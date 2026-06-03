Ninja AutoBarista Pro : à peine sortie, cette offre casse déjà le prix de la nouvelle machine à café !

Vous aimez le café ? La AutoBarista Pro vient tout juste de rejoindre le catalogue des produits Ninja. Cette machine conçue pour satisfaire les consommateurs les plus exigeants vous permet d’avoir l’expérience d'un barista directement à la maison. Et bonne nouvelle, pour fêter son lancement, SharkNinja vous rembourse 150 € !

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SharkNinja a réussi à devenir une marque incontournable dans nos maisons en proposant des appareils aux caractéristiques avancées à prix accessible. La machine à café Ninja AutoBarista Pro s’inscrit dans cette démarche. Vous rêvez de vous offrir d’excellents cafés directement à la maison ? La AutoBarista Pro vous donne la possibilité de faire différentes boissons chaudes et froides comme des expressos, des lattes, des cappuccinos et bien plus encore.

Normalement en vente à 899 €, cette machine dotée d’un broyeur à grains passe à prix cassé durant la période de lancement. Ainsi, du 27 mai au 21 juillet, vous bénéficiez d’une offre de remboursement de 150 €. Cette excellente machine à café vous revient donc à 749 € !

Quelles sont les caractéristiques de la Ninja AutoBarista Pro ?

Les amateurs de café le savent, seule une bonne machine vous permet de révéler les saveurs complexes et riches du café. Avec la Ninja AutoBarista Pro, c’est comme si vous aviez un barista directement chez vous.

Cette machine à grains dispose de 13 programmes différents pour réaliser des boissons chaudes ou froides. Cette machine à café pèse au gramme près le café avant de le broyer. Grâce à la technologie Grind iQ, la mouture s’ajuste pour vous offrir la dose parfaite parmi 50 réglages possibles. Vous pouvez aussi choisir parmi 5 styles de mousse de lait pour obtenir la boisson parfaite. Vous avez la possibilité de personnaliser et sauvegarder les réglages de vos boissons préférés pour les reproduire.

Enfin, pour un entretien simplifié, les différentes pièces sont amovibles et passent au lave-vaisselle. Après chaque utilisation, la machine se rince automatiquement et le ventilateur intérieur intégrer permet à l’humidité de s’évacuer.