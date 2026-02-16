PS6 : on dirait qu’il va falloir se montrer encore plus pessimiste que prévu concernant la date de sortie

Un récent rapport de Bloomberg vient corroborer les récentes rumeurs quant au report du lancement de 2026. Celui-ci va même plus loin en prophétisant une sortie qui n'aura pas lieu avant plusieurs années. La faute, encore et toujours, à la crise de la RAM (et donc à l'intelligence artificielle générative).

tuto PS5 stockage
Crédits : Adobe Stock

Sortira, sortira pas ? Sortira, évidemment, la question reste de savoir quand. Le date de lancement de la PS6 fait en effet aujourd'hui l'objet de toutes les spéculations. Petit rappel des faits si vous avez la chance de ne pas être concerné par l'affaire qui remue l'industrie de la tech depuis quelques mois. Du fait d'une très forte demande des fournisseurs d'intelligence artificielle générative, les prix de la RAM ont littéralement explosé et continuent d'augmenter aujourd'hui.

Cela fait qu'il est non seulement très difficile pour les consommateurs de se procurer des barrettes à prix décents (d'autant plus depuis le retrait de Micron du marché grand public), mais aussi pour les entreprises elles-mêmes. Apple, Samsung, Microsoft, Nintendo, tous doivent être aujourd'hui choisir entre rogner sur leurs bénéfices, ou faire grimper les prix de leurs appareils utilisant de la RAM. Sony, bien entendu, fait également partie du lot.

Sur le même sujet — PS6 : voici les premiers détails techniques officiels de la future console, il ne faudra pas s’attendre à une révolution

Vers une sortie en 2029 de la PS6 ?

C'est à cette situation, qu'il surnomme affectueusement “RAMMageddon”, à laquelle s'intéresse le dernier rapport de Bloomberg. En cherchant à prévoir l'effet de la crise sur l'ensemble du secteur et l'aide d'experts de la question,  le média américain se montre ainsi encore plus pessimiste que les rumeurs actuelles à propos de la PS6. Selon lui « Sony Group Corp envisage actuellement de repousser le lancement de sa prochaine console PlayStation à 2028, voire 2029 ».

Pour rappel, les précédentes fuites estimaient plutôt la sortie de la PS6 à 2027. Rares encore étaient ceux qui se risquaient à évoquer la possibilité d'un lancement à 2028. Il se pourrait donc que la situation soit encore pire qu'on l'imaginait pour Sony. Il faut dire que si la rumeur selon laquelle la prochaine console embarquerait 30 Go de RAM est vraie, on comprend tout de suite beaucoup mieux la réticence du constructeur à lancer la production dès maintenant.


