Sony WF-1000XM5 : vite, les excellents écouteurs passent à 122 € seulement, c’est un prix sacrifié !

Toujours en vente à 199 €, les Sony WF-1000XM5 sont actuellement à prix cassé sur AliExpress. En cumulant la promotion en cours avec le code PHDFRS11, vous pouvez vous les offrir à 122,32 € seulement !

écouteurs Sony WF-1000XM5

Vous cherchez des écouteurs haut de gamme, mais à un prix accessible ? On a trouvé une excellente offre sur les Sony WF-1000XM5. Alors qu’ils étaient sortis au prix de vente conseillé de 299 €, ces écouteurs premium sont maintenant vendus à 199 € chez la plupart des revendeurs et sur le site officiel de la marque. Mais bonne nouvelle, vous pouvez actuellement les avoir à prix cassé sur AliExpress.

En effet, les Sony WF-1000XM5 sont affichés à 133,32 € seulement sur le site de e-commerce. Mais ça n’est pas tout ! Avec le code PHDFRS11, vous avez 11 € de réduction en plus dans le panier. Ils chutent donc à 122,32 € ! C’est un prix sacrifié pour des écouteurs de cette qualité !

Mais attention, les codes promo d’AliExpress sont à quantité limitée. Seuls les premiers arrivés peuvent en profiter. N’attendez donc la fin de leur validité pour faire vos achats. Pour rappel, voici les codes valables actuellement :

Quelles sont les caractéristiques des WF-1000XM5 ?

Les Sony WF-1000XM5 sont des écouteurs intra-auriculaires qui frôlent la perfection. Ce modèle embarque deux processeurs audio associés à deux micros hautes performances. Grâce à une réduction de bruit active impressionnante et à une restitution sonore d’une richesse remarquable, vous profitez d’une expérience sans égal. Le son est parfaitement équilibrée entre basses puissantes, médiums clairs et aigus précis.

Enfin, ils profitent d’une autonomie jusqu’à 9 heures avec la réduction de bruit activée, et 12 heures sans. Le boîtier vous permet d’avoir trois recharges complètes, prolongeant largement leur autonomie globale. Pour aller plus loin, n’hésitez pas lire notre test complet des Sony WF-1000XM5.


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