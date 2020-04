DualSense (manette PS5) : date de sortie, prix, fonctionnalités, tout savoir

La DualSense est le nom de la nouvelle manette qui équipera la PS5 lors de son lancement en fin d’année 2020. Nous rassemblons dans ce dossier toutes les dernières informations sur son prix, sa date de sortie effective, ses fonctionnalités ou encore son design.

C’est désormais officiel : le successeur de la manette DualShock 4 n’est pas une DualShock 5 avec des améliorations marginales comme Sony l’avait fait jusqu’alors. Voici la DualSense, une nouvelle manette conçue pour faire entrer les sensations de jeu dans une nouvelle ère.

A quelle date sort la manette DualSense ?

Sony a créé la surprise en dévoilant la manette DualSense dans un post du PlayStation Blog daté du 7 avril 2020. On a alors découvert une itération avec un design très différent des itérations précédentes, et qui met l’immersion et les sensations au coeur de l’expérience utilisateur.

Pour l’heure, Sony ne donne pas de date de sortie précise, se contentant comme pour la PS5 de teaser une sortie pour les fêtes de fin d’année 2020. On peut raisonnablement penser que la mise sur le marché aura donc lieu entre les mois d’octobre et de décembre 2020.

Quel prix coûte la DualSense ?

Comme pour le reste, Sony distille encore les infos au compte-gouttes autour de sa prochaine console. Néanmoins, il semble peu vraisemblable que le prix d’achat séparé de la DualSense soit une révolution par rapport au prix de vente actuel de la DualShock 4.

Cette dernière est ainsi proposée pour une soixantaine d’euros, voire davantage en fonction des coloris. Il y a des chances pour qu’on reste dans cette fourchette de prix.

Quelles sont les fonctionnalités de la DualSense ?

Au coeur de cette nouvelle manette, il y a un nouveau système de retour haptique haute définition. Cela permet de simuler des textures et sensations précises pour renforcer l’immersion plutôt que de marquer le contact avec une surface avec une simple vibration comme sur la génération précédente.

Il y a également deux gâchettes dites « adaptives » intégrées dans les boutons L2 et R2. La résistance de ces gâchettes peut être programmée dans le jeu. Là encore pour délivrer des sensations plus réelles. On peut imaginer que cette résistance changera en fonction des armes. Combiné au retour haptique, il semble possible de simuler la sensation délivrée par des mécanismes physiques.

Il y a aussi la présence d’une prise jack audio pour y brancher votre casque ainsi que d’un microphone intégré : Sony annonce d’ailleurs qu’il sera possible de parler avec vos amis en ligne via ce dispositif. Il se pourrait également que ce micro serve à communiquer avec un possible assistant vocal intégré à la console.

Enfin le bouton de partage cède sa place à un bouton Create. Sony explique que ce bouton aura la même fonctionnalité que le bouton partage avec des nouveautés dont la liste n’est pas encore précisée : « nous sommes une fois encore pionniers pour trouver de nouvelles manières pour les joueurs de créer des gameplay épiques à partager avec le monde, ou juste pour un usage personnel ».

Existe-t-il une fiche technique complète ?

Hélas, pour le moment, Sony n’a pas encore dévoilé de fiche technique digne de ce nom. On connait simplement certaines de ses fonctionnalités. Mais gageons que nous en apprendrons plus dans les prochaines semaines. On ne sait pas encore, notamment, si il sera possible d’utiliser cette manette sans fil sur d’autres appareils (et lesquels).

Quels sont les principaux atouts de la DualSense par rapport à la DualShock 4 ?

A l’évidence le plus gros progrès de cette manette c’est son retour haptique haute définition épaulé par les gâchettes adaptives. Jusqu’à la PS4, le retour haptique dans les jeux était plutôt brouillon, avec des vibrations grossières qui étaient davantage là pour renforcer la sensation d’immersion que de créer une expérience utilisateur vraiment réaliste.

L’autre atout est peut-être son design, qui semble plus rond, et plus ergonomique – comme celui de la Xbox One au passage… Il faudra attendre néanmoins d’en savoir plus avant d’aller plus loin dans la comparaison entre les deux itérations et les manettes concurrentes.

Quel design a été retenu pour le successeur de la DualShock 4 ?

C’est la grande surprise que nous a réservée Sony. Jamais depuis la première PlayStation, le design iconique des manettes du constructeur n’avait évolué de façon aussi radicale. Si bien que d’aucuns soulignent que la nouvelle manette ressemble désormais davantage aux manettes Xbox qu’aux manettes DualShock.

Les boutons importants sont néanmoins à la même place qui devrait permettre de ne pas trop chambouler les playstationnistes. Le design peut aussi par ricochet séduire les habitués de l’univers Xbox. L’autre choix notable, c’est cette robe blanche, presque terne (les accents colorés semblent estompés au maximum) – qui renforce d’ailleurs le parallèle esthétique avec les manettes Xbox.

Les boutons sont recouverts d’un plastique transparent, qui leur donne une texture immédiatement reconnaissable au toucher comme sur les DualShock. Enfin on peut également relever ses accentuations lumineuses bleues sur les bordures de ce qui semble être un pavé tactile (?).

Quels sont les différents coloris de la manette DualSense ?

Outre le coloris blanc, qui semble être le standard pour cette génération, il y a une version noire, avec des boutons plus colorés, et un logo PlayStation tout en couleurs comme à l’époque. Ce qui n’est pas sans lui donner un look un peu rétrofuturiste.

On a également vu passer cette version mauve :

On imagine, outre ces coloris, qu’un vaste choix sera rapidement disponible comme c’était le cas avec les manettes DualShock 4.