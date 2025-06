La Nintendo Switch 2, c’est la Switch 1 en mieux. Mais qu’est-ce qui change vraiment ? On l’a testée

La Switch 2, la nouvelle console de Nintendo, est sortie le 5 juin dernier. Elle reprend le format de la première Switch, mais apporte son lot de nouveautés. Ces améliorations valent-ils l’investissement ? Nous l’avons passée sur le grill pour le savoir.

150 millions d’exemplaires vendus. La Switch a été un immense succès pour Nintendo. C’est donc en toute logique que la firme japonaise a repris la même formule pour sa nouvelle console : la bien nommée Nintendo Switch 2.

Sortie le 5 juin dernier, la Switch 2 veut proposer une expérience similaire à la Switch 1, mais en mieux. Design amélioré, plus grand écran, plus de puissance et fonctionnalités nouvelles, un cahier des charges sage quand on connaît le passif de la marque, mais justifié. Mais quelles sont exactement ces nouveautés, et valent-elles le coup d’investir ? On y répond tout de suite.

Prix et disponibilité

La Switch 2 est disponible en deux versions. La console seule est vendue 469 euros. Un pack avec Mario Kart World est lui commercialisé à 509 euros. Etant donné qu’il s’agit du seul titre exclusif pour le moment, nous ne saurons trop vous conseiller d’opter pour ce dernier.

Ce tarif est élevé. Très élevé, surtout compte-tenu de la fiche technique proposée par la console. Rappelons que la première Switch était commercialisée à 329 euros à sa sortie en 2017. Reste maintenant à savoir si les améliorations et l’expérience justifient une telle hausse.

On prend les mêmes et on recommence

Soyons honnêtes, Nintendo aurait été cinglé d’abandonner sa formule gagnante. Ainsi, la Switch 2 reprend exactement le même design que sa grande sœur : tablette sur laquelle viennent se greffer des Joy-Con en mode portable. En parallèle, il est possible de placer la console dans son dock pour jouer sur sa TV. Là-dessus, le principe ne bouge pas d’un iota.

En revanche, la firme de Kyoto a amélioré quelques éléments non négligeables sur sa Switch 2. Les deux plus importants sont le gabarit ainsi que le système d’attache des Joy-Con.

La toute première Switch présentait un écran de 6,2 pouces. Le modèle OLED, sorti en 2021, avait agrandi la taille à 7 pouces. La Switch 2, pour sa part, est dotée d’un écran de 8 pouces. Elle pèse 535 grammes sur la balance (contre 420 grammes pour la OLED), assez peu pour qu’elle soit facilement transportable. A titre de comparaison, la ROG Ally d’Asus (même taille d’écran), fait 608 grammes. Malgré sa prise de muscles, la Switch 2 tient donc toujours sa promesse de portabilité. A noter que Nintendo vend (à part) une sacoche de protection pour 20 euros, une somme honnête.

Nintendo a revu le système d’attaches des Joy-Con pour cette seconde Switch. C’est même la plus grosse innovation au niveau du design. Pour rappel, il fallait auparavant les faire coulisser. Changement radical pour la Switch 2, puisqu’ils sont désormais aimantés. La conséquence, c’est qu’il est désormais beaucoup plus simple de placer ses Joy-Con 2. On apprécie particulièrement la force de l’aimant, même s’il faut rester vigilant à ne pas se faire pincer les doigts. Pour les retirer de la tablette, rien de plus simple : un bouton poussoir est présent, et celui-ci est assez bien placé pour ne pas se confondre pas avec les boutons ZL et ZR en pleine partie. Bien pensé.

A lire aussi – Je viens d’avoir la Switch 2, voici sept choses que j’aurais aimé savoir avant de l’allumer

Nintendo a le sens du détail, puisque le « clic » caractéristique de la marque Switch est toujours présent à l’usage. Ce nouveau système d’attaches s’accompagne d’un code couleur revu, avec de l’orange à droite et du bleu ciel à gauche (sur les tranches et sous le stick). De quoi ne pas se tromper quand on place les Joy-Con 2. L’inconvénient, c’est que la console est désormais uniquement noire, adieu donc les fantaisies colorées de la Switch 1.

