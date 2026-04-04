Pas d’inquiétude : la PS6 sera moins chère et plus puissante que la PS5 Pro

Les hausses de prix continues de la PS5 font craindre une PS6 vendue à un tarif démesuré ou à la fiche technique revue à la baisse. Mais Sony devrait réussir à maintenir un rapport qualité-prix compétitif.

Sony a récemment augmenté le prix de tous ses modèles de PS5 de 100 euros, faisant passer le tarif de la PS5 Pro à 899,99 euros et celui de la PS5 avec lecteur de disque à 649,99 euros, soit 150 euros de plus que la première version de la console. Alors que la PS6 devrait bien sortir en 2027, la conjoncture fait craindre à de nombreux joueurs que la PS6 sera lancée hors de prix, ou avec des caractéristiques techniques revues à la baisse pour compenser la hausse des coûts. Mais la situation pourrait être moins alarmiste.

Le réputé leaker Moore's Law Is Dead, qui avait vu juste quand il faisait fuiter des informations sur la Switch 2, explique que la PS5 sera à la fois plus performante et moins chère que la PS5 Pro. Il fait savoir que Sony développe depuis le départ sa console pour qu'elle soit peu coûteuse à produire. Des économies seraient notamment réalisées au niveau des systèmes de refroidissement et d'alimentation, sans doute grâce à une meilleure efficacité énergétique de la puce et aux technologies de mise à l'échelle de l'image comme le PSSR. Cela semble d'ailleurs se confirmer avec le récent mode Économie d'énergie en jeu mis à disposition sur PS5.

Le prix de la PS6 maîtrisé par la conception de Sony ?

Les 30 Go de RAM GDDR7 qui pourraient équiper la PS6 feront forcément augmenter son prix si la pénurie de mémoire continue de sévir l'année prochaine, mais Sony devrait être en mesure de compenser sur le coût d'autres composants, surtout que le stockage devrait rester limité à 1 To et qu'il ne devrait pas y avoir de lecteur de disque.

William R. Aguilar, analyste de l'industrie du jeu vidéo, est formel : “La PS6 sera plus puissante et moins chère que la PS5 Pro. La PS5 Pro est un appareil pour passionné, mais la PS6 sera un appareil pour consommateur standard et tarifée en conséquence, pour le grand public”. Il estime aussi que “l'intégration de plus de composants sur des puces plus petites participera à réduire les coûts des matériaux et que les prix de la RAM baisseront au cours des dix-huit prochains mois”. La PS6 sera sans doute plus chère que la PS5 au lancement, mais pas dans les proportions qu'on pouvait redouter.