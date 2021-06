iOS 15 : Apple veut convertir les utilisateurs d’Android en améliorant l’application « Move to iOS »

En plus de l’annonce d’iOS 15, Apple a également apporté des modifications à son application « Move to iOS » sur Android. Celle-ci est destinée à aider les utilisateurs à transférer leurs données vers un iPhone.

Que vous souhaitiez passer d’un iPhone à un smartphone Android ou inversement, le processus de migration est souvent assez simple. Pour faciliter le passage vers iOS pour les utilisateurs Android, Apple a introduit en 2015 l’application Move to iOS. Celle-ci est téléchargeable gratuitement sur le Google Play Store, et vous permettait jusqu’à présent de transférer un certain nombre de données.

En effet, les utilisateurs voulant migrer sur iOS pouvaient facilement transférer leurs contacts, l'historique des messages, les photos et les vidéos, les signets web, les informations du compte de messagerie, les calendriers, les chansons sans DRM ou encore les fonds d'écran. Cependant, avec l’arrivée d’iOS 15, Apple a profité de cette nouvelle génération pour améliorer son application.

Move to iOS va devenir encore plus pratique

L’application « Move to iOS » se dotera de nouvelles fonctionnalités à l’occasion de la sortie de la sortie d’iOS 15 cet automne, dans l’espoir de convertir encore plus d’utilisateurs de smartphones Android. En effet, l’application est désormais capable de transférer des albums photo, des fichiers, des dossiers et des paramètres d'accessibilité de leurs appareils Android vers leurs nouveaux iPhone. Les appareils d’Apple seront donc plus rapidement configurés tels que l’étaient leurs anciens smartphones Android.

Apple facilite également le téléchargement de l'application Move to iOS. La société a mis en place un code QR que les utilisateurs Android peuvent scanner pour accéder au lien de téléchargement sur le Google Play Store. Malgré les efforts d’Apple pour convertir les utilisateurs d’Android, le géant américain a surtout vu son nombre de fans chuter. En effet, ce sont près de 26 % des utilisateurs d’iPhone qui ont migré vers Android en 2020.

Pour l’instant, iOS 15 n’est disponible qu’en bêta. Les changements de l’application « Move to iOS » n’ont pas encore déployés, mais ils devraient être disponibles pour tous à la sortie d’iOS 15 cet automne. Ces nouvelles fonctionnalités vous convaincront-elles de passer chez la pomme ?

Source : Mac Rumors