Les Joy-Con 2 apportent d’autres nouveautés intéressantes, comme une texture (plastique légèrement granuleux) très agréable sous les doigts, des boutons SL SR plus larges, donc plus pratiques pour le jeu sur le pouce, des sticks plus résistants, mais aussi une forme plus douce au niveau des paumes pour éviter les engourdissements. Pour notre part, nous avons constaté son efficacité, nos (grosses) mains ayant tendance à avoir des fourmis très rapidement sur Switch 1 en mode portable. Toutefois, précisons que d’autres testeurs avec qui nous avons discuté ont constaté l’inverse. Cela dépend donc de la physionomie de chacun.

Enfin, pour finir avec les Joy-Con, notons l’apparition d’un bouton C pour lancer le GameChat (nous y reviendrons plus bas), ainsi qu’un capteur laser pour les utiliser comme souris. Cela marche dans certains jeux, comme Cyberpunk 2077, mais aussi dans les menus ! Si le Joy-Con 2 s’avère efficace dans cette utilisation, nous restons loin du confort d’une souris gamer, évidemment. A noter qu’on peut aussi brancher un clavier (via un dongle 2,4 Ghz) à la console. Bien pratique pour les FPS.

Sur la tablette, les changements par rapport à la Switch 1 sont subtils, mais présents. Outre la taille, on note l’apparition d’un port USB-C sur le dessus, idéal pour y brancher un périphérique ou une webcam, ainsi que des hauts-parleurs plus larges, et aussi plus puissants. Ces derniers traînent malheureusement toujours un déséquilibre au niveau des médiums et des bas médiums. Cela suffit pour jouer, mais on a connu mieux.

Quant au pied, il est en aluminium et court sur toute la longueur, ce qui garantit une stabilité plus efficace que l’affreux pied en plastique de la première version de la Switch. Aucun souci pour jouer dans l'avion ou dans le train, donc.

Le dock a lui aussi bénéficié de quelques changements. Le design a été repensé, plus doux, et il présente désormais un port LAN. Une nécessité pour ceux qui jouent en ligne et qui veulent la meilleure qualité possible. Il embarque aussi un système de refroidissement actif. Techniquement, il est donc bien meilleur que le dock de Switch 1 (non compatible avec la Switch 2 et vice-versa), avec la possibilité d’afficher de la 4K en mode TV (upscallée, nous allons y revenir).

Niveau design, Nintendo a donc amélioré sa formule par petites touches bienvenues. La plus grande force de la Switch 2, c’est son nouveau système d’attaches, plus pratique et efficace. On aime aussi le soin apporté au confort. Bref, une console toujours aussi maîtrisée et agréable en mode portable. Le plus grand enjeu de cette machine se joue au niveau de la technique. Qu’apporte-t-elle par rapport à la Switch 1 ? Nous allons le voir dans la prochaine partie.

Une avancée technique, mais un écran moins bon

Le principal intérêt de cette Switch 2 réside évidemment dans l’avancée technique par rapport à la Switch 1. C’est sur ce point que Nintendo a revu sa copie en profondeur, et pas forcément pour le meilleur.

L’écran, tout d’abord, est un sujet de discorde. La Switch 2 embarque une dalle de 8 pouces en 1080p et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, soit une amélioration notable par rapport à la Switch première du nom (6,2 pouces, 720p et 60 Hz). Sur le papier c’est carré, mais c’est le choix d’une dalle IPS qui interroge, surtout quand la Switch OLED existe.

