tous les détails graphiques que Rockstar a visiblement prévus dans son titre.

Où se déroulera GTA 6 ?

Chaque GTA se déroule dans une ou plusieurs villes américaines. GTA 4 se passait par exemple à Liberty City, parodie de New York, tandis que GTA 5 prenait place à Los Santos, pastiche de Los Angeles. Pour GTA 6, on voyagera jusqu’à Vice City, une Miami à peine maquillée.

Cette ville, les fans de la saga la connaissent bien. Ils l’ont déjà parcourue dans le premier GTA en 1997, mais surtout dans GTA Vice City en 2002, considéré comme l’un des meilleurs de la série.

En plus de la ville, le trailer nous promet d’explorer ses alentours, la campagne, les fronts de mer même les marécages (inspirées des Everglades). Dans le visuel ci-dessous, on devine ce qui semble être une reproduction des Keys, un archipel d'îles paradisiaques situé au sud de Miami.

Une carte qui pourrait être construite à l’image de celle de GTA 5, avec une ville centrale et de la cambrousse autour… mais nous n’avons vu qu’une seule bande-annonce ! Nous pourrions avoir des surprises. Qui sait, peut-être qu'une deuxième grande ville viendra se greffer à l'open-world ?

Une question demeure : comment sera créé cet environnement massif ? Si l'expérience de Red Dead Redemption 2 laisse penser que les développeurs feront tout à la main, une fuite laisse penser qu'ils pourraient recourir à la génération procédurale. Un choix qui ne manquera pas de diviser les fans, s'il se confirme.

Quelle sera l’histoire de GTA 6 ?

Pour l’instant, les détails de l’histoire sont maigres. Pour cet aspect, on ne peut que se fier au trailer. Nous suivrons les aventures de deux personnages : Jason et Lucia. Un couple de paumés qui vit de petits braquages. À un moment donné, Lucia se fait arrêter et est jetée en prison. Le jeu semble débuter alors qu’elle est remise en liberté sous conditionnelle (comme en témoigne le bracelet électronique). Cela ne va pas l’empêcher de sombrer à nouveau… La présence de Lucia est une petite révolution dans une saga alors plutôt masculine. S’il était possible de jouer des femmes dans GTA 1, ce n’était plus le cas depuis. Reste à savoir comment la gestion de ce duo se traduira en jeu. Pourra-t-on switcher de l'un à l'autre comme dans GTA 5 ? Ce n'est pas précisé pour l'instant.

Il y a un troisième personnage important dans la bande-annonce… la ville de Vice City ! Encore une fois, Rockstar s’en est donné à cœur joie pour parodier la vie américaine et ses excès, nous offrant une vision satirique de la démesure de Miami, mais aussi des campagnes paumées en perte de repères. Bref, l’univers est un personnage à part entière.

GTA 6 : le premier jeu à franchir la barrière des 80 € ?

La question du prix d'un jeu vidéo est moins centrale que celle d'un smartphone. Les tarifs sont en effet très similaires d'un titre à un autre, mais cela pourrait changer. Dans son rapport sur l’État du jeu vidéo en 2025, le chercheur Matthew Ball explique que GTA 6 pourrait être le premier jeu affiché à 100 dollars dans sa version de base sur PS5 et Xbox Series X. Ce n'est pas si surprenant quand on se rappelle que Take-Two a été le premier éditeur à franchir un cap en sortant NBA 2K21 à 80 € en 2021.

GTA 6 atteindra-t-il les 60 i/s sur consoles ?

Rockstar n'a pas encore officiellement communiqué sur les performances que l'on peut attendre de GTA 6. Mais un ancien animateur du studio, qui a participé au développement de GTA 5 et de Red Dead Redemption 2, et qui connaît donc bien la manière de travailler des développeurs, a sa petite idée sur la question. Selon Mike York, GTA 6 pourrait offrir un framerate constant de 30 fps sur les consoles de salon. La priorité serait accordée au fait de ne jamais tomber en dessous de ces 30 fps, plutôt que de viser les 60 fps.

Grâce à la technologie PSSR (Playstation Spectral Super Resolution), la PS5 Pro pourrait être mieux lotie que la PS5 et les Xbox Series, sans toutefois garantir les fameux 60 fps constants. Pour jouer à GTA 6 en 60 fps, il faudrait donc attendre la version PC du jeu.

Les autres choses à savoir, en vrac

La bande-annonce de GTA 6 nous donne quelques indices pour comprendre ce qui nous attend, sans pour autant en dire trop. La première chose qu’on remarque, c’est que les rues de Vice City regorgent de vie. Il y a du monde partout, sur la plage, dans les rues, dans les boîtes de nuit et même dans les campagnes ! À côté, la Los Santos de GTA 5 semble déserte.

On remarque aussi nombre de plans inspirés par Instagram. Si GTA 5 écornait déjà les réseaux sociaux (Facebook et Twitter à l’époque), GTA 6 semble aller encore plus loin dans sa charge. De là à s’imaginer que les live Insta feront partie intégrante du gameplay, il n’y a qu’un pas.

Les braquages semblent aussi faire leur grand retour. Logique, étant donné que Jason et Lucia… sont des braqueurs. Ils s’agissaient de moments forts dans le précédent jeu et on espère qu’ils seront aussi intenses et bien mis en scène dans ce volet.

En vrac, on note aussi la présence d’animaux, des chiens, des flamants roses et même des alligators. Divers véhicules, comme les avions et les hovercrafts, apparaissent dans la vidéo et devraient être pilotables.

Les boîtes de nuit semblent aussi avoir une part importante dans le jeu, tout comme les courses de rues qui rappellent Fast and Furious.

Ne reste maintenant qu’à patienter pour avoir d’autres informations. Le jeu n’étant pas attendu avant plusieurs mois, nous avons largement le temps de voir venir.

Mais au fait, comment est né GTA ?

GTA est aujourd’hui l’une des licences, si ce n’est LA licence, la plus importante du jeu vidéo. Pourtant, le premier volet ne devait pas ressembler à ce qu’on connaît, au départ. En effet, à la base, GTA devait être un jeu où l’on incarne à tour de rôle les policiers et les voleurs.

Nous sommes au milieu des années 1990. Dave Jones, fondateur du studio DMA Design, a connu un petit succès avec son titre Lemmings. Il planche alors sur son nouveau projet : Race’n’Chase, un titre où on joue la maréchaussée et les gangsters. La grosse particularité du prototype ? Ses villes en 3D, très grandes et très réalistes pour l’époque.

Il présente son projet aux frères Houser, qui gèrent l’éditeur BMG Interactive, et ils sont emballés. Il continue donc de travailler sur son bébé mais il fait rapidement face à un problème de taille : jouer les policiers… c’est ennuyeux. Il décide alors de complètement revoir son concept. On ne jouera que les brigands ! GTA est né.

Le premier volet sort en 1997 et malgré un accueil critique mitigé, le titre fait parler de lui pour son concept novateur et sa campagne marketing volontairement provocante. C’est en 2001 que DMA Design, renommé Rockstar North, change le paysage du jeu vidéo avec GTA 3 sur PS2. La clé de son succès ? Son monde en 3D vivant et son scénario travaillé. C’est vraiment avec ce titre que GTA devient le phénomène qu’il est aujourd’hui.