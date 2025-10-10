PS6 : voici les premiers détails techniques officiels de la future console, il ne faudra pas s’attendre à une révolution

Surprise : Sony a dévoilé les premiers éléments de la fiche technique de la PS6. Dans une vidéo publiée sur YouTube, Mark Cerny, désormais grand architecte des PlayStation, et Jack Huynh, vice-président d'AMD, sont revenus sur le partenariat entre les deux entreprises dont la prochaine console sera issue. Avec, au milieu de tout ça, un aveu à peine dissimulé : le plateau graphique a bel et bien été atteint.

Voilà cinq ans que la PS5 est sortie. Après s'est vendue à des dizaines de millions d'exemplaires, la console approche désormais tout doucement de sa fin de vie – ou plutôt, disons que l'on est théoriquement plus proche de la prochaine génération que du lancement de l'actuelle. Un indice assez probant, c'est le nombre de fuites sur l'hypothétique PS6 qui commencent à s'accumuler. En outre, plusieurs éléments de sa fiche technique ont été dévoilés par un leaker réputé courant de l'été.

Est-ce là ce qui a poussé Sony a publié une vidéo surprise sur sa chaîne YouTube avec nul autre Mark “architecte de la PS4 et PS5” Cerny ? Peut-être. Toujours est-il que le constructeur japonais a brisé le silence autour de sa prochaine génération de consoles. Première nouvelle, bien que l'on ne soit pas trop surpris de l'apprendre : la PS6 existe. Pour le reste, on espère que vous aimez le jardon technique.

Sony dévoile les premiers détails techniques de la PS6

Pour l'heure, Sony se garde bien de donner des éléments précis que le processeur ou le GPU – il est encore bien trop tôt pour ça. En revanche, Marcy Cerny, accompagné du vice-président d'AMD Jack Huynh, dessinent les contours de ce que le constructeur espère accomplir avec cette nouvelle génération. Spoiler : pas grand-chose, ou du moins, rien de véritablement révolutionnaire. Mais on y reviendra plus tard.

Ces contours ont un nom : le Projet Améthyste. Concrètement, ce dernier regroupe l'ensemble des innovations réalisées en partenariat avec AMD visant à améliorer les performances de la PS6. Justement, les deux entreprises ont une cible commune : le ray tracing (et sa version dopée le path tracing). Ces dernières ont donc développé ce qu'ils appellent les Radiance Cores, de nouvelles unités entièrement dédiées au calcul de la lumière – comme le fait actuellement Nvidia avec ses RT Cores.

On peut donc raisonnablement s'attendre à une meilleure intégration au niveau matériel de ces technologies particulièrement gourmandes. Si le ray tracing a été un des premiers arguments de vente de la PS5, Sony s'est montré beaucoup plus discret sur le path tracing, pourtant théoriquement supporté sur la PS5 Pro. Quoiqu'il en soit, Sony profitera également de l'expertise d'AMD dans l'upscaling, en intégrant des Neural Arrays, qui se chargeront quant à eux de maximiser l'efficacité du FSR.

Enfin, l'Universal Compression est une amélioration directe du Delta Color Compression (DCC) de la PS5. Le rôle de ce dernier est de compresser dynamiquement les textures d'un jeu pour libérer de la bande-passante pour le CPU. L'Universal Compression ira plus loin en compressant l'intégralité des données graphiques des jeux. Résultat : des performances améliorées, et donc, une meilleure fréquence d'images.

Pas encore de date de sortie de la PS6, mais un aveu intéressant

Finalement, cette vidéo surprise pose surtout une grande question : indique-t-elle une sortie prochaine de la PS6 ? A priori, non. Mark Cerny précise bien que la sortie de la prochaine console n'est pas prévue avant plusieurs années. Les bruits de couloir tablent déjà pour un lancement en 2027, ce qui serait raccord avec les cycles des générations précédentes, mais pour l'heure, aucune certitude.

Sur le même sujet – PS6 : finalement, Sony pourrait bien laisser tomber le lecteur de disque amovible en faveur du 100% dématérialisé

Reste ce qui est sans doute la partie la plus intéressante de cette entrevue. À demi-mot, Sony admet ce que tout le monde se dit depuis des années : l'industrie du jeu semble bien avoir atteint son plateau graphique. Autrement dit, fini le temps où la nouvelle génération venait enterrer la précédente au cimetière des antiquités techniques. La PS6 devrait ainsi marcher sur les pas de sa grande soeur, en proposant certes de meilleures performances, mais certainement pas une révolution graphique dans son ensemble. On en viendrait presque à se questionner sur les raisons de son existence.