Evidemment, le Full HD apporte un confort appréciable, il ne pouvait en être autrement en 2025. Malheureusement, il est encore impossible de profiter du 120 Hz, aucun jeu ne le proposant à l’exception du très dispensable Welcome Tour. Difficile de ne pas être déçu devant la qualité globale de l’affichage. Nous avons mesuré un contraste de 1000 :1, ce qui est assez peu et se traduit par un manque de lisibilité dans les nuances de gris. Cela s’en ressent sur des jeux sombres, comme Cyberpunk 2077. Alors oui, la Switch 1 traînait le même souci, mais si vous passez de la Switch OLED (contraste infini) à la Switch 2, la transition risque d’être rude. Ajoutons à cela un écran qui tire vers le bleu et des couleurs sous saturées, ce qui nous donne un affichage très moyen. Dommage. Il y avait bien mieux à faire, surtout à ce prix !

Niveau puissance, en revanche, la Switch 2 apporte une vraie plus-value par rapport à la Switch 1. Elle embarque une puce custom conçue par Nvidia, la T239 basée sur l’architecture Ampere (contre une Tegra X1 pour la Switch 1), épaulée par 12 Go de RAM. Le GPU, quant à lui, propose une puissance graphique de 1,71 TFLOPS en mode nomade, et 3,072 TFLOPS en mode docké. Si on ne prend que ces données brutes, la Switch 2 se place au-même niveau que la PS4 (modèle 2013) en mode nomade, et de la PS4 Pro en dockée.

Ce genre de comparatif n’a en réalité pas tellement de sens, la puissance de calcul ne faisant pas tout. Nintendo et Nvidia misent sur les technologies d’IA pour améliorer considérablement l’expérience ; la puce peut afficher du ray-tracing, mais son plus grand atout, c’est la présence du DLSS, ici utilisé en mode docké. Pour rappel, le DLSS est une technologie d’upscalling intelligent. Le jeu est ainsi calculé en 1080p pour être affiché en 4K, sans trop de perte de qualité. Une manière d’exploiter plus finement la puissance de la machine et ça, ça change tout. Cela permet à la Switch 2 de faire tourner correctement des titres gourmands en ressources, comme Cyberpunk 2077, Elden Ring, Split/Fiction ou encore Street Fighter 6. S’ils sont évidemment moins beaux que sur PC, ils égalent les versions PS4 Pro sans aucune difficulté. Des jeux Switch 1, comme les Zelda, bénéficient également de nettes améliorations graphiques (4K, 60 i/s) dans leur version Switch 2. Nous avons analysé ces gains dans un article dédié :

J’ai joué à Zelda Tears of The Kingdom sur la Switch 2, qu’est-ce qui change ?

La Switch 2 gère excellement bien sa chauffe et son bruit. Sur ce point, elle est similaire à la Switch 1, avec un léger souffle dégagé sur la tranche supérieure, ainsi qu’une chauffe bien confinée et indolore en mode portable. Du beau travail. Terminons cette partie technique avec un sujet qui fâche : l’autonomie. Alors que la Switch OLED avait doublé le temps de jeu en mode portable par rapport à la Switch 1, retour à la case départ avec cette Switch 2. Nintendo n’a pas donné de détails précis sur la batterie utilisée, mais nos propres tests sont décevants. Sur des jeux gourmands, comme Mario Kart World ou Cyberpunk 2077, nous tenons à peine plus de deux heures. En revanche, sur des titres plus modestes (comme ceux de la Switch 1) et en calant la luminosité de moitié, nous atteignons plus de 4 heures, voire 5, ce qui est mieux. Mais il faudra oublier les longs voyages en train avec MK World, à moins d’avoir une prise à proximité. Dommage !

Avec la Switch 2, Nintendo livre une machine un peu décevante. On regrette un écran assez moyen, ainsi qu’une autonomie famélique. En revanche, on apprécie la puissance, bien aidée par le DLSS. A sa sortie en 2017, la Switch était déjà loin d’être une démonstration technique, mais ça ne l’a pas empêchée d’être une excellente machine. On aurait pu espérer mieux pour cette seconde itération, surtout à un tarif qui frôle les 500 euros, mais là encore, cela ne l'empêche pas d'être agréable à l'utilisation.

