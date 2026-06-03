Installez la mise à jour iOS 26.5.1 sur votre iPhone, elle résout ce gênant problème de recharge

Apple a déployé la mise à jour iOS 26.5.1, qui a pour but de corriger un bug empêchant certains iPhone de recharger par câble.

Le mois dernier, Apple rendait disponible la version stable d'iOS 26.5 sur ses iPhone. La mise à jour, la dernière majeure avant l'arrivée d'iOS 27, apportait le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS avec les mobiles Android, ainsi qu'une meilleure compatibilité avec les écouteurs sans fil et les montres connectées qui ne soient pas des AirPods et des Apple Watch. Nous avons déjà droit à une nouvelle mise à jour mineure, iOS 26.5.1, déployée en urgence pour résoudre un bug empêchant les utilisateurs de recharger leur iPhone.

“Cette mise à jour corrige un problème rencontré par un petit nombre d'utilisateurs qui pouvait empêcher la charge filaire sur les modèles iPhone Air et iPhone 17 lorsque la batterie était presque déchargée”, explique Apple. Il était temps que la firme propose une solution aux propriétaires d'iPhone, puisque ce bug de recharge est connu depuis plus d'un mois. Il concernait d'ailleurs plutôt les iPhone dont la batterie tombait complètement à plat, d'après les témoignages des personnes concernées.

iOS 26.5.1 corrige le bug de recharge filaire sur les iPhone 17 et iPhone Air

Avant ce correctif, les utilisateurs devaient se procurer un chargeur sans fil pour recharger leur iPhone et enfin parvenir à le rallumer. Il était aussi possible de se rendre dans un Apple Store pour qu'un employé s'occupe de charger le mobile sans fil, mais cette solution n'était utile que pour ceux qui pouvaient se rendre facilement à ce type de magasin, qu'on ne trouve pas partout.

Avec iOS 26.5.1, on devrait donc assister à un retour à la normale. Comme d'habitude, si vous ne recevez pas de notification vous invitant à installer la mise à jour, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour lancer la procédure.

Nous nous tournons désormais vers la WWDC (Worldwide Developers Conference) 2026, qui se tiendra du 8 au 12 juin 2026. Apple y présentera les nouveautés d'iOS 27, la prochaine version du système. On sait déjà que l'IA et que la nouvelle Siri seront au cœur de l'expérience.