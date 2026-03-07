Une sortie dès 2027 pour la PS6 ? La retarder coûterait plus cher à Sony que de payer la RAM au prix fort

La sortie de la PS6 ne serait pas retardée à 2028 ou 2029, comme le clament certaines sources. Malgré la crise de la RAM et du stockage que l'on connaît, Sony aurait tout intérêt à ne pas décaler le lancement de sa prochaine console.

Il y a peu, Bloomberg publiait un rapport alarmiste évoquant une sortie retardée pour la PS6. “Sony Group Corp envisage actuellement de repousser le lancement de sa prochaine console PlayStation à 2028, voire 2029”, pouvait-on lire, le groupe japonais s'adaptant à la situation de pénurie de RAM (et de stockage) que nous sommes en train de vivre et qui ne devrait pas s'améliorer avant un certain temps.

Mais la PS6 pourrait finalement bien pointer le bout de son nez à la période attendue, soit à la fin 2027 ou au début 2028. Dans une vidéo, Moore's Law Is Dead, qui partage de nombreuses informations sur le hardware des futures consoles (il avait vu juste à plusieurs reprises pour la Nintendo Switch 2), estime que les plans de Sony ne peuvent pas changer en cours de route malgré les difficultés actuelles. Il explique que le coût d'un report de la production des puces 3 nm de TSMC serait bien supérieur à celui causé par la flambée des prix de la RAM, qui n'est même pas certaine de retomber dans les prochaines années.

Les puces Orion d'AMD ne peuvent pas attendre 2029

“Payer plus cher pour de la RAM ne justifie pas de retarder la production”, assure Moore's Law Is Dead. Les contrats entre Sony et TSMC prévoient un quota de production de puces 3 nm pour le deuxième trimestre 2027. Des investissements considérables ont déjà été consentis dans le développement du processeur Orion, ce qui rendrait un retard significatif de la PS6 extrêmement problématique d'un point de vue financier.

Si Sony prenait la décision de décaler la production de la PS6, elle perdrait son statut prioritaire auprès de TSMC pendant des années et passerait donc derrière d'autres clients du fournisseur. Impensable quand on a l'ambition de commercialiser un produit qui doit s'écouler à des dizaines de millions d'exemplaires. Et il ne paraît pas envisageable de lancer la production des puces pour les stocker en attendant d'obtenir de la mémoire à meilleur tarif.