Des choix logiciels un peu curieux

En allumant la Switch 2, nous avons presque l’impression d’être sur Switch 1. Pour son menu, Nintendo a repris le design utilisé depuis 2017, avec les tuiles représentants les titre installés surplombant un sous-menu. On remarque tout de même un design légèrement plus doux, et surtout une fluidité beaucoup plus appréciable. Ca, c’est déjà une sacrée amélioration !

Nintendo met en avant plusieurs nouveautés sur cette Switch 2. La plus importante, c’est le GameChat. Il s’agit, pour résumer grossièrement, de l’équivalent des Party de la PS5 ou d’une conversation Discord sur PC. Les joueurs peuvent se réunir dans un chat, discuter, streamer leur partie (avec un framerate qui ne dépasse rarement les 15 images par seconde) et même se filmer avec une caméra compatible. Le bouton C sur la manette permet même de lancer directement le logiciel. C’est pratique, et c’est ce qu’il manquait à la Switch pour jouer sereinement en ligne avec ses potes. En revanche, nous sommes loin d’être face à une révolution comme nous le vend Nintendo dans ses bande-annonces.

L’autre grosse nouveauté (qui arrive aussi sur Switch 1), c’est l’horrible système de cartouches virtuelles. En achetant un jeu en dématérialisé, ce dernier ne peut s’associer plus qu'à une seule machine, comme les cartouches physiques. Il est donc nécessaire de transférer ses jeux d’une console à l’autre, avec l’impossibilité de les lancer si ce n'est pas fait. Une stratégie qui, selon Nintendo, vise à rendre plus facile la vie des utilisateurs, mais ce n’est clairement pas le cas. Pire, nous avons la sensation que tout cela a été mis en place pour disposer d’un plus grand contrôle sur le dématérialisé. Enervant.

Alors, on achète ?

La Switch 2 n’est pas une révolution. On peut même dire qu’il s’agit d’une évolution timide vis-à-vis de la nouvelle console. On salue sa mise à niveau technique (nécessaire) et son design ajusté, mais on reste dubitatifs par rapport à l’écran, au système de cartouches virtuelles et surtout au prix, beaucoup trop élevé pour la fiche technique proposée.

Il ne faut toutefois pas juger la Switch 2 uniquement sur sa technique, cela n’aurait pas de sens. Nintendo propos une expérience complète avec sa console, dont la base reste évidemment les jeux. Sur ce point, la Switch 2 fait fort, avec un catalogue déjà riche de tous les titres de la Switch 1, mais aussi la présence de « gros » titres tiers, tels que Cyberpunk 2077, Split/Fiction, Street Fighter 6 ou encore Hitman.

Côté exclus, en revanche, la Switch 2 reste pour l’instant pauvre, avec juste un excellent Mario Kart World. Erreur qui sera corrigée dans les prochains mois avec l’arrivée de Donkey Kong Bananza ou encore de Duskblood, le nouveau titre de From Software. On connait Nintendo avec sa capacité à toujours sortir des jeux forts, dont la Switch 2 devrait profiter tout au long de sa vie.

La question cruciale est donc : faut-il craquer pour la Switch 2 ? La console de Nintendo a plein de défauts, son prix en tête. Mais comme la Switch 1, elle deviendra un indispensable au fil des années, surtout quand les exclus se multiplieront. Un objet que tout joueur nomade se devra d’avoir. Quand on regarde le paysage actuel des consoles portables , notamment avec les PC/consoles beaucoup plus cher, la Switch 2 reste le meilleur compromis, même à son tarif. L’achat est donc justifié. Cependant, nous conseillerons aux plus patients d’attendre l’arrivée d’autres exclus justifiant pleinement l'investissement, voire d’une version OLED.