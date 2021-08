iOS 15 va privilégier la 5G à la WiFi quand la connexion est trop lente ou non sécurisée

Apple vient de déployer un outil iOS 15 pour les développeurs visant à tester une nouvelle fonctionnalité du système d’exploitation. Celle-ci permet aux iPhone et iPad compatibles de passer automatiquement en 5G lorsque le réseau Wi-Fi est plus lent ou lorsqu’il présente un danger.

Si l’on n’a pas encore de date de lancement pour iOS 15, ce ne sont pas les informations sur ses fonctionnalités qui manquent. Désormais en bêta 5 depuis le 11 août, le système d’exploitation nous a révélé bon nombre de ses secrets, et il est fort à parier que d’autres surprises nous attendent encore. Aujourd’hui ne déroge pas à la règle, puisqu’Apple en a annoncé une nouvelle par le biais de sa page dédiée aux développeurs.

Rien de plus frustrant qu’une connexion Wi-Fi lente ou buggée, n’est-ce pas ? La firme de Cupertino est visiblement de cet avis. Ainsi, les iPhone et iPad compatibles pourront passer automatiquement en 5G lorsque celle-ci s’avère plus rapide. Cela vaut également pour les réseaux Wi-Fi jugés à risques, notamment les réseaux publics. Apple a déjà optimisé ses applications natives pour qu’elles tournent plus rapidement lorsque l’appareil est connecté en 5 G. Le constructeur souhaite désormais que les développeurs en fassent de même.

iOS 15 passera en 5G quand le Wi-Fi est trop lent

« Les appareils 5G fonctionnant sous iOS 15 et iPadOS 15 peuvent automatiquement privilégier la connexion via la 5G plutôt que le Wi-Fi lorsque les performances des réseaux Wi-Fi que vous visitez occasionnellement sont lentes, ou lorsque vous êtes connecté à des réseaux Wi-Fi captifs ou non sécurisés », écrit Apple. « Installez le profil 5 G Preferred Over Wi-Fi sur les appareils exécutant iOS 15 et iPadOS 15 Beta 4 ou plus pour augmenter considérablement la probabilité de voir les connexions 5G préférées aux connexions Wi-Fi et pour vous assurer que votre logique de parcours réseau est optimisée pour les situations où la 5 G sera préférée ».

Le constructeur a ainsi déployé un outil dédié aux développeurs pour les aider à tester cette fonctionnalité sur leurs applications. Il peut être installé sur tous les appareils tournant sur la bêta 4 au minimum d’iOS 15, depuis le site Apple Developper. La firme ne fait pas mention de l’utilisation des données mobiles, ou s’il sera possible pour l’utilisateur de désactiver cette fonctionnalité.

