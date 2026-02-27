PlayStation arrêterait de sortir ses jeux sur PC pour revenir aux exclusivités, Marvel’s Wolverine première victime de ce changement de stratégie

PlayStation pourrait arrêter de porter ses jeux sur PC, revenant à un système d'exclusivités pour pousser son propre écosystème. Marvel’s Wolverine ne serait ainsi disponible que sur PS5.

Sony vient d'officialiser la date de sortie de Marvel’s Wolverine sur PS5. On pourra incarner le mutant le plus populaire des X-Men grâce au travail d'Insomniac Games, le studio derrière les Marvel's Spiderman. Si vous n'avez pas de console et que vous attendiez la version PC pour y jouer, vous risquez d'être déçu. Aucun portage ne serait prévu et PlayStation pourrait même totalement arrêter de proposer ses jeux solo sur PC.

Lors d'un épisode du podcast Triple Click consacré à l'avenir de Xbox suite au départ de Phil Spencer et à l'arrivée d'une nouvelle patronne, Asha Sharma, le journaliste Jason Schreier, référence de la presse jeu vidéo, a lâché quelques informations inquiétantes sur la stratégie à venir de Sony. “Je pense que leur stratégie, c'est que les jeux service arrivent sur PC. Mais j'ai l'impression qu'ils renoncent à porter leurs exclusivités consoles, comme les jeux solo classiques, sur PC”, a-t-il déclaré.

Plus de jeux solo PlayStation sur PC ?

“On sait que Wolverine sort le 15 septembre, et il ne sortira pas sur PC, seulement sur PlayStation 5. Je ne serais pas surpris qu'il ne sorte jamais sur PC”, ajoute-t-il. Si vous ne connaissez pas Jason Schreier, sachez qu'il n'est pas du genre à lâcher des rumeurs sans fondement. S'il le dit, c'est qu'il a entendu de sources fiables que PlayStation remettait en cause sa stratégie multiplateforme. Il promet des informations plus détaillées dans un futur article.

D'après lui, les versions PC des titres PlayStation ne rencontrent pas forcément un immense succès en termes de ventes. Sony a toujours été frileux sur le sujet, en lançant des portages PC des années après la sortie sur PS4 ou PS5, sauf pour des jeux tiers comme Kena Bridge of Spirits ou Death Stranding, rendus disponibles plus rapidement sur PC.

PlayStation craint peut-être l'arrivée sur le marché des PC de gaming pour salon, conçus pour être branchés à sa TV. Valve a déjà annoncé sa Steam Machine et on sait que Xbox travaille sur une console hybride incluant les stores PC comme Steam ou Epic Games, dont les jeux PlayStation sont présents au catalogue. Une menace pour la vente des consoles PlayStation ?