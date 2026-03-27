PS5 : c’est officiel, Sony augmente le prix de 100 €, le marché des consoles perd vraiment la tête

Sony a officialisé la hausse de prix de tous ses modèles de PS5, qui coûtent désormais 100 euros de plus, s'ajoutant aux précédentes augmentations tarifaires. Une PS5 Pro avec lecteur de disque va maintenant coûter quasiment 1 000 euros.

PS5 Pro
Crédit : Phonandroid

Hier, une source française nous apprenait que Sony s'apprêtait à annoncer une hausse de prix pour la PS5 et la PS5 Pro, elle avait vu juste. Moins de 24 h plus tard, le constructeur a publié un communiqué laconique pour dévoiler la nouvelle tarification de ses consoles. “Face aux pressions persistantes du contexte économique mondial, nous avons pris la décision d'augmenter les prix des PS5, PS5 Pro et du lecteur à distance PlayStation Portal dans le monde entier”, se justifie la firme nippone. Elle fait ici référence à la pénurie de mémoire et à l'explosion des coûts des composants de RAM et de stockage de ces derniers mois, causées par la demande massive des infrastructures IA.

“Nous sommes conscients de l'impact des variations de prix sur notre communauté et, après mûre réflexion, nous avons conclu que cette mesure était nécessaire pour continuer à offrir des expériences de jeu innovantes et de haute qualité aux joueurs du monde entier”, ajoute Sony. Il y a quelques semaines, le fabricant avait pourtant laissé entendre qu'il tenterait d'absorber l'augmentation des coûts de production, préférant laisser entrer plus de joueurs dans son écosystème et se rémunérer ensuite sur les ventes logicielles, jeux et abonnements.

Le prix de la PS5 Pro avec lecteur de disque atteint presque les 1 000 euros

Voici donc les nouveaux prix pratiqués par Sony à partir du 2 avril 2026 :

  • PS5 : 649,99 € 
  • PS5 Édition Numérique : 599,99 € 
  • PS5 Pro : 899,99 €
  • PlayStation Portal : 249,99 €

Les consoles voient leur tarif monter de 100 euros, le PlayStation Portal de 30 euros. Si vous désirez acheter des jeux physiques plutôt que dématérialisés, il faut en plus acquérir un lecteur de disque externe (sauf pour la PS5 Fat, la première version). Celui-ci est vendu 79,99 euros, mais sa disponibilité varie. Une PS5 Pro revient donc à 979,98 euros. La barre symbolique des 1 000 euros n'est pas loin.

Notez que l'augmentation de prix concerne les pays du monde entier. Généralement, elle est appliquée un peu plus tard chez les commerçants tiers, qui ont encore des stocks à écouler au prix précédent.


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