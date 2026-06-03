L’un des meilleurs smartphones photo de sa catégorie : le Pixel 9a perd plus de 220 € sur son prix

Le smartphone milieu de gamme de Google profite d'une double remise qui fait chuter son prix bien en dessous des 400 €. À 325 €, le Pixel 9a est quasiment 225 € moins cher qu’à sa sortie.

Google Pixel 9a

Lancé à 549 €, le Pixel 9a n’a rien perdu de sa popularité en un an. Et alors qu’il est affiché à 449 € chez Google, vous pouvez l’acheter bien moins cher en ce moment. Grâce aux offres d’été d’AliExpress qui ont débuté dès l’entame du mois de juin, le smartphone passe à 325 € grâce à une double remise.

Il est affiché à 375 €, mais le code promo PHDFRS50 vous permet de profiter d’une réduction supplémentaire de 50 €. Cette série de remises fait ainsi chuter son prix de 124 € par rapport à son prix affiché chez Google, et de 224 € par rapport au tarif de lancement.

Le Pixel 9a en promo bénéficie du label Marque+ d’AliExpress. En d’autres termes, il est certifié authentique et livré gratuitement depuis la France.

Pixel 9a : un milieu de gamme qui joue au-dessus de son prix

La puce Tensor G4 gravée en 4 nm est l’un des principaux arguments du Pixel 9a. C’est le même processeur que le Pixel 9 qui est positionné sur le haut de gamme. C’est dire qu’il offre des performances confortables pour tous les usages.

Cette puce est également optimisée pour l’intelligence artificielle que Google exploite énormément pour améliorer l’expérience utilisateur, notamment dans la photo, la recherche et les fonctionnalités d’assistance au quotidien.

Son écran OLED de 6,3 pouces monte à 2 700 nits en pic de luminosité et tourne à une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz. La définition Full HD+ (1080 x 2424 pixels) et la compatibilité HDR10+ complètent le tableau.

La partie photo est un autre domaine dans lequel le Pixel 9a excelle. Si la configuration des capteurs se limite à l’essentiel, le rendu des clichés est net et riche en détails, comme nous avons pu le constater en testant le smartphone. C’est notamment grâce au traitement logiciel très poussé qui améliore les clichés. Le smartphone dispose de deux capteurs : un principal de 48 MP et un ultra grand-angle de 13 MP.

Enfin, la batterie de 5 100 mAh assure une autonomie confortable : vous pourrez atteindre facilement les deux jours pour une utilisation normale, d’après notre test. Et dernier point qui pèse lourd dans la balance : Google promet sept années de mises à jour Android.


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