USB4 Version 2.0 : des vitesses de transfert de 80 Go/s sans changer de câbles

L’USB Promoter Group vient d’annoncer la version 2.0 de l'USB 4, qui apporte des améliorations considérables par rapport à la norme actuelle. La principale caractéristique de la version 2.0 est le doublement de la bande passante disponible, qui passe de 40 Gbps à 80 Gbps.

La prochaine version de l'USB pourrait être l'un des connecteurs les plus rapides que nous ayons jamais vus. Selon l’USB Promoter Group, la nouvelle norme USB4 Version 2.0 sera capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 80 Gbps, soit le double de ce dont sont capables l'USB 4 original et même le Thunderbolt 4.

La meilleure nouvelle est qu’elle offre une compatibilité totale avec les câbles USB4 existants (40 Gbps passifs) tout en supportant les nouveaux câbles Type-C actifs de 80 Gbps. De plus, comme d'habitude, la version 2.0 de l'USB4 sera également assortie d'une rétrocompatibilité avec les versions précédentes des ports USB, notamment l'USB4 version 1.0, l'USB 3.2 et l'USB 2.0, ainsi que le Thunderbolt 3.

L’USB change encore de nom, mais devient plus puissant

L'ensemble de la norme USB a toujours été un fouillis en ce qui concerne le schéma d'appellation, avec les USB 3.0/3.1/3.2 et leurs nombreuses itérations (Gen 1, Gen 2, Gen 2×2), et il en va de même pour l'USB4 qui a atteint sa deuxième variation au lieu de l'appeler simplement USB5. Le tweet de @Ghost_motley à la fin de l’article donne d’ailleurs un bon aperçu du problème, et on imagine bien qu’il est difficile pour tous les utilisateurs de suivre ces changements de noms.

Malheureusement, il n'y a pas encore d'indication quant à la date de sortie de la nouvelle norme pour les consommateurs. Le groupe indique que la « mise à jour est spécifiquement destinée aux développeurs pour le moment », mais on peut espérer qu'elle fera bientôt son chemin vers les appareils grand public.

On sait qu’Apple compterait utiliser un port USB-C sur son prochain iPhone 15 pour se plier aux nouvelles règles imposées par l’Union européenne. Cependant, il est probable que l’entreprise décide finalement d’utiliser une norme moins avancée, car les smartphones n’ont pas encore vraiment besoin d’une telle bande passante.