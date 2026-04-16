PS6 : vous n’aurez a priori pas besoin de jeter vos jeux PS4 et PS5 à la poubelle quand la console arrivera

Selon les informations du très fiable Moore's Law is Dead, Sony prévoirait de rendre sa PS6 rétrocompatible avec les jeux PS4 et PS5. Si cela n'a rien très surprenant, il s'agit tout de même d'une très bonne nouvelle pour les joueurs.

PS5 Pro

Alors qu'une sortie en 2027 se précise de plus en plus pour la PS6, les rumeurs suivent leur cours, sans grande annonce révolutionnaire pour le moment. Il faut dire que de l'aveu même de Sony, l'industrie a d'ores et déjà atteint un certain plateau technique en matière de consoles, et qu'il ne faudra donc pas s'attendre à un bond spectaculaire sur les graphismes et les performances. Malgré tout, certaines nouvelles font plaisir à entendre.

C'est le cas de la dernière rumeur signée Moore's Law is Dead qui, si elle ne surprendra sûrement personne, rassure tout de même ceux qui se posaient encore la question. Le leaker renommé, généralement très bien informé des secrets de l'industrie, a ainsi affirmé hier que la PS6 serait rétrocompatible avec les jeux PS4 et PS5. Autrement dit, les jeux sortis sur ces consoles tourneront parfaitement sur la prochaine, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une quelconque manipulation.

Sur le même sujet — Pas d’inquiétude : la PS6 sera moins chère et plus puissante que la PS5 Pro

La PS6 devrait être rétrocompatible avec les jeux PS4 et PS5

La nouvelle n'en est pas vraiment. Il ne vous aura probablement pas échappé que la PS5 est elle-même rétrocompatible avec les jeux PS4, au même titre que les Xbox Series le sont avec les jeux Xbox One. A priori, les architectures des consoles next gen ne changeront que relativement peu, en tout cas pas assez significativement pour que la rétrocompatibilité soit un véritable défi technologique pour les constructeurs.

Ajoutons à cela que celle-ci étant désormais proposée sur la génération actuelle, elle est désormais considérée comme un acquis pour bon nombre de joueurs, qui se sentiraient lésés de la voir disparaître du jour au lendemain. Et allez, enfonçons encore un peu le clou. Les jeux les plus populaires des dernières années tournant tous sur PS5 (voire PS4 pour certains d'entre eux) et les portages ne sortant que très rarement en même temps que la nouvelle console, on serait proche d'un suicide commercial pour Sony si la PS6 ne permettait pas de les faire tourner.


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