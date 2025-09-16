La dernière mise à jour pour la PS5 active enfin une fonction essentielle pour la manette DualSense

La nouvelle mise à jour pour la PS5 apporte la possibilité de coupler sa manette DualSense à plusieurs appareils et un mode Économie d'énergie en jeu.

En juin dernier, Sony annonçait qu'une mise à jour allait permettre de coupler la manette DualSense de la PS5 à plusieurs appareils à la fois plus tard cette année. Et plus tard, c'est maintenant. Le constructeur fait savoir que le déploiement de sa prochaine mise à jour pour la console est prévu pour ce 17 septembre, deux mois après une première disponibilité en version bêta.

Jusqu'ici, si vous souhaitiez utiliser votre contrôleur sur un smartphone, un PC ou une box Android TV en plus de votre console, vous deviez effectuer à nouveau la manipulation d'appairage à chaque changement d'appareil. La DualSense ne prenait en charge qu'un profil Bluetooth en simultané. Désormais, jusqu'à quatre appareils pourront être associés à une manette PS5 en même temps.

La PS5 s'offre aussi un mode Économie d'énergie en jeu

Cette nouvelle fonctionnalité va faire gagner un temps précieux aux joueurs qui utilisent leur DualSense PS5 sur de multiples appareils. Quand plusieurs terminaux sont couplés à la manette, il est possible de basculer de l'un à l'autre en appuyant sur la touche PS et sur les boutons d'action. Chacun des jusqu'à quatre appareils est associé à un bouton d'action (triangle, cercle, carré, croix). Nous expliquons en détail comment coupler la manette DualSense de la PS5 avec plusieurs appareils dans cet article.

Autre grande nouveauté de cette mise à jour, les utilisateurs peuvent activer l'option Économie d'énergie avec les jeux compatibles. Des mises à jour de Death Stranding 2 On the Beach, Demon's Souls et Ghost of Yōtei sont prévues pour prendre en charge ce mode, etd'autres titres suivront. Pour utiliser l'option Économie d'énergie, accédez à Paramètres > Système, puis sélectionnez Gestion de l'alimentation > Économiseur d'énergie pour les jeux. Activez alors l'option Utiliser l'économiseur d'énergie et sélectionnez les jeux auxquels vous souhaitez jouer à l'aide de l'économiseur d'énergie.

Pour télécharger et installer la dernière mise à jour de la PS5, rendez-vous dans Paramètres > Système > Logiciel système > Paramètres et mise à jour du logiciel système dans le menu de votre console.