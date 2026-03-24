Android 17 est la prochaine version majeure d'Android. Cette mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités et une interface remaniée. Voici un tour d'horizon de tout ce qu'il faut retenir à son sujet.

Avec Android 16, Google a décidé d'accélérer le rythme de déploiement des nouvelles versions majeures de son OS mobile. Cette décision lui permet de rendre disponibles auprès des utilisateurs de nouvelles fonctionnalités plus rapidement, même si chaque mise à jour contient un peu moins de nouveautés en contrepartie. L'arrivée d'une version majeure constitue toujours un événement pour l'écosystème Android. Les Pixel reçoivent les dernières trouvailles logicielles, tandis que les smartphones des autres marques peuvent rattraper leur retard sur ceux de Google, qui bénéficient de mises à jour plus régulières.

C'est une tradition, chaque nouvelle version d'Android est affublée d'un petit sobriquet de dessert en interne. Après Baklava pour Android 16, nous avons droit à Cinnamon Bun pour Android 17. Google devrait par contre se contenter d'utiliser le terme Android 17 pour se référer à la mise à jour dans sa communication officielle. Depuis Android 10, le nom de dessert n'est utilisé que par les développeurs et ne fait plus partie de la nomenclature marketing.

Mais que nous réserve donc Android 17 ? Nouvelles fonctionnalités, changements d'interface, disponibilité, smartphones compatibles, découvrez avec nous tout ce qu'on sait sur la mise à jour.

Quand Android 17 sera disponible ?

La première bêta d’Android 17 a été déployée à la mi-février 2026. Plusieurs autres versions bêta vont suivre, Google annonçant atteindre la stabilité pour le deuxième trimestre 2026. On attend la sortie en bonne et due forme d'Android 17 pour le mois de juin 2026. Outre les Pixel Drop, les patchs de sécurité mensuels et les mises à jour trimestrielles (QPR), on attend au quatrième trimestre 2026 une mise à jour mineure pour Android 17, qui devrait toutefois apporter plus de changements que les updates réguliers habituels.

Google a abandonné son système de Developer Preview (versions qui précédaient les bêtas publiques) et opte désormais pour un canal Canary inspiré de ce qui se fait déjà avec Chrome. Avec cette nouvelle philosophie, les fonctionnalités et les API sont intégrées à Android Canary plus rapidement, permettant ensuite d'offrir une expérience bêta plus aboutie et d'atteindre la stabilité en moins de temps.

Quels sont les smartphones compatibles avec Android 17 ?

Les premiers smartphones à recevoir Android 17 seront les propres Pixel de Google. Tous les modèles à partir du Pixel 6 sont éligibles, soit :

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9a

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold

L'accès à Android 17 depuis un appareil d'une autre marque relève de la politique de mise à jour des constructeurs tiers. Chez Samsung par exemple, on sait que One UI 9, la surcouche logicielle maison basée sur Android 17, est en cours de développement. Une build de One UI 9 pour le Galaxy S26 Ultra circule déjà en ligne, laissant suggérer que le fabricant devrait proposer Android 17 sur ses derniers smartphones haut de gamme assez rapidement. Les Galaxy S22 et Galaxy Z Fold 4 resteront sous Android 16, mais leurs successeurs auront droit à la mise à jour à terme. Les mobiles d'entrée et de milieu de gamme seront servis un peu plus tard, mais uniquement les modèles les plus récents.

Pour savoir si votre appareil Xiaomi, OnePlus, Oppo, Nothing, Asus, Vivo, Motorola, Realme ou autre est compatible avec Android 17, nous vous invitons à vérifier directement auprès du constructeur, qui devrait bientôt communiquer à ce sujet. Nous avons par exemple déjà la liste complète des smartphones POCO compatibles avec Android 17.

Pour l'instant, seule une version bêta d'Android 17 pour Google Pixel est disponible. Pour l'installer, voici la procédure à suivre :

Rendez-vous sur ce lien.

Connectez-vous à votre compte Google.

Dans “Vos appareils éligibles”, sélectionnez l'appareil sur lequel vous désirez installer la bêta d'Android 17.

Choisissez le programme bêta auquel vous souhaitez vous inscrire.

Acceptez les conditions d'utilisation du programme bêta Android.

Suivez les instructions pour télécharger et installer la bêta d'Android 17.

Que ce soit pour la bêta ou la version stable, vous pouvez vous rendre dans Paramètres > Système > Mises à jour logicielles (sur les Pixel, le chemin pouvant être légèrement différent sur les terminaux d'autres marques) pour vérifier si une mise à jour est disponible sur votre dispositif. Google conseille de procéder aux mises à jour avec le réseau Wi-Fi et avec le smartphone ou la tablette à au moins 75 % de batterie.

Quelles sont les nouveautés d'Android 17 ?

