Installez la mise à jour iOS 26.5.1 sur votre iPhone, elle résout ce gênant problème de recharge

Apple a déployé la mise à jour iOS 26.5.1, qui a pour but de corriger un bug empêchant certains iPhone de recharger par câble.

apple iphone air test
Crédit : Phonandroid

Le mois dernier, Apple rendait disponible la version stable d'iOS 26.5 sur ses iPhone. La mise à jour, la dernière majeure avant l'arrivée d'iOS 27, apportait le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS avec les mobiles Android, ainsi qu'une meilleure compatibilité avec les écouteurs sans fil et les montres connectées qui ne soient pas des AirPods et des Apple Watch. Nous avons déjà droit à une nouvelle mise à jour mineure, iOS 26.5.1, déployée en urgence pour résoudre un bug empêchant les utilisateurs de recharger leur iPhone.

“Cette mise à jour corrige un problème rencontré par un petit nombre d'utilisateurs qui pouvait empêcher la charge filaire sur les modèles iPhone Air et iPhone 17 lorsque la batterie était presque déchargée”, explique Apple. Il était temps que la firme propose une solution aux propriétaires d'iPhone, puisque ce bug de recharge est connu depuis plus d'un mois. Il concernait d'ailleurs plutôt les iPhone dont la batterie tombait complètement à plat, d'après les témoignages des personnes concernées.

iOS 26.5.1 corrige le bug de recharge filaire sur les iPhone 17 et iPhone Air

Avant ce correctif, les utilisateurs devaient se procurer un chargeur sans fil pour recharger leur iPhone et enfin parvenir à le rallumer. Il était aussi possible de se rendre dans un Apple Store pour qu'un employé s'occupe de charger le mobile sans fil, mais cette solution n'était utile que pour ceux qui pouvaient se rendre facilement à ce type de magasin, qu'on ne trouve pas partout.

Avec iOS 26.5.1, on devrait donc assister à un retour à la normale. Comme d'habitude, si vous ne recevez pas de notification vous invitant à installer la mise à jour, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour lancer la procédure.

Nous nous tournons désormais vers la WWDC (Worldwide Developers Conference) 2026, qui se tiendra du 8 au 12 juin 2026. Apple y présentera les nouveautés d'iOS 27, la prochaine version du système. On sait déjà que l'IA et que la nouvelle Siri seront au cœur de l'expérience.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Google Maps a un gros problème, et malheureusement tout le monde doit faire avec

Concernant la navigation, Google Maps reste encore le choix numéro 1 pour de nombreux utilisateurs. Si l’appli demeure incontournable, cela n’empêche pas d’avoir encore de gros problèmes… A commencer par…

Android : la mise à jour de juin arrive, voici un aperçu des nouveautés majeures qui vous attendent

Google vient de dévoiler sur son blog officiel les 7 fonctions clés qu’apportera la mise à jour Android de juin 2026. Pour être exact, certaines d’entre elles sont même déjà…

Même les smartphones les moins chers de Samsung reçoivent la mise à jour One UI 8.5

Samsung déploie sa mise à jour vers One UI 8.5 sur de nouveaux modèles de smartphones, qui appartiennent au segment d’entrée et de milieu de gamme. Après avoir déployé One…

L’un des meilleurs smartphones photo de sa catégorie : le Pixel 9a perd plus de 220 € sur son prix

Le smartphone milieu de gamme de Google profite d’une double remise qui fait chuter son prix bien en dessous des 400 €. À 325 €, le Pixel 9a est quasiment…

Ce simple calcul montre pourquoi le vélo électrique met la voiture au tapis

Faire le plein n’a jamais coûté aussi cher en France. Résultat, de plus en plus d’automobilistes cherchent à rouler autrement. Et le vélo électrique s’impose comme une solution bien plus…

C’est le chaos dans votre Google Drive ? Gemini range désormais vos fichiers à votre place

Google Drive est une solution bien pratique pour stocker et partager ses fichiers puisqu’elle est intégrée dans l’écosystème de la firme de Mountain View. Mais à force d’y sauvegarder tout…

Le Google Pixel 8a est le dernier smartphone à recevoir la compatibilité AirDrop (mais pas les Pixel 8 et 8 Pro)

Google est visiblement en train de préparer l’arrivée d’AirDrop dans Quick Share sur les Pixel 8a, à en croire plusieurs témoignages sur Reddit. Mais, étrangement, ce n’est pas encore le…

Galaxy A17 5G : la version 256 Go du smartphone Samsung chute à moins de 180 € (-34 %)

Le Galaxy A17 5G est le modèle idéal pour ceux qui recherchent l’expérience Samsung pour moins de 200 €. Il est actuellement en promotion à 172 € au lieu de…

Ce logiciel codé en cinq jours avec l’IA fait paniquer la billetterie de la Coupe du monde

La Coupe du monde 2026 affiche des prix de billets jamais vus. Excédés, des supporters ont décidé de riposter avec l’intelligence artificielle. Leurs outils maison bousculent déjà la FIFA et…

IA

Cette fuite sur la nouvelle IA de Microsoft a de quoi sérieusement inquiéter

Microsoft vient de lancer un nouvel assistant IA capable d’agir à la place des utilisateurs. Une fuite dévoile pourtant un objectif beaucoup moins reluisant. L’entreprise voudrait volontairement rendre les gens…

IA

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.