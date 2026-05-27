Pour la Coupe du Monde 2026, ce forfait eSIM illimité vous connecte à la fois aux États-Unis et au Canada

À quelques jours de la Coupe du Monde, Ubigi lance des forfaits illimités en 5G couvrant à la fois les USA et le Canada. L’opérateur propose des enveloppes data sans plafond, avec des durées de validité variables : 7 jours, 15 jours ou un mois.

La prochaine Coupe du Monde de Football se déroulera dans 16 villes réparties entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. 104 matchs au total qui rassembleront des millions de personnes à travers le monde.

Cette organisation régionale obligera de nombreux supporters à traverser la frontière entre les États-Unis et le Canada. Ces deux pays accueilleront presque 90% des matchs de la compétition. Gérer sa connexion mobile dans ce contexte, entre deux pays et des opérateurs différents, peut vite devenir un casse-tête. Mais Ubigi a pensé à la solution : un forfait eSIM illimité couvrant à la fois les USA et le Canada.

Ubigi : de l’internet illimité aux USA et au Canada avec un seul forfait

Ubigi est un opérateur eSIM français proposant des forfaits couvrant plus de 200 pays dans le monde. Dans le cadre de la Coupe du Monde de Football qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026, l’entreprise lance des offres taillées pour les supporters qui effectueront le voyage.

Pas besoin de souscrire deux forfaits séparés pour chaque pays, ni d’acheter deux cartes SIM locales distinctes. Un seul forfait eSIM illimité couvre les deux destinations à la fois, sans avoir à basculer d'un profil à l'autre.

Le service propose trois durées au choix, en fonction de la longueur de votre séjour :

7 jours pour 25 € : idéal pour ceux qui souhaitent rester pour quelques matchs. Voir l'offre.

: idéal pour ceux qui souhaitent rester pour quelques matchs. Voir l'offre. 15 jours pour 39 € : permet d’assister à une bonne partie de la compétition (phases de groupe ou phases finales). Voir l'offre.

: permet d’assister à une bonne partie de la compétition (phases de groupe ou phases finales). Voir l'offre. 30 jours pour 65 € : la formule complète pour ceux qui souhaitent vivre l’intégralité du tournoi surplace. Voir l'offre.

Tous ces forfaits sont illimités en data, et seront valide à partir de la date d'activation seulement. Vous pouvez donc acheter en avance et le plan ne s'activera qu'à destination. En ce qui concerne le réseau, Ubigi s'appuie sur l'infrastructure 5G de T-Mobile aux États-Unis. Ce partenariat lui permet d’offrir une connexion rapide et stable partout, y compris dans les grandes villes comme New York, Los Angeles, Dallas, Atlanta ou encore Seattle.

Pour rappel, la Coupe du Monde se déroule sur 39 jours, pour un total de 104 matchs. Si vous souhaitez rester sur le continent américain pendant toute la compétition, vous pouvez activer le forfait de 30 jours dans un premier temps, puis compléter selon la durée restante de votre séjour. Rien ne vous empêche de prévoir un road trip à travers les États-Unis et le Canada pour clôturer l’expérience en beauté.

500 Mo offerts et 10% de réduction sur votre premier forfait Ubigi

C’est la première fois que vous souscrivez un forfait Ubigi ? L’opérateur réserve un cadeau aux lecteurs de Phonandroid. En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pouvez profiter de 500 Mo gratuits. Pour en bénéficier, il suffit de créer un compte.

Récupérer vos 500 Mo gratuits

Une fois inscrit :

Ouvrez l'application Ubigi sur votre smartphone (Android ou iOS) ;

Connectez-vous, puis rendez-vous dans la section Récompenses de votre espace abonné. Vous y trouverez le cadeau MONDE 500 Mo ;

de votre espace abonné. Vous y trouverez le cadeau Confirmez l'activation et le forfait est crédité sur votre compte.

Une fois les 500 Mo consommés, Ubigi vous offre encore 10% sur votre première recharge en allant dans le menu Achats > Acheter un forfait. Vous pouvez en profiter pour souscrire au forfait USA + Canada moins cher. Cette réduction est accessible via un code promo que vous devez également récupérer dans la section Récompenses.

Découvrir les forfaits Ubigi

Enfin, pour installer l’eSIM Ubigi, connectez-vous à votre compte depuis l’application mobile. Appuyez ensuite sur le bouton Installez votre eSIM qui se trouve en haut, dans une bannière orange. Suivez les étapes pour procéder à l’installation.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Ubigi.