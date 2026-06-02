Huawei FreeClip 2 : 38 heures d’autonomie et jusqu’à 20 euros de réduction, c’est le moment de craquer

Confort, autonomie de 38 heures, qualité d'appel, et un nouveau coloris sorti récemment : les FreeClip 2 de Huawei profitent en ce moment d’une offre promotionnelle avec un code promo : AFC20 – Du 1er juin au 23 juin. On fait le point sur leurs fonctionnalités.

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Les HUAWEI FreeClip 2 sont en promotion en ce moment, et c'est une bonne occasion de se pencher sur ce que proposent ces écouteurs ouverts. Légers, confortables et taillés pour un port toute la journée, ils profitent actuellement d'une remise de 20 euros avec un coupon :

  • Les HUAWEI FreeClip 2 Blanc, Noir, Bleu, Rose à 179,99 € soit 20€ de réduction avec le code AFC20 (au lieu de 199,99 €)
  • Les HUAWEI FreeClip 2 Violet à 179,99 € soit 20€ de réduction avec le code AFC20 (au lieu de 199,99 €)

Des écouteurs ouverts qui restent en place toute la journée

Le principal reproche fait aux écouteurs ouverts, c'est souvent leur maintien. Les FreeClip 2 répondent à ça avec un design en C-Bridge qui s'accroche sur le pavillon sans clipser douloureusement sur le cartilage. Huawei a conçu la forme à partir de plus de 10 000 données d'oreilles différentes, vous pouvez donc les porter sans vous demander s'ils sont adaptés à votre morphologie. Résultat : ils tiennent en place que vous couriez, sautiez ou tourniez la tête.

Côté légèreté, chaque écouteur pèse 5,1 g, contre 5,6 g sur la première génération. La différence semble anecdotique sur le papier, mais sur une journée entière de port, ça se ressent. Le matériau a également évolué : le silicone liquide utilisé est 25 % plus souple que la génération précédente, avec un alliage à mémoire de forme qui s'adapte à votre oreille sans créer de pression. Ajoutez à ça une certification IP57, et vous pouvez les porter sous la pluie ou pendant une séance de sport sans inquiétude.

Une qualité audio et des appels surprenants pour un format ouvert

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Les FreeClip 2 misent sur un haut-parleur à diaphragme double face qui pousse plus de volume, des basses plus présentes et un rendu plus riche en détails. Vous n'avez pas besoin de monter le son à fond pour profiter de votre musique, même dans un environnement animé. Pour des écouteurs qui ne sont pas en contact direct avec le canal auditif, le résultat annoncé est une expérience audio bien au-dessus de ce qu'on attend habituellement de ce format.

Pour les appels, c'est là que les FreeClip 2 se démarquent vraiment. Trois micros travaillent ensemble pour isoler votre voix du bruit autour de vous. Si vous prenez un appel dans un café bondé ou sur un quai de gare, votre interlocuteur vous entend sans problème. Les écouteurs ajustent aussi automatiquement le volume selon l'endroit où vous vous trouvez, plus fort dans la rue, plus doux dans un bureau calme, sans que vous ayez à toucher quoi que ce soit.

Jusqu'à 38 heures d'autonomie et des contrôles pensés pour ne jamais sortir le téléphone

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Les FreeClip 2 annoncent 9 heures d'écoute sur une seule charge et jusqu'à 38 heures avec l'étui. Si vous êtes à court de batterie, 10 minutes de charge suffisent pour récupérer 3 heures d'écoute, vous pouvez donc partir au travail même si vous avez oublié de recharger la veille.

Pour les contrôles, vous pouvez gérer la musique et les appels directement depuis les écouteurs par tapotement ou en glissant le doigt pour ajuster le volume, sans sortir le téléphone de la poche. La fonctionnalité la plus originale reste la commande par mouvement de tête : hochez la tête pour accepter un appel, secouez-la pour le refuser.

Chaque écouteur se reconnaît automatiquement gauche ou droite, vous pouvez donc les mettre sans réfléchir. Ils sont compatibles Android et iOS, et se connectent simultanément à deux appareils, pratique si vous passez souvent de votre téléphone à votre ordinateur. Pour personnaliser les contrôles et accéder à toutes les fonctionnalités, l'application Huawei Audio permet de configurer les touches selon vos préférences.

En prime, les FreeClip 2 ne font pas l'impasse sur le style. Huawei propose un large choix de coloris pour accompagner tous les looks et toutes les personnalités : Blanc, Noir, Bleu (la couleur phare de la gamme), Rose Or, et désormais Violet, le petit nouveau venu enrichir la collection. De quoi trouver la teinte qui vous correspond, que vous cherchiez quelque chose de discret ou d'un peu plus affirmé.

Confort, autonomie, qualité des appels : les FreeClip 2 ont de quoi convaincre ceux qui cherchent des écouteurs ouverts polyvalents. Tous les coloris (Blanc, Noir, Bleu, Rose et Violet) profitent en ce moment d'une remise de 20 euros avec le code AFC20, soit 179,99 € au lieu de 199,99 €. L'offre est valable jusqu'au 23 juin, c'est le bon moment pour se décider.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.


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