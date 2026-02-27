La PS5 Pro devient encore plus performante grâce à une amélioration du PSSR, Resident Evil Requiem est le premier jeu à en profiter

Sony annonce une version améliorée du PSSR sur PS5 Pro. Cette mise à jour apporte un meilleur framerate et des graphismes plus poussés pour les jeux compatibles, dont Resident Evil Requiem.

PS5 Pro
Crédit : Phonandroid

Une version améliorée de la technologie PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) arrive sur PS5 Pro. Cette mise à jour “adopte une approche radicalement différente, tant au niveau du réseau neuronal que de l'algorithme global”, nous apprend Sony, qui a compté sur le soutien d'AMD pour optimiser sa fonction de mise à l'échelle de l'image. Le PSSR nouvelle génération va permettre aux développeurs de pousser les potards encore plus loin en termes de graphismes, tout en augmentant le nombre d'images par seconde en jeu.

Le premier titre à exploiter le nouveau PSSR n'est autre que Resident Evil Requiem, tout juste sorti et qui nous en a mis plein la vue techniquement. Masaru Ijuin, responsable du développement du RE Engine de Capcom, explique comment cette technologie donne la possibilité aux studios de se montrer encore plus ambitieux : “Avec Resident Evil Requiem, nous nous sommes concentrés sur l'amélioration de la présentation du protagoniste grâce à une version optimisée du RE Engine, afin de renforcer l'immersion du joueur dans l'horreur. Par exemple, chaque mèche de cheveux et de barbe est modélisée par un polygone, ce qui lui permet de bouger de façon réaliste en fonction des mouvements du corps et du vent. La façon dont la lumière traverse ses cheveux varie également selon la superposition des mèches”.

Resident Evil Requiem ouvre la marche

Masaru Ijuin ajoute : “Ce rendu détaillé des textures est l'un des nombreux détails que nous souhaitions particulièrement partager avec nos fans. Grâce à la mise à jour du PSSR, nous avons pu affiner notre rendu en traitant avec succès ces détails et ces particularités de texture, traditionnellement difficiles à restituer à plus grande échelle en raison de leur complexité. Nous espérons que vous apprécierez ce niveau d'horreur et de fidélité visuelle sans précédent, ainsi que les nouvelles sensations de jeu qu'il offre”.

Resident Evil Requiem

D'autres jeux vont profiter du nouveau PSSR dans le courant du mois de mars, via des mises à jour. 50 titres prennent en charge la première version sur PS5 Pro. Une mise à jour du logiciel système est aussi prévue à cette période, qui inclura une option Améliorer la qualité d'image PSSR dans les paramètres vidéo pour activer automatiquement le PSSR dans les jeux compatibles.