Android 17 va apporter de nombreuses optimisations et nouvelles fonctionnalités à nos appareils, surtout à ceux qui ne font pas partie de la famille des Pixel, qui obtiennent des nouveautés de manière plus régulière tout au long de l'année. Nous détaillons ci-dessous les nouveautés qui nous ont le plus tapé dans l'œil.

Le design Material Expressive 3 pour tous

Material Expressive 3 modifie l'interface en profondeur et apporte des changements importants par rapport à Material Design. On l'attendait pour Android 16, mais Google l'a finalement mis à disposition des Pixel avec Android 16 QPR1 un peu plus tard. Par conséquent, Material Expressive 3 va être intégré dans plus de surcouches et enfin devenir accessible à un très grand nombre d'utilisateurs grâce à Android 17.

Material Expressive 3 améliore les effets d'animation et de flou d'arrière-plan, moderne les icônes, la typographie et les menus, intègre des thèmes dynamiques et revoit le design des paramètres rapides. Vous avez sans doute déjà eu un aperçu de Material Expressive 3 si vous utilisez les applications Google sur votre smartphone.

Android 17 va aussi apporter quelques modifications à Material Expressive 3, comme un effet de flou translucide sur certains éléments comme la barre de volume.

Des applications optimisées pour les grands écrans

Malgré l'arrivée des tablettes sur le marché, de nombreuses applications ne sont pas adaptées pour un affichage grand format. Avec le gain de popularité des smartphones équipés d'un écran pliable, et surtout avec le lancement des Pixel Pro Fold depuis quelques années, Google se devait de taper du poing sur la table à cet égard.

Android 17 supprime la possibilité pour les développeurs de désactiver les restrictions d'orientation et de redimensionnement sur les appareils à grand écran. Autrement dit, une application visant la compatibilité avec Android 17 doit forcément être adaptative, avec l'interface utilisateur qui occupe tout l'espace d'affichage disponible et qui respecte la position de l'appareil.

Les bulles pour le mode fenêtré

Android 17 apporte une nouvelle expérience d'interface utilisateur flottante sous forme de bulles pour le mode multi-fenêtres. Elles sont différentes des bulles de messagerie. Ici, les utilisateurs peuvent créer une bulle d'application en appuyant longuement sur l'icône de l'application dans le launcher. Cette fonction permet de créer un raccourci vers cette application. Sur les grands écrans (tablettes, smartphones pliables format livre), une barre de bulles est même intégrée à la barre des tâches. Elle permet d'organiser les bulles, de passer de l'une à l'autre et de les déplacer vers ou depuis des points d'ancrage sur l'écran.

Des restrictions d'affichage pour les notifications personnalisées

Afin de réduire la consommation de mémoire et d'améliorer les performances du système, Android 17 limite la taille des notifications personnalisées. Jusqu'ici, les applications avaient la possibilité de contourner les limites existantes, ce qui ne sera plus possible avec la mise à jour.

Un appareil photo plus réactif

Android 17 introduit des mises à jour dynamiques de la session de caméra. Il s'agit de permettre d'attacher et de détacher dynamiquement des interfaces de sortie sans avoir à reconfigurer l'intégralité de la session de capture. Concrètement, ce changement va apporter une transition fluide entre les différents cas d'utilisation et modes de la caméra. Le temps de lag quand on passe de la photo à la vidéo ou d'un capteur grand-angle au téléobjectif pour réaliser un zoom serait donc réduit. En profiterait l'application d'appareil photo native du mobile, mais aussi la caméra intégrée dans les autres apps (Instagram, WhatsApp, Snapchat, TikTok…)

Google annonce aussi la possibilité d’accéder aux métadonnées de tous les capteurs physiques actifs impliqués dans une capture, et non plus seulement à ceux de la caméra principale. Auparavant, les applis de photo devaient trouver des solutions de contournement pour obtenir les métadonnées des objectifs secondaires, parfois en allouant des flux physiques inutiles, dégradant les performances de l'application.

Handoff, le transfert de tâches entre appareils

Handoff est une fonction populaire au sein de l'écosystème Apple et arrive enfin sur Android. Il s'agit d'une fonction de transfert de tâche, qui permet de reprendre en toute transparence une activité sur un appareil là où on l'avait laissée sur un autre. “Cette option synchronise l'état […] et affiche une suggestion de reprise dans le lanceur des appareils à proximité”, explique Google. Handoff prend en charge les transitions entre applications natives, mais aussi le basculement vers le web, pour une meilleure flexibilité si l'application native n'est pas installée sur l'appareil de destination.

Un système plus rapide

Android 17 ajoute un nouveau réglage pour les développeurs d'application, permettant de passer de pages mémoire de 4 KB par défaut à 16 KB. Cette hausse de taille permet de diminuer le nombre de pages mémoire nécessaires à traiter, réduisant le temps de lancement des applications de 3 à 30 % et celui du système d’environ 8 %. Cette optimisation de la gestion de la mémoire vive rend donc Android 17 plus rapide.

