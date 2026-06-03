Android : la mise à jour de juin arrive, voici un aperçu des nouveautés majeures qui vous attendent

Google vient de dévoiler sur son blog officiel les 7 fonctions clés qu’apportera la mise à jour Android de juin 2026. Pour être exact, certaines d’entre elles sont même déjà disponibles. Renforcement de la sécurité, accent mis sur la mode et la personnalisation… On fait le point sur ce qui vous attend.

google pixel 10 test
Crédits : Phonandroid

Quand il n’y en a plus, il y en a encore. Google a présenté toute l’avalanche de nouveautés qui attend Android 17 avec son événement The Android Show : I/O 2026. La firme de Mountain View avait même dû réaliser une vidéo YouTube complémentaire tant il y avait de fonctions inédites à présenter.

Et le géant de la tech a vraisemblablement encore des atouts dans sa manche. Sur son blog officiel, il vient de dévoiler les 7 nouvelles fonctionnalités majeures qu’apportera la mise à jour Android de juin 2026. On vous les présente dans cet article.

La mise à jour Android de juin va renforcer votre sécurité et celle de vos proches

Deux de ces nouveautés concernent le renforcement de la sécurité. La première fonction est la Détection des appels frauduleux : elle vient lutter contre les escrocs qui se font passer pour vos proches en usurpant les numéros de votre répertoire. L’application Téléphone de Google vient alors vérifier automatiquement si l’appel provient bien de l’appareil de votre proche.

Si ce n’est pas le cas, une alerte vous prévient et affiche un bouton vous enjoignant à raccrocher. Cette fonction est d’ores et déjà disponible sur les appareils tournant sous Android 12 (ou version ultérieure), mais son usage est limité à l’application Téléphone de Google – disponible par défaut sur les Pixel et au téléchargement sur d’autres modèles Android.

Google Android Détection des appels frauduleux

La seconde nouveauté qui a trait à la sécurité réside dans le déploiement prochain et dans le monde entier de nouvelles fonctions pour l’application Sécurité personnelle pour les enfants de moins de 13 ans : affichage des informations médicales, configuration des contacts d’urgence sur l’écran de verrouillage, activation de la détection des accidents de voiture, géolocalisation avancée (Contrôle de sécurité, partage en temps réel…).

Google Android Sécurité personnelle enfant moins de 13 ans

 

La mise à jour Android de juin transforme votre smartphone en styliste personnel

La mise à jour de juin mise également sur la mode via deux nouveautés. La première : entourer pour chercher s’améliore en se dotant de la fonction Trouver le look. Vous pouvez désormais l’utiliser pour encercler une tenue complète et trouver chacune de ses pièces sans changer d’application. Cet outil déjà disponible sur les Samsung Galaxy S26 par exemple – publicité à la télévision à l’appui –gagne désormais tous les appareils fonctionnant sous Android 14 (ou itération ultérieure) compatibles avec Entourer pour chercher.

La seconde : Google Photos transforme votre galerie en Garde-robe numérique personnelle. L’application va catégoriser automatiquement les accessoires et vêtements que vous portez sur vos clichés et vous pourrez ensuite créer des tenues à partir de ce catalogue numérique et les « essayer » virtuellement. Pour le moment, cette fonction est réservée aux utilisateurs éligibles aux États-Unis, en Inde et au Brésil.

Google Photos Android Garde-Robe

La mise à jour Android de juin étend la compatibilité AirDrop-Quick Share

L’an dernier, Google a frappé un grand coup en annonçant par surprise la compatibilité entre Quick Share et AirDrop d’Apple sur les Pixel 10. La firme de Mountain View avait promis que le support de cette interopérabilité tant attendue serait ensuite étendu à de nombreux autres smartphones Android.

Elle réitère cette promesse dans son billet de blog, sans pour autant nommer des modèles spécifiques. Mais on peut noter que le Google Pixel 8a vient de recevoir la compatibilité AirDrop (mais pas les déclinaisons 8 et 8 Pro), Xiaomi a commencé à la déployer également, et certains modèles Motorola, OnePlus, Honor et Oppo devraient leur emboîter le pas.

Apple AirDrop compatible Quick Share Samsung Galaxy
Crédits : Phonandroid

Emoji Kitchen gagne de nouvelles combinaisons pour s’adapter à vos émotions

Si vous n’aimez pas faire comme tout le monde et que les émojis de base vous semblent trop fades par rapport à la palette de couleurs de vos sentiments, il existe une fonction dédiée : Emoji Kitchen. Elle permettait déjà d’utiliser des combinaisons d’émojis, mais elle en gagne désormais de nouvelles, telles que la souris avec un cœur qui donne une souris enlaçant un cœur ou une abeille associée à une bague qui donne une abeille scintillante. Pour en profiter, il suffit d’utiliser Gboard.

Google Android Emoji Kitchen nouvelle combinaison

Google Play Livres se dote d’un compagnon de lecture

Google Play Livres s’offre une fonction inédite équivalente à un compagnon de lecture : il vous remémore les points importants de votre lecture en cours, vous permet de surligner des passages, ou de lui poser des questions pour approfondir un élément sans avoir à quitter l’application. Cette fonction est baptisée : Reprendre là où vous en êtes. Pour le moment, elle est réservée à certains titres en anglais.

Google Play Livres Android


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