Une sortie dès 2027 pour la PS6 ? La retarder coûterait plus cher à Sony que de payer la RAM au prix fort

La sortie de la PS6 ne serait pas retardée à 2028 ou 2029, comme le clament certaines sources. Malgré la crise de la RAM et du stockage que l'on connaît, Sony aurait tout intérêt à ne pas décaler le lancement de sa prochaine console.

PS5 Pro
Crédit : Phonandroid

Il y a peu, Bloomberg publiait un rapport alarmiste évoquant une sortie retardée pour la PS6. “Sony Group Corp envisage actuellement de repousser le lancement de sa prochaine console PlayStation à 2028, voire 2029”, pouvait-on lire, le groupe japonais s'adaptant à la situation de pénurie de RAM (et de stockage) que nous sommes en train de vivre et qui ne devrait pas s'améliorer avant un certain temps.

Mais la PS6 pourrait finalement bien pointer le bout de son nez à la période attendue, soit à la fin 2027 ou au début 2028. Dans une vidéo, Moore's Law Is Dead, qui partage de nombreuses informations sur le hardware des futures consoles (il avait vu juste à plusieurs reprises pour la Nintendo Switch 2), estime que les plans de Sony ne peuvent pas changer en cours de route malgré les difficultés actuelles. Il explique que le coût d'un report de la production des puces 3 nm de TSMC serait bien supérieur à celui causé par la flambée des prix de la RAM, qui n'est même pas certaine de retomber dans les prochaines années.

Les puces Orion d'AMD ne peuvent pas attendre 2029

“Payer plus cher pour de la RAM ne justifie pas de retarder la production”, assure Moore's Law Is Dead. Les contrats entre Sony et TSMC prévoient un quota de production de puces 3 nm pour le deuxième trimestre 2027. Des investissements considérables ont déjà été consentis dans le développement du processeur Orion, ce qui rendrait un retard significatif de la PS6 extrêmement problématique d'un point de vue financier.

Si Sony prenait la décision de décaler la production de la PS6, elle perdrait son statut prioritaire auprès de TSMC pendant des années et passerait donc derrière d'autres clients du fournisseur. Impensable quand on a l'ambition de commercialiser un produit qui doit s'écouler à des dizaines de millions d'exemplaires. Et il ne paraît pas envisageable de lancer la production des puces pour les stocker en attendant d'obtenir de la mémoire à meilleur tarif.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Garmin Forerunner 255 : la montre GPS multisport passe sous les 160 €

La Garmin Forerunner 255, toujours aussi populaire, voit son prix chuter au plus bas. Pendant quelques heures encore, AliExpress la propose sous la barre des 160 €. Découvrir l’offre sur…

Le PS Store de la PS5 affiche des prix différents pour le même jeu si vous êtes connecté à votre compte PlayStation ou non

Un mécanisme de tarification dynamique sur le PS Store modifie les prix des jeux selon certains critères. L’un d’entre eux semble être la connexion ou non à un compte PlayStation…

Le câble inclus avec le Galaxy S26 Ultra n’est pas compatible avec la charge rapide du smartphone

Pour recharger le Galaxy S26 Ultra à pleine vitesse, il ne faut pas utiliser le câble inclus dans la boîte du smartphone. Tout cela n’est pas très intuitif, Samsung.  Certains…

Orange a trouvé la solution contre le spam : l’opérateur va afficher le nom de celui qui appelle

Orange dévoile sa technologie Branded Calling, qui affiche le nom de l’entreprise appelante sur l’écran du destinataire. L’utilisateur pourra ainsi identifier s’il s’agit d’un spam ou s’il souhaite répondre à…

Ce mail vous paraît louche ? ChatGPT peut vous dire si c’est une arnaque, on vous explique tout

En plus de répondre à toutes vos questions et de vous aider dans de nombreuses situations, savez-vous que ChatGPT peut également devenir un rempart contre les arnaques en ligne ?…

Le Redmi Note 15 Pro 5G perd 191 € sur son prix : une offre flash difficile à ignorer

Le Redmi Note 15 Pro 5G devient beaucoup plus abordable grâce à cette offre à durée limitée. Le smartphone milieu de gamme sorti il y a quelques semaines est actuellement…

Et si la vie sur Terre venait en réalité de Mars ? Cette étude relance une théorie fascinante

Des milliards d’années avant l’apparition de la vie sur Terre, Mars possédait peut-être des lacs et des océans. Certains scientifiques pensent aujourd’hui que des microbes auraient pu voyager entre les…

Samsung partage les premiers détails sur ses lunettes connectées IA et vise un lancement dès 2026

Samsung confirme qu’il ambitionne de lancer sur le marché des lunettes connectées IA dès cette année et dévoile de premières informations à leur sujet. En octobre dernier, Samsung lançait son…

Nouveau prix bas record pour ce airfryer Ninja à double compartiment de 9,5 L, c’est le moment d’en profiter !

Si vous souhaitez acheter une grande friteuse sans huile pour cuisiner pour toute la famille, ce bon plan est fait pour vous. Avec sa capacité totale de 9,5 L, ce…

Jusqu’à 565 € de remise sur les Galaxy S26 et S26 Ultra : derniers jours pour les précommander au meilleur prix

Samsung propose des offres de lancement très généreuses sur les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. Les trois smartphones bénéficient encore de belles réductions pendant quelques jours. Voici tous les…