La compatibilité avec le codec VVC

Android 17 prend désormais en charge le codec VVC (Versatile Video Coding). Aussi connu sous l'appellation H.266, voire MPEGi, il a été développé à la fin des années 2010 et a été finalisé en 2020, mais son adoption est très progressive, pour ne pas dire lente. Il offre une qualité vidéo similaire au vieillissant H.265 (MPEG-H HEVC), mais pour une compression plus efficace, le poids des fichiers étant réduit de moitié environ.

La mise à jour permet aussi aux développeurs de configurer un mode de qualité constante pour les encodeurs vidéo, pour un contrôle plus précis de la qualité vidéo au-delà des simples réglages de débit binaire. Des changements dans le framework audio prévoient aussi un changement de comportement des API en ce qui concerne les interactions audio en arrière-plan. Cela devrait éviter que des modifications de lecture audio et de changement de volume soient opérées sans intention de l'utilisateur.

Un historique des appels VoIP amélioré

Avec Android 17, la gestion des préférences utilisateur pour l'intégration de l'historique des appels VoIP fait son apparition. Cela va permettre aux applications d'enrichir l'affichage visuel des journaux d'appels VoIP intégrés.

Meilleure prise en charge des accessoires de santé

La mise à jour simplifie la gestion des autorisations, et donc la configuration, pour les accessoires de santé et appareils médicaux. Les applications mobiles compagnon pour dispositifs médicaux vont être en mesure de demander toutes les autorisations nécessaires en une seule fois. Les applications de traqueur d'activité pourront être identifiées comme telles par les développeurs, leur permettant d'obtenir des icônes distinctes et de réutiliser les autorisations de rôle de montre existantes. Lors du pairage entre le smartphone et l'accessoire, l'utilisateur devrait voir apparaître moins de boîtes de dialogue.

Compatibilité améliorée avec les pavés tactiles pour les jeux

Avant Android 17, les pavés tactiles intégrés dans les applications indiquaient la position des doigts sur le pavé plutôt que les mouvements relatifs, comme le ferait une souris. Ce comportement rendait difficile la prise en charge correcte des pavés tactiles dans les jeux à la première personne. Sur la nouvelle version de l'OS, par défaut, le système reconnaît les mouvements du pointeur et les gestes de défilement capturés par le pavé tactile et les signale comme si on maniait une souris. Les contrôles devraient être plus agréables et intuitifs dans les FPS mobiles.

De nouveaux emojis

Android 17 supporte ICU 78 et Unicode 17, donnant accès aux derniers emojis disponibles :

Visage déformé

Nuage de combat

Créature poilue

Orque

Glissement de terrain

Trombone

Coffre au trésor

Choisir le moteur de recherche de la barre de recherche d'Android

Avec le DMA, Google est obligé de proposer plusieurs navigateurs web par défaut sur Android, et Chrome lui-même doit donner le choix entre plusieurs moteurs de recherche. La barre de recherche d'Android, qui permet de lancer une recherche plus rapidement qu'en ouvrant son navigateur, pourrait s'ouvrir à d'autres services que Google. Une option, cachée pour l'instant, donne la possibilité de changer l'application de recherche par défaut.

Plus besoin de se souvenir du code PIN de sa carte SIM

Quand on redémarre son smartphone, il faut renseigner le code PIN de sa carte SIM puis le code ou le mot de passe de déverrouillage de l'appareil pour pouvoir y accéder de nouveau. Cette double vérification devrait faire partie du passé. Android 17 pourrait entrer automatiquement le code PIN de la carte SIM au démarrage. Il sera toujours nécessaire de taper le mot de passe ou autre méthode d'authentification. L'option devrait être activée manuellement par l'utilisateur et ne fonctionnerait que sur l'appareil actuel pour une question de sécurité.

Le retour du raccourci Wi-Fi

Il y a quelques années, Google a opéré le choix étrange de proposer un raccourci Internet regroupant la connexion Wi-Fi et mobile. De ce fait, il n'est pas possible de désactiver ou d'activer rapidement l'un des deux de manière indépendante. Le problème concerne surtout les Pixel, la plupart des surcouches des constructeurs n'ayant pas adopté cette hérésie. Android 17 pourrait faire machine arrière et faire revenir le raccourci Wi-Fi nativement.

Des notifications discrètes

Pour protéger la vie privée des utilisateurs, ceux-ci pourraient choisir si une notification du volet des notifications affiche les informations complètes et le contenu d'un message ou si elle se contente d'une simple indication « Nouvelle notification » ou « Nouveau message ». Dans ce cas, il faudrait appuyer sur la notification pour voir ce qu'elle cache. Une manière de lutter contre les regards indiscrets.