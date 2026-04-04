Pas d’inquiétude : la PS6 sera moins chère et plus puissante que la PS5 Pro

Les hausses de prix continues de la PS5 font craindre une PS6 vendue à un tarif démesuré ou à la fiche technique revue à la baisse. Mais Sony devrait réussir à maintenir un rapport qualité-prix compétitif.

PS5 Pro
Crédits : Phonandroid

Sony a récemment augmenté le prix de tous ses modèles de PS5 de 100 euros, faisant passer le tarif de la PS5 Pro à 899,99 euros et celui de la PS5 avec lecteur de disque à 649,99 euros, soit 150 euros de plus que la première version de la console. Alors que la PS6 devrait bien sortir en 2027, la conjoncture fait craindre à de nombreux joueurs que la PS6 sera lancée hors de prix, ou avec des caractéristiques techniques revues à la baisse pour compenser la hausse des coûts. Mais la situation pourrait être moins alarmiste.

Le réputé leaker Moore's Law Is Dead, qui avait vu juste quand il faisait fuiter des informations sur la Switch 2, explique que la PS5 sera à la fois plus performante et moins chère que la PS5 Pro. Il fait savoir que Sony développe depuis le départ sa console pour qu'elle soit peu coûteuse à produire. Des économies seraient notamment réalisées au niveau des systèmes de refroidissement et d'alimentation, sans doute grâce à une meilleure efficacité énergétique de la puce et aux technologies de mise à l'échelle de l'image comme le PSSR. Cela semble d'ailleurs se confirmer avec le récent mode Économie d'énergie en jeu mis à disposition sur PS5.

Le prix de la PS6 maîtrisé par la conception de Sony ?

Les 30 Go de RAM GDDR7 qui pourraient équiper la PS6 feront forcément augmenter son prix si la pénurie de mémoire continue de sévir l'année prochaine, mais Sony devrait être en mesure de compenser sur le coût d'autres composants, surtout que le stockage devrait rester limité à 1 To et qu'il ne devrait pas y avoir de lecteur de disque.

William R. Aguilar, analyste de l'industrie du jeu vidéo, est formel : “La PS6 sera plus puissante et moins chère que la PS5 Pro. La PS5 Pro est un appareil pour passionné, mais la PS6 sera un appareil pour consommateur standard et tarifée en conséquence, pour le grand public”. Il estime aussi que “l'intégration de plus de composants sur des puces plus petites participera à réduire les coûts des matériaux et que les prix de la RAM baisseront au cours des dix-huit prochains mois”. La PS6 sera sans doute plus chère que la PS5 au lancement, mais pas dans les proportions qu'on pouvait redouter.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le FBI met en garde : certaines applications chinoises collectent vos données à grande échelle

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) vient de tirer la sonnette d’alarme. Celui-ci affirme que des applications mobiles d’origine chinoise sont en mesure de collecter et de partager les données…

Samsung augmente ses tarifs, le Pixel 11 se dévoile, c’est le récap’ de la semaine

Le prix des Samsung grimpe, Google prépare son Pixel 11, l’iPod redevient à la mode, c’est le récap’ de la semaine Cette semaine, alors que Samsung revoit les prix de…

Léger et performant, le DJI Mini 5 Pro perd quasiment 200 € sur son prix

Le DJI Mini 5 Pro coche toutes les cases du drone compact idéal : capteur performant, détection d’obstacles, bonne autonomie, et surtout un poids plume qui allège les démarches réglementaires. Il…

Choice Day AliExpress : les offres à ne pas rater en avril 2026

Comme chaque mois, AliExpress débute avril avec son opération Choice Day qui fait chuter les prix sur toute la boutique. C’est le moment idéal pour réaliser d’importantes économies sur vos…

L’interface du Galaxy Z Fold Wide a fuité, il veut vraiment se mesurer à l’iPhone pliable

Des images de l’interface du Galaxy Z Fold Wide, nouveau smartphone pliable de Samsung, confirment son format d’écran, qui semble proche de celui de l’iPhone pliable à venir. L’arrivée sur…

Netflix condamné pour des hausses de prix illégales, la plateforme doit rembourser ses abonnés

Un tribunal italien a validé le caractère abusif des clauses des contrats Netflix, autorisant la modification du prix des abonnements sans raison valable. Cette décision pourrait avoir des répercussions en…

Jusqu’à 130 € de remise sur la Galaxy Watch 8 Classic : la montre haut de gamme de Samsung est à prix cassé !

Normalement en vente à 530 €, la Galaxy Watch 8 Classic est actuellement beaucoup plus abordable sur le site officiel de Samsung. Grâce à une réduction de 80 € avec…

Propriétaire d’un Google Pixel ? Désactivez ces fonctionnalités inutiles pour gagner en autonomie

Les Google Pixel proposent de nombreuses fonctionnalités exclusives. Et si certaines se révèlent utiles au quotidien, d’autres font clairement office d’accessoire… En plus d’impacter l’autonomie de votre appareil. Alors, autant…

Plus d’équipements et presque le même prix, cette série spéciale Citroën va faire des jaloux

Citroën vient de lancer une nouvelle série spéciale baptisée Collection sur ses trois modèles électriques. Les ë-C3, ë-C3 Aircross et ë-C4 gagnent en équipements et en style. La surprise vient…

Un benchmark du Galaxy S26 FE nous donne une idée précise de ses performances

Il y aura bien un Galaxy S26 FE cette année. Les performances du smartphone ont été mesurées sur Geekbench, nous donnant un aperçu de ce qu’il a dans le ventre….

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.